Více než dvanáct let uplynulo od smrti zpěvačky Ivety Bartošové. Její jediný syn Artur Štaidl brzy oslaví své třicáté narozeniny a u té příležitosti zavzpomínal nejen na dětství se slavnou maminkou, ale také na okamžik, kdy zjistil, že se rozhodla spáchat sebevraždu skokem pod vlak.
O smrti mámy se dozvěděl ze sociálních sítí. „Byl to šok,“ říká Artur Štaidl
Zpráva, která mu navždy změnila život, přišla v úplně obyčejný školní den. Artur Štaidl tehdy uviděl na sociálních sítích informaci o smrti své maminky Ivety Bartošové, nejprve jí ale odmítal uvěřit. Pak zvedl telefon a během několika minut pochopil, že tentokrát nejde o žádnou internetovou fámu.
Jednu z nejhorších zpráv svého života se dozvěděl velmi dramaticky. „Celý ten moment byl pro mě poměrně složitý. Dozvěděl jsem se to ve škole během vyučování,“ říká Artur, který tomu ale zpočátku odmítal uvěřit. „V té době po sociálních sítích často kolovaly falešné zprávy o úmrtí různých osobností. Když jsem to uviděl na Facebooku, říkal jsem si, že je to zase nějaká fáma. Nedalo mi to ale, poprosil jsem učitelku a šel si zavolat. Volal jsem nejprve Josefu Rychtářovi, ten mi to nezvedl. Pak jsem volal známému fotografovi, který byl vždy u všeho. Řekl mi – nechci být tím, kdo ti to řekne – a položil to. V ten moment mi to bylo jasné. Byl to obrovský šok,“ přiznává Štaidl.
A přestože se maminka rozhodla odejít ze světa dobrovolně, nezlobí se na ni. Podle něj byla skvělá. „Máma mě vždy podporovala ve všem, co jsem si vymyslel. Vždycky. Byla neuvěřitelně hodná. Když jsem jel ke kamarádům a měl se vrátit pozdě večer, seděla do jedné do rána na gauči u filmu a čekala na mě, i když jsem měl své klíče. To jsou vzpomínky, které na ni mám. Je ale pravda, že už to pomalu mizí,“ povzdychl si v rozhovoru pro Blesk.
Má však trik, jak svou mámu v paměti udržet. To, že byla slavná zpěvačka, mu v tom dost pomáhá. „Jsou vzpomínky, které nezmizí nikdy, ale ty každodenní drobnosti ano. Kdybych neměl možnost pustit si mámin hlas v rozhovorech nebo z písniček, časem by z paměti vymizel i ten hlas,“ dodala Artur.