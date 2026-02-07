To, že se herec Oldřich Vízner už delší dobu potýká s Parkinsonovou chorobou, není žádnou novinkou. O tom, jak se jeho stav v poslední době vyvíjí, teď promluvila jeho bývalá manželka a herečka Vendula Křížová, s níž strávil více než dvacet let. Společně vychovali tři děti – dva syny a dceru, kterým je dnes zhruba 18 až 26 let.
Oldřich Vízner zápasí s Parkinsonovou chorobou. Exmanželka Vendula Křížová promluvila o jeho stavu
Herec Oldřich Vízner se už delší dobu potýká s Parkinsonovou chorobou a podle informací má být v péči zařízení dlouhodobě nemocných. O tom, jak na tom dnes je, nyní promluvila jeho bývalá manželka Vendula Křížová, která přiznala, že za ním pravidelně dochází a zůstává mu oporou.
Vízner, kterého si diváci dodnes spojují mimo jiné s ikonickým Saturninem, se v minulosti v soukromí nevyhnul bouřlivějšímu období. K Vendule Křížové kdysi odešel od herečky Jany Šulcové (†76), s níž má dvě děti. Ani nový vztah však nakonec nevydržel a jeho osobní život se později znovu proměnil. Přesto Vendula Křížová zdůrazňuje, že vůči němu necítí zášť ani dnes – ani v době, kdy se podle dostupných informací herec potýká s velmi náročnými dopady nemoci a má být v péči zařízení dlouhodobě nemocných. Naopak mu zůstává nablízku. „Vídáme se často, pomáhám mu,“ řekla Křížová pro Super.cz.
Na premiéře divadelní hry Vraždy, vraždy, vraždičky, v níž účinkuje ve Strašnickém divadle, pak naznačila, že v rámci možností se Vízner drží. „On říká, že na svůj věk se má dobře,“ dodala s úsměvem. Z jejích slov tak vyplývá, že herec i přes těžké období bojuje se zdravotními komplikacemi s klidem a důstojností.