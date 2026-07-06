Hned v úvodu rozhovoru David neskrýval nadšení ze své aktuální situace. „Mám se skvěle, mám se krásně, mám se docela odpočatě, protože jsem ujel od rodiny se dvěma dětma, což moje žena nebude ráda,“ přiznal s úsměvem a nadsázkou. Tento „útěk“ si dopřál po velmi dlouhé době a plánoval si ho náležitě užít. Ale člověk míní, život mění…
Od ženy a dvou dětí utekl do Varů: Manželka Davida Gránského ale okamžitě hnala zpátky
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je v plném proudu a mezi hvězdami, které si nenechaly ujít jeho výjimečnou atmosféru, nechybí ani herec a moderátor David Gránský. Ačkoliv si do lázeňského města přijel podle svých slov hlavně odpočinout od rodinného kolotoče, realita všedních dnů ho dostihla dřív, než čekal.
Hned v úvodu rozhovoru David neskrýval nadšení ze své aktuální situace. „Mám se skvěle, mám se krásně, mám se docela odpočatě, protože jsem ujel od rodiny se dvěma dětma, což moje žena nebude ráda,“ přiznal s úsměvem a nadsázkou. Tento „útěk“ si dopřál po velmi dlouhé době a plánoval si ho náležitě užít. Ale člověk míní, život mění…
Sotva totiž dvojnásobný otec nasedl do auta směr Karlovy Vary, zazvonil telefon, na jehož druhém konci byla hercova manželka. „Říká mi: Takže počkej, víš, co jsem si uvědomila? Zítra je státní svátek. To znamená, že náš syn nejde do školky,“ popsal David moment, kdy mu došlo, že jeho pobyt v centru dění bude muset být kratší, než původně zamýšlel.
Bude bez večeře
I když do Varů utekl za odpočinkem, jeho program je nabitý k prasknutí. David je zde totiž především pracovně. Zastihli jsme ho na módní přehlídce, kde se po mole procházel v oblecích známé značky jako model. To ale rozhodně není vše. „Moderuju křest parfému, potom jdu do talk show a dokonce mě čeká i koncert, kde budu zpívat, což se jen tak běžně neděje,“ vypočítal své povinnosti. Kvůli rodinným povinnostem a zavřené školce se ale rozhodl oželet prestižní pozvánku na večeři od Armaniho.
Dovolená ve hvězdách
David se totiž netají tím, že rodina je pro něj na prvním místě a není nic, co by ji nahradilo. Doma má dva syny, přičemž mladšímu je teprve šest měsíců. A společný čas s nimi si velmi užívá Co se týče letních plánů na rodinnou letní dovolenou, vše zůstává zatím ve fázi příprav. „Plánujeme, ale těžko říct, jestli to nakonec vyjde. Přece jenom kvůli tomu půlročnímu řešíme, jestli je to dobrý nápad,“ uzavřel herec s tím, že se uvidí, co přinesou příští dny.
Zdroj: Autorský text