Tomáš Maštalír patří k těm slovenským hercům, které si české publikum dávno přivlastnilo. Charismatický herec pravidelně míří před české kamery, perfektně zvládá češtinu a jeho popularita zdaleka nestojí jen na vzhledu. Přesto právě jeho soukromí a vztahy dlouhá léta budily velkou pozornost. Než našel rodinné zázemí po boku Kristíny, prošel několika dlouhými vztahy se známými herečkami.
Od vztahů se známými herečkami k rodinnému klidu. Tomáš Maštalír si své soukromí pečlivě střeží
Tomáš Maštalír patří k nejvýraznějším slovenským hercům, kteří si získali oblibu i u českého publika. Vedle úspěšné kariéry budil pozornost také svými vztahy, dnes si ale soukromí pečlivě chrání a největší oporu našel v rodině.
Ještě během studií se jeho partnerkou stala Diana Mórová. Byla starší a jejich vztah tehdy vyvolával pozornost i kvůli tomu, že Maštalír byl ještě studentem. Vydrželi spolu přibližně pět let a ani rozchod mezi nimi nezanechal zlou krev. Později spolu dokonce znovu pracovali před kamerou.
Ještě výrazněji se do povědomí veřejnosti zapsal jeho vztah s Táňou Pauhofovou. Dvojice spolu měla strávit zhruba osm let a mluvilo se dokonce o svatbě. Nakonec ale místo veselky přišel rozchod, jehož důvody si oba nechali pro sebe. Pauhofová tehdy k celé věci řekla pouze: „Tohle je absolutně soukromá záležitost a nemám potřebu o tom mluvit.“
Herečky vystřídala žena mimo svět showbyznysu
Později se Maštalír zamiloval mimo hereckou branži. Jeho partnerkou se stala Kristína, která pracuje v oblasti HR na slovenském Úřadu vlády. Společně dnes vychovávají dvě dcery a právě rodina je oblastí, kterou herec před veřejností chrání možná nejvíc.
O otcovství přesto několikrát promluvil a netajil se tím, že dítě převrátí život rodičů vzhůru nohama. Nijak tragicky to ale nevnímá. „Dítě zásadně ovlivní život dvou lidí, jeho rodičů, a to hlavně tehdy, pokud žijí ve společné domácnosti. Času je méně, spánku je méně a starostí trošku víc. Nevnímám to však negativně, naopak, jsou to pozitivní věci,“ popsal.
Fotografiemi z rodinného života ale fanoušky nezásobuje. Sociální sítě ostatně téměř nepoužívá – a možná i proto ho nepříjemně překvapilo, když se na nich objevil někdo, kdo se za něj vydával. „Někdo se tam za mě vydával a mým jménem z lidí tahal peníze. Zastavil jsem to, ale chvíli to dělalo neplechu,“ přiznal.
V Česku už skoro zdomácněl
Zatímco soukromí drží pod zámkem, pracovně se Maštalír do Česka vrací pravidelně. Jednou z jeho posledních výrazných rolí je gynekolog Richard v komedii Když se zhasne. Jeho postava se chce rozvést, jenže v cestě jí stojí předmanželská smlouva, kterou kdysi podepsala v opilosti.
Sám herec se podobným smlouvám nijak nebrání. „To je na každém jednotlivci, jestli chce takovou smlouvu mít, nebo ne. Když se někomu bude žít dobře s tím, že ji má, ať si ji udělá,“ míní. Maštalír se při práci v Česku rozhodl nespoléhat pouze na to, že mu čeština nějak „projde“. Na svém projevu dlouhodobě pracuje. „Když jsem před lety točil svůj první velký český projekt, vzal jsem si jazykovou koučku. Teď se snažím zdokonalovat sám – sledováním filmů, posloucháním audioknih a hlavně v terénu. Když jsem tady, mluvím s lidmi česky,“ prozradil.
A výsledky jsou znát. Režisér Andy Fehu dokonce ocenil, že při poslechu Maštalíra by řada diváků vůbec nepoznala, že pochází ze Slovenska. Sám herec hranici mezi českou a slovenskou tvorbou příliš neřeší. „Když jde o dobrou příležitost a příjemné kolegy, je mi jedno, jestli pracuji na Slovensku nebo v Čechách,“ říká.
Gurmán, který nesnese kopr
Vedle herectví má Maštalír ještě jednu velkou slabost – dobré jídlo. Natáčení Když se zhasne, při němž se část lokací proměnila v zážitkovou restauraci, tak pro něj bylo téměř ideálním pracovním prostředím. „Mám mlsný jazýček, jsem gurmán, tak jsem si to užil. Rád vyhledávám dobré restaurace. I v Praze mám své oblíbené, které pravidelně navštěvuji. Nehraje roli, o jakou kuchyni jde – jestli asijskou, italskou nebo indickou. Jsem ochotný ochutnat cokoliv. Akorát kopr nesnáším,“ prozradil.
Ještě méně obvyklou kulinářskou vášní je pro něj kozí maso. „V našich končinách se považuje trochu za exotické, není snadno k dostání a v restauracích se moc neservíruje. Není tu pro něj tradice. Poprvé jsem ho ochutnal v Řecku. Když se mi ho podaří sehnat na farmě, rádi si ho doma připravíme. Nejlepší je maso nasolit a pak ho velmi pomalu péct,“ doporučuje.
Sport má v těle dodnes
Při pohledu na jeho postavu by člověk možná čekal pravidelné návštěvy fitness centra. Maštalír ale tvrdí, že žádný speciální režim nepotřebuje. Pohyb má zakořeněný od dětství. „Vzhledem k tomu, že jsem bývalý sportovec, je pro mě těžší se nehýbat než hýbat. Nevadí mi žádný typ fyzické aktivity, jen nemám čas chodit někam cvičit, takže si to řeším po svém,“ vysvětluje.
Od osmi let přitom závodně hrával házenou a vydržel u ní až do devatenácti. Pak dostalo přednost herectví. „Hrál jsem ji od osmi do devatenácti let. Skončil jsem, když jsem nastoupil na Vysokou školu múzických umění. Kdyby mě na ni nevzali, asi bych se házené věnoval dál. Ale vždycky jsem věděl, že herectví je to, co mě láká víc.“