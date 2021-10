Olga Matušková se tajně vdala. Vzala si nejlepšího kamaráda zesnulého manžela

„Rozhodli jsme se vzít, když už jsme byli rozhodnutí spolu strávit zbytek života. V našem věku jsme už ale nechtěli mít velký svatební obřad. Nechtěli jsme hlavně ani svatební dary, protože se musíme spíš věcí zbavovat. Proto jsme o našem záměru mlčeli,“ svěřila se Blesku zpěvačka a herečka Olga Matušková.

Jejím druhým mužem se stal Jiří Planner, kterého pojilo s Waldemarem Matuškou pevné přátelství. Matušková se s Plannerem, bývalým provozním ředitelem divadla Semafor, seznámila v roce 1975 na Manhattanu v Americe. Matuškovi a Plannerovi se přátelili natolik, že se nynější manžel známé vdovy stal před lety dokonce i kmotrem Waldemara Matušky jr. (44).

Jiřího a Olgu k sobě svedl stejný osud, který potkává ovdovělé ženy i muže. Ani jeden z nich nechtěl zůstat po smrti dlouholetého partnera sám, a tak se z přátelství stala láska. Po pěti letech milostného vztahu se rozhodli pro svatbu, žádost o ruku se však podle slov Matuškové odehrála už v roce 2019.

Olga Matušková byla ženou Waldemara Matušky od roku 1976, tedy 33 let. Matuška zemřel ve věku šestasedmdesáti let 30. května 2009 na Floridě na zápal plic a následné selhání srdce. Jeho hrob se nachází na pražském Vyšehradě, náhrobek s hudebním námětem ozdobil malíř Kristián Kodet. Pohřeb interpreta písní Jó, třešně zrály či Když máš v chalupě orchestrion se konal 18. června 2009. Rozloučit se s Matuškou přišli například zpěvák Karel Gott a herec Jiří Suchý.

Jeho nejlepší hity si můžete poslechnout v muzikálu s názvem Láska nebeská, který uvádí pražské Divadlo Broadway. "Není to úplně duchařská komedie v tom smyslu, že by tam člověk očekával padesát duchů. Je to romantická milostná komedie s jedním duchem, vlastně příběh trojice dvou bratří a jedné dívky. Jeden z bratrů zahyne, stane se duchem a po domluvě s Pánembohem je propuštěn zpět na zem, aby se postaral o své nejbližší. A tím vznikne takový milostný trojúhelník. Hlavně je to legrace," řekl o muzikálu režisér Zdeněk Zelenka pro Aktuálně.cz.