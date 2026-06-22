Jen pár dní poté, co britský moderátor Jeremy Clarkson ve svém pořadu Clarkson´s Farm oznámil, že mu byla diagnostikována agresivní forma rakoviny prostaty, což vzbudilo velké obavy, má pro své fanoušky dobrou zprávu. Nemoc se prý podařilo podchytit včas a v současné době je v remisi.
Obavy vystřídala naděje. Jeremy Clarkson je po léčbě bez známek rakoviny
Jen několik dní po oznámení diagnózy agresivní formy rakoviny prostaty přinesl Jeremy Clarkson fanouškům povzbudivou novinku. Zároveň otevřeně promluvil o náročné léčbě i o tom, proč by muži neměli podceňovat preventivní vyšetření.
Před zraky kamer Clarkson oznámil diagnózu svým kolegům Charliemu Irelandovi a Kalebu Cooperovi během plánování nadcházející sklizně: „Jo. Mám rakovinu. Je agresivní, ale zachytili ji opravdu brzy, takže léčba bude… víte, jak to je,“ prohlásil Clarkson. A bylo vidět, že jeho spolupracovníci jsou oznámením zaskočeni. „Kde přesně je, do toho nikomu nic není. Měl jsem lékařskou prohlídku, jestli si vzpomínáte, v květnu. Minule jsem na čas zmizel a podstoupil biopsii,“ řekl oblíbený moderátor, kterému lékaři část prostaty odebrali. V pořadu také naznačil, že léčba je komplikovaná. „Řekněme, že část léčby se zkomplikovala. Budu tu ještě nějakou dobu. Nesmím nic jíst ani pít a nevím, co bude dál,“ svěřil se s tím, že doufá, že se bude moci vrátit k práci. „Pokud to všechno dopadne dobře, uvidíme se v šesté řadě. A pokud ne, tak ne. Opatrujte se,“ vzkázal divákům.
Svými slovy vyvolal vlnu obav, kterou ale jen o pár dní později zase mírní. Nyní listu Sunday Times prozradil, že je právě bez známek rakoviny ve svém těle. „Jsem bezpochyby oficiálně nejšťastnější člověk na světě,“ řekl. „Byl to agresivní typ rakoviny. Mohla se rozšířit, mohla se dostat do slinivky břišní, mohla se dostat kamkoli, a to by byl problém,“ dodal s úlevou. Zároveň ale dobře ví, že tento typ rakoviny až ve čtyřiceti procentech případů recidivuje. „Snažím se být pozitivní. Rozhodl jsem se být jedním z těch 60 procent, u kterých se rakovina neobjeví,“ říká odhodlaně.
Clarkson se také ozval sledujícím na Instagramu. „Asi jste si všimli, že nejsem mrtvý. Důvod, proč jsem v pořádku, je ten, že lékaři odhalili rakovinu prostaty včas, a odhalili ji včas, protože jsem se nechal otestovat,“ vyzývá k prevenci. A protože dobře ví, že pro řadu mužů je vyšetření prostaty velkým strašákem, upozornil, že dnes už se jedná pouze o jednoduché krevní testy.
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Zdroj: Sunday Times, Instagram Jeremyho Clarksona