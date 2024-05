Oldřich Nový zachránil židovskou manželku a tajil skutečnou matku své dcery

Asi jen málokdo nezná herce Oldřicha Nového. Žerny ho milovaly, ale na rozdíl od mnoha svých kolegů neholdoval divokým večírkům, drogám, ani nebyl pověstný svými románky. Svou statečností zachránil svou manželku se židovskými kořeny, ačkoli to znamenalo, že on sám byl deportován do pracovního tábora. Jejich svazek byl pevný a svázal je prakticky navždycky. Přesto jeho život obsahoval jedno velké tajemství.

Na zajímavosti o životě slavného herce se podívejte do galerie.