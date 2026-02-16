Kvůli akutnímu zákroku své malé dcery si Michaela Ochotská sáhla na dno. A jako by toho nebylo málo, ve stejném období přišla ještě o něco, na čem je dnes částečně pracovně závislá: hackeři jí zablokovali přístup k Instagramu. K původnímu profilu se nakonec dostala zpět až díky pomoci odborníků ze zámoří.
Ochotská zmizela ze sítí: dcera podstoupila akutní operaci, Instagram jí mezitím převzali hackeři
Michaela Ochotská zažila období, na které jen tak nezapomene. Zatímco její dvouměsíční dcera Arien musela akutně na operaci kýly, moderátorce ve stejnou dobu hackeři sebrali přístup k Instagramu, na němž je i pracovně závislá. K původnímu profilu se nakonec dostala zpět až díky pomoci odborníků ze zámoří.
Začátkem roku Michaela své sledující pořádně vyděsila, když na sociálních sítích sdílela fotografii dvouměsíční dcerky Arien na nemocničním lůžku a pak se na dlouhé týdny odmlčela. Teprve zpětně vysvětlila, co se stalo: „Hackli mi Instagram,“ uvedla. Zmizela tak z online prostoru dřív, než stihla fanouškům oznámit, že její dcera podstoupila operaci kýly. Jenže v tu chvíli pro ni byly technické potíže vedlejší. Prioritou bylo zdraví dítěte – a vše ostatní šlo stranou. „Když řešíte zdraví svých dětí, tyhle věci jdou stranou,“ vysvětlovala, když se po zhruba měsíci znovu ozvala.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Je to pro nás neúnosné,“ říká Rosol, který znovu žádá o snížení alimentů. Ochotská je proti
Její ticho ale mezi fanoušky spustilo lavinu obav. Lidé se ji snažili dohledat všude, kde to šlo – a nepřekvapivě nešlo jen o zvědavost, ale o upřímný strach, jestli je všechno v pořádku. „Dostávala jsem zprávy i na WhatsApp, proč nekomunikuju,“ popsala, jak ji sledující kontaktovali doslova všemi cestami.
Odmlčení řešily i firmy, se kterými má domluvené spolupráce. I proto si Michaela rychle založila náhradní profil, aby nezůstala úplně bez komunikačního kanálu. O původní účet, který tehdy sledovalo přibližně 95 tisíc lidí, ale nepřestala bojovat.
Zlom přišel až ve chvíli, kdy jí pomohl starý známý, který dnes žije „za velkou louží“. Michaela přiznala, že zkoušela oslovit řadu lidí, ale skutečné řešení přišlo až z USA: „Nevěděla jsem si s tím rady a oslovila spoustu známých. Nakonec mi účet odblokovali až kluci v Americe,“ uzavřela s úsměvem.
Dnes už má svůj hlavní profil opět ve svých rukou – a po extrémně náročném období, kdy se najednou řešila nemocnice i hackerský útok, se může konečně soustředit na to nejdůležitější: aby byla její dcera v pořádku.