"Odešly mi ledviny," říká herec Zdeněk Žák. Je odkázaný na dialýzu

Herec Zdeněk Žák je v současnosti odkázaný na dialýzu, na kterou momentálně dojíždí třikrát týdně. Zdravotní problémy podle jeho slov přišly jako blesk z čistého nebe.

"Najednou jsem přibral dvacet kilo, příšerně jsem se nafoukl. Z nohou mi tekla voda! To jsem nikdy nezažil…" popsal pro deník Aha!. Přiznal, že kvůli pracovním povinnostem návštěvu lékaře stále odkládal. "Pak už mě moje žena Zuzka nekompromisně naložila do auta a odvezla do nemocnice v Kolíně. Hned přišli na to, co se děje, jsem jim vděčný. Stejně tak zdravotníkům z motolské nemocnice," prozradil Žák, který si péči, jež se mu dostává, nemůže vynachválit.

Bohužel jeho stav není možné léčit a kromě dialýzy je jedinou šancí na normální život transplantace. "Už se to nedá vyléčit, pomohla by jedině transplantace ledviny," konstatoval herec. Zároveň ale ujistil své fanoušky, že momentálně je mu v rámci možností dobře. "Už jsem splaskl, nic mě nebolí. Nedá se s tím nic dělat," dodal smířeně.