Když se 19. února narodila do pražské umělecké rodiny, bylo skoro předem jasné, že její život bude patřit divadlu. Jana Paulová vyrůstala mezi herci a operetními zpěváky — její rodiče František Paul a Eva Šenková žili uměním, a právě ono se později stalo i její vlastní cestou. Dnes, kdy herečka slaví 71. narozeniny, se za její kariérou skrývá příběh plný humoru, práce, osobní odvahy i pevných vztahů, které přetrvaly desetiletí.
Od Semaforu přes Kameňák až po život mezi Prahou a Indií. Jana Paulová slaví 71. narozeniny
Její životní příběh je plný divadelních i televizních rolí, humoru, dlouholetého partnerství s hudebníkem Milanem Svobodou i cest, které jí změnily pohled na svět.
Po studiích na DAMU na konci 70. let vstoupila na scénu Divadla Semafor, kde ve skupině Josefa Dvořáka rychle zaujala. Diváci ji začali vnímat jako výraznou komediální herečku — mimo jiné jako královnu v inscenaci S Pydlou v zádech. Následovaly velké role v Hudebním divadle Karlín, například v titulech Cikáni jdou do nebe nebo Někdo to rád horké, a postupně také hostování na dalších pražských scénách. Od roku 1987 se stala členkou Městských divadel pražských.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Nula od nuly pojde,“ říká o výši svého starobního důchodu Jana Paulová
Televizní diváci si ji začali všímat už před revolucí. Objevila se v seriálech jako Nemocnice na kraji města, Okres na severu či Cirkus Humberto a její tvář byla známá i z pohádek. Později na sebe výrazně upozornila v seriálu Novákovi a nová generace si ji spojila s rolí psycholožky Jarmily Kočové v Ordinaci v růžové zahradě 2. Přechod na moderní televizní tempo ale nebyl jednoduchý. „Nejtěžší bylo si zvyknout na rychlonatáčení. Jsem ze ‘staré školy’, kdy jsme třeba i měsíc zkoušeli televizní inscenaci,“ říká herečka.
Velkou kapitolu její kariéry otevřely komedie režiséra Zdeňka Trošky. Ve třech dílech filmu Kameňák ztvárnila Vilmu Novákovou, a i když se snímky staly diváckým fenoménem, sama herečka k nim měla zpočátku rozpačitý vztah. „Když jsem si přečetla scénář, váhala jsem, jestli spolupráci neodvolat. Nakonec jsem si řekla, že tenhle film distribuce do kina stejně nevezmou, nepustí ho ani televize a já budu mít práci. Vůbec mě nenapadlo, že z něho bude takový fenomén,“ vzpomíná Paulová. Právě proto také odmítla účast ve čtvrtém díle. „Nabídka na natáčení čtvrtého filmu samozřejmě přišla, ale měla jsem pocit, že už toho bylo příliš. A navíc čtvrtý už netočil Zdeněk Troška, což také hrálo roli,“ dodala.
Vedle herectví ji vždy lákaly nové výzvy
V roce 2007 se objevila v taneční soutěži Bailando, o rok dříve vydala autorskou knihu Jak běžet do kopce, kterou pokřtila v Divadle Kalich. Právě tato scéna se stala jejím druhým domovem — hrála zde v řadě inscenací a na letní scéně pod Žižkovskou věží se setkala i s Ivou Janžurovou, se kterou ji pojí dlouholeté přátelství. V roce 2024 si pak zatančila s Robinem Vondráčkem ve StarDance.
Maminka si přála „pana doktora“
Za stabilní kotvu svého života považuje manželství s hudebníkem Milanem Svobodou. Seznámili se v polovině sedmdesátých let a brzy se do sebe zamilovali, i když začátky nebyly jednoduché. „My jsme se potkali, zamilovali jsme se do sebe a od té doby jsme spolu. Rodiče nám v tom hrozně bránili… máma si představovala, že jí přivedu nějakého pana doktora. A ono ne,“ směje se Jana Paulová. Vzali se v roce 1977 a letos už společně píší více než padesátiletý příběh partnerství. Společně vychovali dvě dcery, které si našly vlastní cesty. Mladší Anežka se stala překladatelkou divadelních her a pro svou matku dokonce přeložila inscenaci Ani spolu, ani bez sebe. Dnes žije s rodinou na Normanských ostrovech a Paulová se snaží být pravidelně v kontaktu se svou vnučkou. „Snažím se udělat si každý měsíc volno aspoň na pár dní, abych nepřišla o kontakt s vnučkou,“ přiznává herečka.
Starší dcera Adéla našla domov v Indii, kde se s manželem věnuje práci ve škole pro sirotky. Setkání s tamní realitou herečku hluboce zasáhlo a změnilo její pohled na život. „Slíbila jsem, že do konce svého produktivního života se jim budu starat o jídlo, což dělám,“ říká. Cestování se tak stalo její velkou vášní. O své cesty se pravidelně dělí i s fanoušky a právě otevřenost novým kulturám jí podle vlastních slov dodává energii. Stejně jako divadlo — i po sedmdesátce zůstává aktivní, hraje a nepřestává si užívat ženský šarm i smysl pro humor, kterým si získala několik generací diváků.