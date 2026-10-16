Herečka Jaroslava Obermaierová už je doma, její zdravotní problémy ale ještě nejsou zažehnány. Po hospitalizaci v benešovské nemocnici, kam ji přivedly potíže s dýcháním, ji lékaři propustili do domácího léčení. Podle jejího okolí se však stále necítí dobře a čekají ji další kontroly.
Obermaierová po hospitalizaci hlásí zlepšení. Její blízká ale popsala bolestivou realitu
Fanoušci Jaroslavy Obermaierové si mohou alespoň částečně oddechnout. Osmdesátiletou herečku už propustili z nemocnice do domácího léčení. Úplně dobře jí ale stále není. Zatímco sama mluví o zlepšení, její blízká kamarádka popsala, že ji dál sužují bolesti.
„Nemohla jsem najednou dýchat,“ popsala herečka dramatické chvíle, které předcházely jejímu převozu do nemocnice. Podle informací médií se potýkala s nahromaděním tekutiny v oblasti plic. Přesnou diagnózu ale sama podrobněji nekomentovala. Po propuštění alespoň trochu uklidnila své příznivce. „Jsem už doma z nemocnice, je mi líp,“ vzkázala.
Návrat domů ovšem ještě neznamená, že má vyhráno. Ve čtvrtek ráno 15. října herečka Blesku potvrdila, že míří na další vyšetření. „Jedu právě na vyšetření,“ uvedla. Její blízká kamarádka navíc popsala, že Obermaierovou stále trápí velké bolesti a zatím není schopná běžných činností. Zatímco sama herečka tedy mluví o zlepšení, její okolí upozorňuje, že zotavování nebude jednoduché.
Zdravotní potíže přitom herečku trápí už delší dobu. V minulosti si prošla zlomeninou kotníku, která si vyžádala dlouhou rekonvalescenci, a potýkala se také s dočasným ochrnutím lícního nervu i bolestmi pohybového aparátu. Nyní se zotavuje doma na Benešovsku, kam se před časem přestěhovala se svým synem Jaroslavem. Její fanoušci tak doufají, že jí domácí prostředí a klid pomohou nabrat síly.