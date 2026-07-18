Fotografie pochází z doby, kdy si budoucí světově úspěšná modelka teprve vytvářela první portfolio. Velmi mladá Peštová na ní pózuje v uměleckém ateliéru oblečená pouze do lacláčů, pod nimiž prosvítá její nahé tělo. Výrazný make-up a bohatě upravené vlasy jí navíc propůjčují úplně jinou podobu, než na jakou jsou její fanoušci zvyklí dnes.
Odvážný snímek Daniely Peštové po letech spatřil světlo světa. Modelka je na něm téměř k nepoznání
Její tvář později znaly miliony lidí z titulních stran prestižních magazínů a velkých reklamních kampaní. Také Daniela Peštová ale kdysi stála úplně na začátku a teprve zjišťovala, jak svět profesionálního modelingu funguje. Nyní se k tomuto období vrátila prostřednictvím archivního černobílého snímku, který ukázala svým sledujícím na sociální síti.
„Než přišly kampaně a focení pro titulní stránky časopisů, byla tu zkušební focení jako tohle,“ odhalila životní partnerka slovenského zpěváka Pavola Habery na Instagramu.
Peštová se zároveň vrátila ve vzpomínkách do období krátce po maturitě, kdy se snažila ve světě módy získat první pracovní příležitosti. Zásadním momentem se pro ni následně stalo vítězství v modelingové soutěži, které jí otevřelo dveře k dalším zakázkám. Ani rychlý start ale podle jejích slov neznamenal, že by měla cestu k úspěchu bez překážek.
„Měla jsem štěstí, že jsem začala pracovat skoro hned. Ale i tak si každá modelka musí na začátku vybudovat portfolio. Ty začátky byly hlavně o učení, čekání a sbírání zkušeností. Nebylo to vždycky jednoduché, ale vzdát se mě nikdy ani nenapadlo. Byla jsem vděčná za každou příležitost, která přišla,“ popisovala Daniela náročné chvíle, kdy práce nebyla samozřejmostí.
S odstupem let dnes právě v těchto zkušenostech vidí důležitou součást své profesní cesty. Období nejistoty a čekání podle ní nebylo něčím, co by ji brzdilo, ale naopak etapou, ze které mohla později čerpat.
„Když se dnes dívám na tuhle fotku, uvědomuju si, že právě ty nejtěžší chvíle mě naučily nejvíc. Nebyly překážkou, ale součástí cesty. Připomínka, že každá kariéra/cesta začíná šancí, kterou člověk dostane – a využije,“ doplnila půvabná blondýnka poučení na závěr.
Archivní fotografie mladé modelky okamžitě zaujala také její fanoušky a během krátké doby nasbírala stovky reakcí a pochvalných komentářů. Mezi nimi se objevil i jeden obzvlášť osobní. Pod snímkem se totiž ozval jeho autor, známý fotograf a reklamní režisér Jonathan Lennard, který si na tehdejší focení dodnes pamatuje. „Ty fotky pořád mám. Pamatuji si, že šly na moji první výstavu v Paříži,“ zavzpomínal.