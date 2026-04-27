Od svého prvního filmu Dagmar Patrasová téměř nezměnila svůj vzhled. Stále má dlouhé černé vlasy se zastřiženou ofinou. I role hrála nejprve podobné – osudové sexy ženy. Ovšem po slavném televizním seriálu Arabela se začala věnovat tvorbě pro děti, ve které se našla. A přestože si o písničkách s žížalou Jůlií může každý myslet své, před sedmi lety Dagmar Patrasová dostala platinovou desku za půl milionu prodaných alb s Jůlií a čtvrt milionu za Pasu, pasu písničky. Právě dnes 27. dubna slaví dětmi milovaná Dáda své 70. narozeniny.
Od sexsymbolu přes žížalu k rodinné tragédii: Dagmar Patrasová slaví sedmdesátiny
Její scény z filmu Vrchní, prchni! nebo ze seriálu Návštěvníci patří mezi klenoty české kinematografie. Hrála většinou osudové ženy a vypočítavé mrchy, aby se v 90. letech jako nezapomenutelná Dáda stala nekorunovanou královnou dětských srdcí. Život jí ale uštědřil i nejednu ránu a tu největší minulý rok. To když přišla o milovanou dceru Aničku. Dnes Dagmar Patrasová slaví sedmdesáté narozeniny.
Nadaná od kolébky
Nadsazeně by se dalo říct, že herectví a zpěv jí daly sudičky už do kolébky. Její tatínek Karel Patras hrál na harfu v České filharmonii a byl profesorem na AMU, maminka Věra zpívala ve filharmonickém sboru. A zatímco její starší sourozenci Věra a Vladimír ke kumštu netíhli, Dagmar hrála na klavír, zpívala v Kühnově dětském sboru, chodila na výtvarku, dramaťák a ještě se věnovala sportovní gymnastice. Ještě během studií na pražské konzervatoři uspěla v konkurzu na angažmá v divadle Semafor a stala se členkou skupiny kolem Jiřího Suchého.
Hvězda Semaforu
Poprvé se ve filmu objevila už v 17 letech, hrála jednu ze studentek v hudební komedii Třicet panen a Pythagoras. Následovalo několik menších televizních rolí, například starší sestra v pohádce Malá mořská víla. V semaforu hrála v řadě slavných představení, například legendární Kytici, Smutku bláznivých panen, Kdyby tisíc klarinetů nebo Slečně v sedmé řadě.
Utíkala před vrahem
Na konci 70. let si zahrála menší role v seriálu o Panu Tau, přelomová byla její role po boku Jany Nagyové v detektivce Smrt stopařek. „Když jsem utíkala lesem a honil mě vrah, tak i kameraman Josef Vaniš si ten běh smrti proběhl se mnou,“ vzpomínala Dagmar Patrasová v rozhovoru pro Českou televizi, jak byla v tomto filmu poprvé použita takzvaná ruční kamera.
Konečně mrcha
Spolu s Nagyovou se pak objevily v hlavních rolích televizního pohádkového seriálu Arabela. Původně měla hodnou princeznu hrát Libuše Šafránková, ale onemocněla angínou a režisér nemohl tři týdny čekat, tak obsadil Janu Nagyovou, kterou Šafránková velmi citlivě nadabovala. „Arabelu jsme dělali v letech 1978-1979, v roce 1978 mi bylo 22 let,„ vzpomíná Dagmar Patrasová. A přiznává, že se jí Xenie jako záporná postava hrála velmi dobře. „Mrchy se hrají strašně dobře, takže když jsem četla scénář, jásala jsem. Pamatuji si také, že jsem od dětí dostávala spoustu rad, co bych jako Xenie měla dělat. Jedním z doporučení bylo například zavřít draka do elektrárny, aby tam vyráběl elektřinu,“ uvedla v rozhovoru pro Český rozhlas.
Tajemství, které nevyzradí
V roce 1980 měl kromě Arabely také premiéru film Vrchní, prchni!, kde měla nezapomenutelnou scénu se sprchou v bílých šatech. Podobně vyzývavou roli si střihla ve filmu Trhák, jako klapka režiséra Smoljaka. Velkou roli měla v televizním seriálu Návštěvníci, který měl premiéru na podzim 1983. Sci-fi seriál natočený v koprodukci s Německem a Švýcarskem přinesl na televizní obrazovky nejen možnost cestování časem, ale také pokrm s názvem „amarouny“ a pojem „humidovat“. „Slíbila jsem režisérovi Jindřichu Polákovi, že význam slova nikdy neprozradím, takže musím mlčet i teď,“ odmítla s úsměvem odpovědět Dagmar Patrasová před pěti lety, když se připomínalo 35 let od uvedení seriálu na obrazovky.
Nahá v nadčasovém seriálu
I v tomto seriálu měla několik scén v plavkách nebo zcela bez šatů. Pozemšťané v roce 2484 se totiž víc než za nahotu stydí za své plešaté hlavy, takže nahá vědkyně Emilia Fernandez se při vyrušení ve sprše chytne za hlavu, místo očekávaného zkřížení rukou před prsy. Herečka s nadsázkou vzpomíná, že už tenkrát při natáčení v roce 1982 používali spoustu věcí, které se objevily až v dalším tisíciletí, například brýle se zabudovanou kamerou, dálkové telefony nebo laser.
Zrodila se Dáda
V 80. letech si zahrála v řadě pohádek, například Zdeničku v Koloběžce první nebo rozmazlenou Karolínu v O princezně, která ráčkovala. Tehdy se začala věnovat tvorbě pro děti, nejdříve cvičila s dětmi ve Studiu Kamarád, pak přidala zpěv. Ondřej Suchý se skladatelem Vladimírem Popelkou napsali hit Chytila jsem na pasece žížalu a zrodila se postavička Jůlie. Patrasová si začala říkat Dáda a repertoár pro děti založila na písničkách takových autorů, jako je Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, Ivan Mládek nebo Michael Kocáb.
Kritika za nevkus
Kritici jí vyčítali míru nevkusu ohledně kostýmů a rekvizit, se kterými vystupovala v pořadech pro děti. Její popularita však v 90. letech raketově rostla. „Maminky i děti chtěly mít písničky, podle kterých doma tancovaly,“ vzpomíná herečka. Tehdy už měla školou povinného syna Felixe, v roce 1995 se narodila dcera Anička, která dostala prostřední jméno Julie.
Manželství s Felixem Slováčkem
Od roku 1983 je vdaná za o dvanáct let staršího klarinetistu a saxofonistu Felixe Slováčka, přičemž jejich vztah v posledních letech prochází jednou vážnou krizí za druhou. Stále jsou však manželé a po smrti dcery Aničky to byl právě manžel Felix, kdo byl Dádě oporou. Díky Felixovi mladšímu je už Dáda také dvojnásobnou babičkou.
Neúspěšné snímky a oteklý obličej
Zatímco na poli produkce pro děti těžko hledá konkurenci, její novodobé výlety do světa kinematografie budí spíše rozpaky. V roce 2004 se objevila v bizarním hororovém snímku Choking Hazard, kde jezdila v tanku či vraždila zombie. Zahrála si i ve filmu Jedlíci aneb Sto kilo lásky (2013), který na Česko-slovenské filmové databázi získal pouhých 17 procent. Televizní seriál Bezdružice (2015), kde mohli diváci Patrasovou rovněž vidět, ohodnotili lidé dokonce pouhými čtyřmi procenty. To, že by se nechávala zkrášlit botoxem, odmítá. Podle ní za oteklý obličej může onemocnění štítné žlázy.
Alkohol
V posledních letech se v souvislosti s Dagmar Patrasovou víc než její pracovní aktivity skloňuje alkohol. Například dvakrát pod jeho vlivem způsobila dopravní nehodu. A starosti jí poslední roky nedělal jen manžel, který v minulosti sedm let udržoval poměr s o třicet let mladší milenkou Lucií Gelemovou, ale také zdraví dcery Aničky, která bojovala s rakovinou. Svůj boj prohrála statečná Anička před rokem. Pro Dádu to byla rána, ze které se jen těžko vzpamatovává. Přesto se už čas od času objeví ve společnosti a snaží se o návrat do běžného života. Je ale zřejmé, že poslední roky pro ni představují jedno z nejtěžších období.