Michael Kocáb se během několika desetiletí dokázal prosadit v oblastech, které se na první pohled příliš nepotkávají. Stal se jednou z nejvýraznějších tváří českého rocku, skládal filmovou i scénickou hudbu a po listopadu 1989 výrazně zasáhl také do politiky. Právě jeho jméno je dodnes úzce spojeno například s odchodem sovětských vojáků z Československa.
Od zakázané kapely k velké politice. Michael Kocáb zažil triumfy i chvíle, na které dnes nerad vzpomíná
Rocker, politik, muž spojený s odsunem sovětských vojsk i bouřlivým osobním životem. Michael Kocáb za desítky let na scéně ukázal mnoho tváří a ani s přibývajícím věkem neztrácí nadhled ani chuť říkat nahlas, co si myslí.
Narodil se 28. července 1954 v Praze do rodiny evangelického faráře. Hudbě se věnoval profesionálně od mládí a na pražské konzervatoři vystudoval varhany a skladbu. Zpočátku ho přitahoval především jazz, zásadní obrat ale přišel ve druhé polovině 70. let, kdy se jeho cesta protnula s kytaristou Michalem Pavlíčkem.
Pražský výběr působil jako zjevení
Pavlíčkova záliba v přímočarém rocku se spojila s Kocábovým širokým hudebním záběrem a postupně začal vznikat repertoár, který se v tehdejším Československu jen těžko něčemu podobal. Pražský výběr sázel na novou vlnu, nadsázku, ironii, temnější texty i výraznou pódiovou stylizaci. Koncerty přitahovaly davy a z jinak vážně působícího Kocába se na pódiu stávala úplně jiná osobnost.
„To je moje celoživotní bipolarita. Ty dvě polohy střídám od začátku, co vystupuju s Pražským výběrem,“ vysvětlil pro Deník Kocáb.
V roce 1982 kapela natočila album Straka v hrsti, které se později zařadilo mezi její nejslavnější nahrávky. Oficiálního vydání se ale tehdy nedočkalo a mezi posluchači kolovalo především na kazetách. Pražský výběr se totiž dostal do hledáčku komunistického režimu a krátce poté mu bylo znemožněno veřejně vystupovat. Kapela se stala jedním ze symbolických terčů tehdejší kampaně proti punkovým a novovlnným skupinám.
Zákaz kapely ho přivedl k filmu a divadlu
Členové Pražského výběru si museli hledat jiné pracovní možnosti. Kocáb našel zázemí nejprve v Krátkém filmu a následně také na Barrandově. Postupně si vybudoval renomé jako autor filmové, divadelní a scénické hudby.
Vedle rockové tvorby se dlouhodobě věnoval také vážné hudbě. Za jedno z jeho nejvýznamnějších děl v této oblasti bývá označován balet Odysseus vytvořený pro Laternu Magiku, který se dostal i na zahraniční jeviště.
Ačkoliv jeho tvář mají lidé spojenou především s Pražským výběrem, Kocáb se s přibývajícím věkem sám sobě umí vysmát. Jedním z jeho známých hitů je ostatně píseň Stáří, kterou natočil před více než třemi desetiletími.
„Speciálně pro profesi rockového muzikanta jde o nepříjemný zádrhel, který se musí eliminovat a vytěsňovat. Zrovna tak jako plešatění, to je pracovní nekázeň,“ říká o stárnutí.
Z rockera se stal politik
Na konci 80. let už Kocáb nezůstával pouze u hudby. Stále otevřeněji dával najevo také své politické postoje. Pozornost vzbudil například v létě 1989 během přímého televizního přenosu z festivalu Děčínská kotva.
Společně s textařem Michalem Horáčkem následně založil iniciativu Most. Jejím cílem bylo pomoci zprostředkovat jednání mezi tehdejším předsedou komunistické vlády Ladislavem Adamcem a představiteli opozice. Politické události však nabraly mnohem rychlejší spád. Po 17. listopadu 1989 se Kocáb s Horáčkem účastnili jednání mezi komunistickou mocí a Občanským fórem.
Kocáb poté téměř dva roky působil jako poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum.
Jeho jméno je spojeno s odchodem sovětské armády
Jedním z nejvýraznějších témat jeho krátké parlamentní kariéry se stal odsun sovětských jednotek z Československa. Jako předseda příslušné parlamentní komise se Kocáb podílel na procesu, který skončil definitivním odchodem posledních sovětských vojáků ze země.
Symbolickou tečkou se stalo také velké turné Pražského výběru a koncert v pražské Sportovní hale.
Od veřejného dění se přitom Kocáb neodstřihl ani po odchodu z parlamentu. Pohyboval se v okruhu spolupracovníků prezidenta Václava Havla a v letech 2009 až 2010 zastával funkci ministra pro lidská práva ve vládách Mirka Topolánka a Jana Fischera. V tomto období hudební kariéru na čas upozadil.
Svůj vztah k politice později popsal velmi otevřeně. „Pocházím z disidentské rodiny, čímž je dán můj enormní zájem o politiku. Jsem typický hommo politicus, který když večer nemá co dělat, kouká na jednání Poslanecké sněmovny. Vždycky si chci pustit nějaký film a skončím u jednání v parlamentu,“ uvedl v rozhovoru.
Pražský výběr se po letech znovu sešel
V roce 2012 se Pražský výběr vrátil na scénu v téměř původním složení. Vedle Kocába a Pavlíčka se znovu objevili baskytarista Vilém Čok a bubeníci Klaudius Kryšpín a Jiří Hrubeš. Za jeden z mimořádných okamžiků historie skupiny Kocáb označil rok 2018, kdy Pražský výběr vystoupil v Praze před skupinou Rolling Stones.
„Nikdy bychom tomu nevěřili, že se to může stát,“ komentoval tehdy Kocáb. Ve stejném roce kapela hrála také v pražské Lucerně při příležitosti stého výročí vzniku Československa.
Ostré výroky si neodpouští ani dnes
Kocáb se ani v posledních letech nevzdal role člověka, který veřejně komentuje politické dění. Výrazně vystupuje například proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. V roce 2022 na koncertě Pražského výběru ve vyprodaném Lucerna Music Baru věnoval tři skladby „hrdlořezovi z Kremlu“.
„Já čekám na to, že se probudíme a dozvíme se, že Putin dostal infarkt. Že ho tam někdo zlikviduje a oficiální stanovisko bude, že dostal infarkt. To je prostě krvavá moc. Ta neumí pracovat s ničím lépe než s břitvou,“ uvedl. Zároveň však zdůraznil, že Putinovi nepřeje smrt. Za ideální považuje jeho politické odstranění a následné postavení před mezinárodní soud.
Čtyři děti má se dvěma ženami
Výrazný byl také Kocábův osobní život. V roce 1983 si vzal Američanku Marshu Crewovou. Během manželství se jim narodily tři děti – dcery Natálie a Jessica a syn Michael. Manželství skončilo rozvodem v roce 2011.
Ještě v době, kdy působil jako ministr pro lidská práva, se sblížil s moderátorkou Lejlou Abbasovou, která tehdy pracovala jako jeho tisková mluvčí. V roce 2011 se jim narodil syn David. Jejich vztah ale o tři roky později skončil. „Hodně to bolelo. A vlastně pořád bolí,“ svěřil se Kocáb deníku Aha! tři roky po rozchodu.
Rocker versus politik
Kocábův neobvyklý životní příběh se před dvěma lety dostal také na filmové plátno. Dokument Michael Kocáb – Rocker versus politik natočila režisérka Olga Sommerová, která se ve své tvorbě věnovala také Jiřímu Suchému, Martě Kubišové, Věře Čáslavské nebo Soně Červené.
Právě spojení hudebníka a politicky angažovaného člověka bylo podle režisérky jedním z hlavních důvodů, proč se pro Kocábův portrét rozhodla. „Pro film o Michaelovi jsem se rozhodla proto, že jsem obdivovala jeho nepřehlédnutelnou renesanční osobnost, jeho hudbu a především to, že byl od samého počátku výrazným iniciátorem odsunu sovětských vojsk,“ nechala se slyšet Sommerová.