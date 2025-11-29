Píseň na první pohled působí romanticky, ve skutečnosti je však intimní zpovědí o lásce, která nikdy neskončila. Leona Machálková v ní po devíti letech znovu otevírá vzpomínky na svého partnera, architekta a designéra Bořka Šípka, životní lásku a otce syna Artura. Právě jemu je píseň zasvěcena – a příběh jejího vzniku je stejně silný jako emoce, které v ní zpěvačka nechává znít.
„Odešel kvůli jiné.“ Machálková poprvé otevřeně o Šípkovi, milence i lásce, která v ní zůstala
Nová píseň Sama ve tvém svetru otevřela v Leoně Machálkové vzpomínky, které ani po devíti letech nepřestaly bolet. Zpěvačka v ní posílá něžný vzkaz partnerovi Bořku Šípkovi a v upřímném vyprávění promlouvá o lásce, ztrátě, smíření i o tom, proč po jeho boku dokázala být ženou, jakou chtěla.
O text požádala svého přítele Václava Koptu a plánovala, že jej zhudební legendární Vašo Patejdl. „Řekla jsem mu, že by ho rád zhudebnil Vašo Patejdl. Vašo mi totiž vždycky říkal, ať mu nějaký pěkný text donesu,“ zavzpomínala Leona pro Blesk.cz. Jenže během práce na písni přišlo nečekané neštěstí. „Pracovali jsme na tom na konci roku 2022, a pak přišlo to velmi nemilé překvapení, že Vašo odešel. Dodnes jsme se s tím nesrovnali. Ještě měsíc předtím jsme spolu zpívali… byl to blesk z čistého nebe.“
Klip vznikal s režisérem F. A. Brabcem a nese atmosféru míst, která měla pro Šípka zásadní význam. „Klip jsme točili podstatnou měrou u nás na chalupě,“ vysvětluje zpěvačka. „Bořek byl nomád, procestoval celý svět, ale místem, kde byl opravdu doma, byla chalupa v Lužických horách. Tam měl kus svého srdce a vždycky se tam rád vracel.“
Ačkoliv je píseň inspirovaná láskou, podle Leony nemluví jen o partnerství. „Řekla bych, že to nutně nemusí být váš životní partner,“ vysvětluje. „Může to být dlaň vaší maminky nebo babičky. Ten klip je romantický, není to žádná tryzna. Je důležité umět se odstřihnout od ztráty. Nechci, aby mě něco táhlo dolů. Je to umět věci přijmout, že skončily.“
Když vzpomínala na začátky lásky s Bořkem Šípkem, okamžitě se rozzářila. „Jak se strašně smál…“ vybavil si Machálková nejdřív. Seznámil je vlastně nepřímo Karel Černoch. „Začal mu o mně povídat, tak ho jakoby naťukl. Bořek se pak zajímal už sám. Pozval mě zazpívat na jeho vernisáž. Už tam bylo vidět, že se mu líbím, že jsem ho zaujala.“ Šípkova osobnost ji fascinovala. „Imponoval mi jako umělec. Ta odvaha v jeho dílech, ta velkorysost, jak byl moderní a nadčasový. Jeho tvorba má světové parametry.“ A jako muž? „Upoutaly mě tváře, v nichž se zračilo to dobré. Charisma, humor, sex-appeal, moudrost, i to tajemství… Z nich byl cítit opravdový muž, po jehož boku můžu být ženou.“
Jejich vztah ale nikdy nedospěl ke svatbě, a to bylo pro Leonu bolestivé. „Já snahu vyvíjela,“ přiznala. „Ale Bořek byl exponovaný, pro něj to nebylo důležité. Žil se mnou, měl mě rád. Jen ten papír neřešil.“ To se nakonec stalo i jedním z důvodů jejich odloučení. „Vadilo mi, že i u večeře bere telefon. Můžete říct, že to je malichernost… ale společně strávený čas by měl mít nějakou kvalitu.“ Postupem času se v jejich vztahu objevily trhliny. „Ano, žili jsme spíš vedle sebe než spolu,“ říká otevřeně. A do toho vstoupila jiná žena. „Přišla jistá Zuzana… a sbalila ho. Kvůli ní od nás odešel a po pár měsících byl sám. Ale Bořek, koho opustil, tam už se nevracel.“
Přesto vztah nikdy úplně nepřetrhli. „Celou tu dobu jsem mu byla nejblíže,“ řekla Machálková tiše. „Po čtvrt roce jsem byla schopná komunikovat, scházet se. Dva roky jsem doufala, že se vrátí – i kvůli synovi. Chovali jsme se k sobě hezky a to dalo šanci našemu dalšímu společnému životu.“
Syn Artur, který se narodil v thajské nemocnici Bamrungrad, dnes kráčí v otcových stopách. „Artur dokončil bakalářské studium v Miláně a teď studuje produktový design. Nasměroval se na obor po tátovi,“ řekla hrdě. A co láska dnes? „Bohužel, pořád mi není dopřáno potkat další životní lásku,“ připouští. „Ale jsem šťastná. Prožila jsem silný vztah a velmi bych si přála ještě něco silného zažít. Láska je veliká síla našich životů.“