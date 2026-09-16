Zpěvačka Olga Lounová se dětí dočkala po čtyřicítce a těhotenství pro ni rozhodně nebylo samozřejmostí. Jak sama přiznává, po prvním porodu nějaký čas trvalo, než se její tělo srovnalo, a následné otěhotnění nepřišlo hned. Nakonec ale vše dopadlo dobře a Olga ve svých pětačtyřiceti letech přivedla na svět druhou dceru Vivien. Do jejího narození navíc zapojila i starší Arianne, která byla u porodu.
Olga Lounová vzala malou dceru k porodu. „Neberu to jako něco traumatizujícího“
Zatímco jiné maminky by starší dítě od porodního pokoje držely dál, Olga Lounová to udělala jinak. Malá Arianne byla u narození své sestřičky a dokonce měla k porodu své vlastní komentáře. Olga přitom odmítá, že by pro ni takový zážitek mohl být traumatizující.
Lounové velmi záleželo na tom, aby i druhý porod proběhl přirozeně. Jenže na jedné z kontrol zastupující gynekolog Olgu velmi nepříjemně zaskočil. „Přišlo mi hrozně neetický, že když jsem byla podruhé těhotná v pětačtyřiceti letech, tak na jedné kontrole ve čtvrtém měsíci tam byl záskok za mého gynekologa, který se podíval na můj věk a řekl automaticky, že budu rodit císařem,“ popsala v podcastu Mámy sobě. S tím se ale Olga odmítla smířit a upozornila, že je fyzicky v pořádku. Nakonec se ukázalo, že lékařova předpověď nebyla správná.
Olga totiž rodila přirozeně a dokonce ambulantně, takže po porodu nezůstávala v nemocnici. Ještě větší zážitek pro ni ale představovalo to, že u porodu byla také její starší dcera Arianne. „Arinka byla i u porodu. Rodila jsem do vany a ona tam tak občas přišla a říkala – maminko, tebe bolí hlava,“ zavzpomínala Olga. Holčička navíc bezprostředně po narození sestřičky přišla s dětsky roztomilým komentářem. Když uviděla placentu, usoudila, že se miminko pokakalo. Pro Olgu to přitom byl velmi silný okamžik.
Arianne přitom nebyla v porodním pokoji po celou dobu. Byla s tatínkem ve vedlejší místnosti a k mamince se chodila podívat podle potřeby, především v době, kdy zrovna neprobíhaly kontrakce. Olga dnes na celou zkušenost vzpomíná jako na krásný moment, který podle ní nebyl pro malou dceru traumatizující. Naopak věří, že její přítomnost jí samotné pomohla porod zvládnout. „Ona mi podle mě dodávala hodně oxytocinu, že jsem věděla, že je v pohodě,“ říká s úsměvem.