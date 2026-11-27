Zatímco v seriálech Slunečná nebo ZOO si Eva Burešová získala přízeň širokého televizního publika, ve své hudební kariéře se nyní vydává směrem, který možná překvapí i některé její dlouholeté fanoušky. Pod uměleckým jménem SAIJA postupně představuje skladby, v nichž dostávají prostor syrovější emoce, výraznější hudební aranžmá i netradiční práce s hlasem.
Od romantických melodií k metalovému řevu. Eva Burešová předvede na Českém slavíkovi svou drsnější stránku
Diváci si ji zamilovali jako sympatickou brunetku z televizních seriálů, Eva Burešová má ale mnohem více tváří, než se na první pohled zdá. V posledních měsících prochází výraznou uměleckou proměnou, která se odráží nejen v jejím novém hudebním jménu SAIJA, ale především v tvorbě. Svou novou hudební identitu představí také během dnešního galavečera Český slavík.
Od srpna, kdy zahájila spolupráci s vydavatelstvím Universal Music, představila trojici singlů MLČ, 6 PÍSMEN a HLADINY. Nyní na ně navazuje skladbou SAIJA, která nese stejné jméno jako její nové umělecké alter ego a zvukově posouvá zpěvačku ještě dál.
Nové jméno není jen marketingovým tahem
Rozhodnutí vystupovat pod jménem SAIJA nepřišlo náhodou. Burešová chtěla především oddělit svou hereckou a pěveckou kariéru. Zatímco jako herečka se vžívá do příběhů jiných lidí, prostřednictvím hudby dostává prostor vyjádřit vlastní emoce a tvůrčí představy.
Výběr nového jména navíc souvisí s její vírou. Jak prozradila v rozhovoru pro TV Nova, oslovilo ji finské jméno Saija i jeho význam. Svou proměnu bere natolik vážně, že se na podzim začala zabývat také možností jeho oficiálního zápisu do matriky.
Místo něžných melodií metalový řev
Za vznikem její nejnovější skladby přitom stojí poměrně nenápadné setkání na sociálních sítích. Zpěvačku zaujal mladý producent Tomáš Mazura, kterého sama oslovila s nabídkou spolupráce.
„Na instagramu jsem se propojila s mladým producentem Tomášem Mazurou. Strašně se mi líbil jeho profil, tak jsem ho oslovila ke spolupráci. Ve Frýdku Místku jsme v jeho domácím studiu vytvořili instrumentál a já hned po prvních chvílích věděla, o čem budeme psát text,“ popisuje Burešová.
Na skladbě následně pracovala ve studiu u Filipa Vlčka. Právě tam se zrodil nápad posunout její pěvecký projev ještě dál a využít techniky typické pro tvrdší metalové žánry. „Po nějaké době tvoření nám bylo jasné, že singl touží po agresivním vokálu. Jsem moc ráda, že se Filip nakonec zhostil mikrofonu, a že nakonec vyprovokoval i mě, abych jeho screamové části podbarvila growlem. Myslím, že jsme se všichni ve studiu dobře bavili,“ dodává zpěvačka.
Growl, hluboký hrdelní vokál připomínající vrčení, je přitom technikou, kterou by si s někdejší seriálovou hvězdou ještě před několika lety spojil málokdo.
Slavík jako velká zkouška před televizním publikem
Příležitost ukázat svou novou hudební tvář širokému publiku dostane už dnes večer. Eva SAIJA Burešová patří mezi avizované účinkující slavnostního galavečera Český slavík, který TV Nova odvysílá v přímém přenosu. Vedle ní se na pódiu představí například Ewa Farna, Tereza Mašková nebo Markéta Irglová.