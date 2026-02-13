Podle Okresního soudu v Kladně bývalý Muž roku Josef Kůrka spáchal trestný čin, za který ho odsoudil k podmínečnému trestu odnětí svobody. „Dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby přiměl dítě k výrobě pornografického díla, jednal v úmyslu trestný čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo, úmyslně ohrozil rozumový, citový a mravní vývoj dítěte tím, že ho sváděl k nemravnému životu, čímž spáchal přečin zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,“ stojí podle Super.cz v žalobě. S tím však Kůrka nesouhlasil a podal odvolání. S ním ale neuspěl.
Odvolací soud potvrdil Josefu Kůrkovi trest za obtěžování čtrnáctileté dívky
U odvolacího soudu dnes neuspěl model Josef Kůrka, který se tam domáhal zrušení rozsudku, kde byl uznán vinným z obtěžování nezletilé. Platí tak trest 18 měsíců vězení s podmínečným odkladem a pokuta 60 tisíc korun.
K odvolacímu soudu dnes Kůrka nedorazil, přítomen však byl youtuber Mike Oganesjan alias Mike Je Pán, který na kauzu upozornil. „Čtrnáctiletá holka se nám ozvala, že jí Pepa Kůrka dělá nevhodné návrhy, tak jsme to nějak takzvaně prověřili, zjistili jsme, že je to asi pravda. S Pepou jsme pak zveřejnili rozhovor, kdy jsme si ho venku odchytili, a on pak vykřikoval do médií, že mě bude žalovat a dá mě do vězení. Nic z toho se nestalo,“ řekl pro eXtra.cz. „Teď jsme se sešli u odvolacího soudu, kde byl původně kladenským soudem odsouzen za čtyři trestné činy, všechno v souvislosti se čtrnáctiletou dívkou. Tohle je ve zkratce příběh Pepy Kůrky, predátora,“ rozohnila se internetová hvězda.
Oganesjan také naznačil, že Kůrka chtěl zveřejnit identitu své oběti. „Nepovedlo se mu zveřejnit identitu dívky. Dost jsme ji ochránili. Co vnímám jako problém, je to, že si udělal placený kanál, kde měl čtyři odběratele, z toho jedním jsme byli my. Tam doslova říkal, že je ještě čas si to rozmyslet, aby to ta holka stáhla, to mi připadá jako nátlak na poškozenou. Není ale teda v mé kompetenci, abych to jakkoliv řešil,“ dodal s tím, že rozsudek předpokládal.
„Měl jsem možnost odvolání číst, nejsem advokát. Na co poukazovali, to bylo vyvráceno v průběhu dokazování, třeba to, že se mu někdo naboural do profilu,“ dodal. „Myslím, že si rozmyslí znovu psát čtrnáctileté holce,“ uzavřel youtuber. Kůrka nadále svou vinu odmítá.