Soud rozhodl o trestu pro Václava Upíra Krejčího, který boural opilý

K odvolacímu soudu se dostal případ herce a komika Václava Upíra Krejčího poté, co se soudkyni zdál původní rozsudek příliš přísný. Soud první instance mu totiž kromě dvouletého a půlročního zákazu řízení uložil také pokutu ve výši čtvrt milionu korun.

S přihlédnutím k tomu, že penze Krejčího se pohybuje kolem 17 tisíc korun, byla mu pokuta snížena na 35 tisíc korun a řidičák dostane zpět oproti původnímu rozsudku o půl roku dříve.

"O přečin ohrožení pod vlivem návykové látky nepochybně jde, byť jel jen po lesní cestě, protože tam spadá jakékoliv řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Je však třeba přihlédnout i k tomu, že nešlo o úsek nijak frekventovaný, nijak dlouhý a dopravní nehodou poškodil především sám sebe, zranil se a poničil si auto," uvedla podle iDnes.cz soudkyně.

Po nehodě, která se stala letos v červnu, byly Krejčímu naměřeny dvě promile alkoholu v krvi. Přesto se snažil u okresního soudu tvrdit, že pil až poté, co se svým vozem narazil do stromu. "Najednou jsem si uvědomil, rozsvítilo se mi, ta viněta lahve mi říkala, že ten den jsem měl představení pro děti, kde jsem dostal tuto flašku. Odnesl jsem ji do chalupy. Podotýkám, že jsem nepil. Připravovala se večeře… Pak mě ranilo, když jsem zjistil, že je mi žena nevěrná. Čekal jsem, až půjde ven, abych jí ukradl mobil. Mým jediným cílem bylo sednout do auta, objet les, tam se schovat a celý ten mobil si pročíst. Cestou do auta jsem vzal tu flašku a pravděpodobně jsem si lokl," prohlásil tehdy.

Spekulovalo se i o tom, že se komik kvůli rozpadajícímu manželství pokusil o sebevraždu, to však on razantně popírá.