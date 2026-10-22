Herec Oldřich Navrátil dostal v pořadu pro kutily padáka! Prima Receptář uváděl řadu let, teď ale musí uvolnit místo novým tvářím. Herec si rozhodně nebere servítky a kritizuje způsob, jakým byl po osmi letech na obrazovce vyhozen.
Oldřicha Navrátila vyhodili z Receptáře! Herec si nebral servítky, mluví o kopanci
Dlouhé roky radil divákům v kutilském pořadu, teď ale musí jít z kola ven. Oldřich Navrátil popsal konec v Receptáři způsobem, který by na televizní obrazovce nejspíš neprošel.
„To, že jsem dělal Receptář, zařídil Václav Postránecký,“ zavzpomínal Navrátil v podcastu NADCAST. Právě jeho kamarád a herecký kolega ho kdysi jako svého nástupce doporučil, když už sám kvůli nemoci nemohl pořad dál dělat. Navrátil přitom zpočátku pochyboval, zda se na podobnou práci vůbec hodí. „Já jsem nikdy nic v životě neuváděl, já s tím nemám žádnou zkušenost. On říká – drž hubu, všechno je poprvé, uvidíš, to bude dobrý!“ vzpomínal na svůj tehdejší telefonát s Postráneckým.
A tak se herec, známý mimo jiné z filmových Básníků nebo seriálu Bylo nás pět, stal na dlouhá léta průvodcem světem zahrádkářů a kutilů. V pořadu vydržel podle svých slov osm let. Teď je ale konec. „No, až teď mě kopli do prdele,“ řekl bez obalu v podcastu. Proč se tvůrci rozhodli s Navrátilem rozloučit, zatím podrobněji nevysvětlil.
Jeho místo ale nezůstane prázdné. V Receptáři ho mají vystřídat zahradnice Lenka Eywa Večerková a kutil Pepa Libický. Navrátilovi přitom práce v Praze nekončí. Z chalupy poblíž Třebíče dál dojíždí do hlavního města, kde hraje ve Studiu Ypsilon a ve Studiu DVA.