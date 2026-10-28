„Dobrý den, jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky. Dokonce i Ukrajina je neplatí,“ zaznělo ve videu, které na sociální síti zveřejnil režisér a nakladatel Michal Huvar. Krátký záznam začal rychle kolovat internetem a během chvíle se pod ním nahromadily stovky reakcí. Video bylo na čas odstraněno, což ještě přiživilo dohady, zda Kaiser svého vystoupení nelituje. Později se ale na profil vrátilo.
Oldřich Kaiser rozvířil Česko. Jeho názor na poplatky vyvolal ostré útoky i obdiv
Stačilo několik vteřin a Oldřich Kaiser se ocitl uprostřed jedné z nejostřejších debat posledních dní. Zatímco značná část kulturní scény varuje před plánovaným zrušením koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, oblíbený herec se postavil na opačnou stranu. Jeho stručné vyjádření vyvolalo pochvalné reakce, ostrou kritiku i spekulace, zda si vůbec nedělá legraci.
„Byla to smršť ohlasů. Pan Kaiser si to večer rozmyslel a řekl, ať to tam vrátím. A není to fejk,“ potvrdil Huvar, který zároveň vyzval diskutující, aby se obešli bez osobních útoků.
Recesi vyloučila i Kaiserova partnerka
Část lidí zpočátku nevěřila, že herec své stanovisko myslí vážně. Především zmínka o Ukrajině některým připadala natolik absurdní, že ji považovali za typický kaiserovský humor. Pochybnosti ale následně rozptýlila i jeho partnerka, písničkářka Dáša Vokatá, která redakci iDNES.cz potvrdila, že Kaiserovo vyjádření skutečně odpovídá jeho názoru.
A právě v tu chvíli se diskuse ještě více vyhrotila. Na jedné straně se objevovali lidé, kteří herci děkovali za to, že veřejně vyslovil něco, s čím podle nich velká část umělecké scény nesouhlasí. Na druhé straně přicházely tvrdé osobní útoky. „Olda Kaiser se už taky zbláznil, nebo se na něm podepsaly ty hektolitry alkoholu?“ ptala se jedna z uživatelek.
Jiní reagovali přesně opačně. „Konečně normální člověk a borec, co řekl pravdu,“ napsal jeden z diskutujících. Další přidal: „Díky za odvahu vyjádřit názor, když vidím ty vymyté aktivisty v rolích napsaných manipulátory.“ V komentářích se zároveň objevovala podpora modelu, v němž by za veřejnoprávní obsah platili pouze lidé, kteří ho chtějí využívat.
Někteří nevěří, že to nebyl vtip
Kaiserova pověst herce, který celý život pracuje s absurditou, nadsázkou a ironií, ovšem způsobila, že část publika stále hledala ve videu skrytý vtip. „Miluju jeho humor, málokdo tu ironii pochopil,“ napsal jeden z lidí. Jiný na jeho zmínku o Ukrajině reagoval: „Copak Ukrajina, ale ani Ukrajinci v Česku je neplatí.“ Vedle ostrých výměn názorů se však objevovaly i umírněnější reakce. „Vyjádřil veřejně svůj názor. Žije v demokratické zemi, respektujte to. Já s ním nesouhlasím, ale to je jediné, co s tím můžu dělat,“ shrnula jedna z diskutujících.
Kaiser a Lábus – tentokrát každý jinde
Celá situace dostala další rozměr kvůli Jiřímu Lábusovi. Dlouholetý Kaiserův herecký partner totiž veřejnoprávní média podporuje a v otázce jejich financování zastává jiný postoj. Některá média proto začala okamžitě spekulovat, zda odlišný pohled nemůže narušit vztah legendární komediální dvojice. Michal Huvar, který Kaiserovo video zveřejnil, reagoval s nadhledem.
„A nyní se dočítám, že Kaiser a Lábus se neshodnou v otázce televize a rozhlasu. Že by to mělo znamenat jejich rozchod? Když se zamyslím, tak de facto za tím stojím já tím, že jsem vyjádření O. K. zveřejnil na svém FB,“ uvedl.
Připomněl také, že Kaiser a Lábus se dokázali názorově rozcházet už v minulosti, aniž by to jejich dlouholetou spolupráci ukončilo. „Chce se mi věřit, že oba Mistři českého herectví mají nadhled, dokáží se povznést nad odlišný názor toho druhého a že o poplatcích natočí díl pro svůj nekonečný seriál,“ dodal Huvar s odkazem na jejich kultovní Tlučhořovy, v jejichž tvorbě oba herci pokračují také na internetu.
Lábus podporu veřejnoprávním médiím vyjádřil
Jiří Lábus se mezitím objevil na opačné straně současné debaty. Po představení Vyprodaná nevěsta ve Studiu Ypsilon stál na jevišti vedle Petra Vacka, který přečetl prohlášení na podporu České televize a Českého rozhlasu. Lábus během něj souhlasně reagoval. Na přímý dotaz, co si myslí o Kaiserově stanovisku, se ale odmítl vyjadřovat. K protestům proti změnám ve financování veřejnoprávních médií se připojily také další kulturní instituce, mimo jiné Národní divadlo, Švandovo divadlo nebo Cirk La Putyka.
Hřebejk si servítky nebral
Zatímco Lábus svého dlouholetého kolegu veřejně komentovat nechtěl, režisér Jan Hřebejk reagoval výrazně ostřeji. „Po té předchozí demonstraci napsal Jiřímu Lábusovi, že je mu z těch lidí na blití. Jestli myslel i Zdeňka Svěráka s Miloněm Čepelkou, nevím. Takže tak. Asi někde ve Vídni s paní Vokatou nadávají na uprchlíky. Každého volba,“ napsal s tím, že Kaisera jako herce nadále respektuje. Na druhé straně se Kaiser dočkal veřejné podpory od lidí, kteří zrušení koncesionářských poplatků prosazují. Ocenil ho například předseda Svobodných Libor Vondráček.