Odborník: Rasistickým poznámkám v královské rodině bych věřil. Meghan Brity zklamala

Je to první velký a otevřený rozhovor, který princ Harry a vévodkyně Meghan poskytli po odchodu z předních rolí pracujících členů britské královské rodiny. A už předem bylo avizováno, že odhalí řadu věcí, o kterých se dosud nemluvilo. V interview s Oprah Winfreyovou, blízkou přítelkyní páru, zazněla řada obvinění dalších členů britské královské rodiny i stesky nad tím, jak špatně se k páru rodina zachovala. Co na interview říká historik a odborník na královské rody ze Slezského zemského muzea v Opavě Kamil Rodan?

Jak na vás zapůsobil přelomový rozhovor vévody a vévodkyně s Oprah Winfreyovou?

Přestože byl rozhovor ze strany vévody a vévodkyně ze Sussexu prezentován jako snaha objasnit po uplynutí roční lhůty stanoviska související s nečekaným odchodem z nejužšího kruhu členů britské královské rodiny, domnívám se, že se jedná o vědomou součást sebepropagace v rámci mediální kampaně, kterou ve Spojených státech v souvislosti se svým veřejným angažováním rozjeli. Manželé potřebují s ohledem na smluvní závazky u Netflixu a jiných mediálních společností udržovat auru výjimečnosti a exkluzivity.

Proč přistoupili na rozhovor až po roce od osamostatnění se od královské rodiny? A je načasování vůbec vhodné vzhledem k náročné operaci, kterou před pár dny prodělal princ Philip, dědeček prince Harryho?

Rozhovor se časově kryje s uplynutím roční lhůty, kterou dostali manželé od královny Alžběty II. na rozmyšlení svých priorit. V tom bych nehledal žádnou záludnost. Domnívám se, že Harry a Meghan byli po tuto dobu vázaní určitým slibem mlčenlivosti, který nechtěli a asi ani nemohli porušit. Až poté, co dali rodině i světu jasně na srozuměnou, že se k plnění svých povinností nevrátí, se jim rozvázaly ruce a po uplynutí gentlemanské dohody se mohou svobodně vyjadřovat. Zdravotní indispozice a zákrok u prince Philipa s načasováním rozhovoru nikterak nesouvisí, jedná se o pouhou shodu náhod.

Jak média už předem avizovala, jde o dosud asi nejotevřenější rozhovor člena královské rodiny o poměrech uvnitř rodiny. Jak podle vás zareaguje královna?

Žádnou reakci nečekám. Členové britské královské rodiny jsou o názorech páru z osobních rozhovorů i mediálních prohlášení dlouhodobě informováni. Královna, která ostatně rozhovory ani žádná jiná prohlášení osobního ani veřejného charakteru nedává, ani kdokoli jiný z rodiny se nesníží ke komentářům, které by i nadále živily zájem médií o toto pro ně krajně nepříjemné osobní téma. Členové královské rodiny nekomentují, ale jednají.

Reakcí na rozhovor princezny Diany pro pořad BBC Panorama na konci listopadu 1995 (jeden z nejslavnějších rozhovorů 90. let, ve kterém princezna Diana přiznala mimo jiné milenecký poměr a problémy s bulimií, pozn. red.) byl rozvod korunního páru. Předehrou odvysílaného rozhovoru vévodů ze Sussexu byl jejich odchod z užšího kruhu členů britské královské rodiny.

V interview s Oprah Winfreyovou zaznělo mnoho obvinění a hořkých poznámek. Britská republikánská organizace Republic na Twitteru uvedla, že pro královskou rodinu je to nejhorší krize od abdikace krále Eduarda VIII. v roce 1936. Skutečně mohou prohlášení Harryho a Meghan zásadním způsobem ublížit pověsti britské královské rodiny?

Britská monarchie má stejně jako všechny instituce podobného druhu své příznivce i odpůrce. Druhá polovina 20. století, zejména pak její závěr, přinesla tolik odhalení intimního rázu, že ta nová již málokoho překvapí. Britové jsou z období rozvodové krize mezi Charlesem a Dianou zvyklí na útoky mnohem horšího kalibru. Domnívám se, že poznámky vévodkyně ze Sussexu vůči některým členům rodiny Britové, ale zejména příslušníci královské rodiny vnímají jako zoufalé výkřiky ženy, která si, jak ostatně sama v rozhovoru přiznala, vysnila svět, o kterém nic nevěděla. Seznámení se s realitou a pád z výšin na tvrdou zem pak vyvolaly reakci v podobě rozčarování, vzdoru a nakonec i odchodu od povinností.

Princ Harry přiznal, že dění okolo Meghan mu připomínalo mediální hon na jeho matku, princeznu Dianu, před její smrtí v roce 1997. Vidíte v příběhu vévodkyně Meghan nějakou paralelu s Dianou?

Historie se v různých podobách opakuje. Nemyslím si, že by se Meghan chtěla programově stylizovat do role oběti, to vyplynulo až z okolností provázejících její život po seznámení se a po svatbě s Harrym. Na počátku příběhu se emancipovaná Američanka zamilovala do muže, který byl shodou okolností vysněným i skutečným princem. Láska lidem zaslepuje oči, proto ani Meghan nedomyslela důsledky svého jednání. Je ovšem pravdou, že se v jejím příběhu objevují určité paralely s Harryho matkou, například neporozumění si s manželovou rodinou, pokus o sebevraždu, příležitostné úniky a podobně.

Kamil Rodan (42 let) Vystudoval historii na Ostravské univerzitě v Ostravě (2001), kde také získal doktorát z hospodářských a sociálních dějin (2008).

Vedle řady odborných článků a studií z oblasti regionálních dějin Slezska a severní Moravy, československé kultury v období normalizace a evropských panovnických rodů 19. a 20. století je autorem vědeckých monografií Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku 1848-1914 (2008), Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů (2017) a populárně-naučných knih Ženy s korunou (2016) a Život s korunou (2018).

V současné době pracuje jako vědecký a výzkumný pracovník Oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě a přednáší na Ostravské univerzitě v Ostravě a na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Ve volném čase se zabývá pražským Národním divadlem, četbou, sbíráním autogramů a procházkami se psem.

Princ Harry také uvedl, že nemá dobrý vztah s bratrem, princem Williamem, ani se svým otcem, princem Charlesem. Vévoda ze Sussexu doslova uvedl, že jej otec nechal na holičkách.

Princ Charles i jeho starší syn byli, stejně jako Harry, vychováni ve staleté tradici britské monarchie a odpovědnosti členů královské rodiny za její osudy a směřování. Takto chápaný pohled předpokládá automatické upřednostnění služby národu a dynastii před osobním štěstím. Zatímco princ Charles a rodina vévody z Cambridge (prince Williama, pozn. red.) plní svěřené úkoly s plným nasazením, princ Harry se v jejich očích zprotivil úkolu, pro který byl zrozen.

Vévodovo rozhodnutí nachází v rodině paralelu v chování někdejšího korunního prince a krátkodobého krále Eduarda VIII., který ve sňatku s rozvedenou Američankou nalezl únik od rodiny a plnění královských povinností. Také jeho jednání bylo členy rodiny a příslušníky evropských panovnických rodů tvrdě kritizováno.

Vévodkyně zase přiznala, že byla značně naivní, když se přivdala do královské rodiny. Mohl v tom podle vás hrát rozdíl i americký a britský přístup k životu?

Meghanina americká výchova a představa svobodné a moderní ženy v současném světě se nemohla a nemůže shodovat s představami členů královské rodiny a Britů o úloze monarchie a příslušníků první rodiny v moderní době. Od Meghan se očekávalo, že využije svého potenciálu herečky a emancipované ženy k obhajobě práv menšin a ženských hnutí, že bude mostem mezi lidmi a organizacemi, ke kterým dosud členové královské rodiny nenašli z různých důvodů cestu. Vévodkyně se však namísto toho zajímala o to, kde bude bydlet, jak se bude rekonstruovat její nový dům, jak oslavit za oceánem s kamarádkami očekávaný příchod dítěte na svět a podobně. Královnu, členy rodiny i Brity tak svým jednáním naprosto zklamala.

Věříte jejímu tvrzení o rasistické poznámce člena královské rodiny k jejímu synovi Archiemu?

Určitě je to možné. U některých členů rodiny mohou i tyto předsudky přetrvávat.

Princ Harry promluvil o tom, že byl překvapen, že jej královská rodina po odchodu odstřihla od peněz i od ochranky. Nebyl poněkud naivní, když si myslel, že mu zůstanou některá privilegia i poté, co pro britskou královskou rodinu nebude pracovat?

Členové britské královské rodiny jsou skutečně odměňováni za práci, kterou pro Británii a národ odvedou. Princ Harry tedy po odchodu z užší královské rodiny a od plnění svých povinností nemůže očekávat, že bude jeho rodina financovaná ze státních zdrojů. Podle informací, které jsou k dispozici, jej však otec i nadále finančně podporuje, není tedy pravda, že by se vévodova rodina ocitla "na suchu".

Nároky vévodského páru však zřejmě mnohonásobně překračují částku, kterou je princ Charles ochoten synovi a jeho rodině poskytnout. Pár proto hledal jiné finanční zdroje, které našel v lukrativních smlouvách s televizními a jinými společnostmi. Způsob mediálního exhibicionismu a prodávání se veřejnosti však členové britské královské rodiny tvrdě odsuzují, neboť v duchu hesla "koruna se neodhaluje" to není cesta, kterou by se podle jejich mínění měl pár nadále ubírat.

Princ Harry nedávno přišel o řadu vojenských hodností, když oznámil, že se nevrátí k povinnostem pracujícího člena britské monarchie. Lze očekávat, že by jej královna po skandálním interview mohla zbavit i jeho nástupnictví na britský trůn?

Domnívám se, že k takové restrikci s ohledem na dostatečný počet následníků určitě nedojde. Jednalo by se ze strany královské rodiny o další téma, které by se rozpitvávalo v médiích, a o to rozhodně nikdo nestojí.