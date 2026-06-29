Dcera herečky Ivany Jirešové a zesnulého novináře Ondřeje Höppnera Sofie Höppnerová toho už za svůj dvaadvacetiletý život stihla opravdu hodně. Jak sama říká, hodně ji poznamenala střídavá péče, kterou jejím rodičům od věku necelých dvou let nařídil soud. Byla také první dítětem v Česku, na kterém byla provedena exekuce, a to hned dvakrát, když malou Sofii matce odebrala policie a sociální pracovnice, aby ji mohli předat do péče otci. A přestože Jirešová vždy jako viníka celé situace označovala svého expartnera, Sofie to vidí jinak. „Byla to vina jich obou,“ říká dnes.
„Nutili mě k prostituci,“ přiznává dcera Ivany Jirešové. Sofie Höppnerová z traumatického dětství viní oba rodiče
Dcera herečky Ivany Jirešové Sofie Höppnerová se rozhodla bez příkras promluvit o nejtěžších obdobích svého života. Přiznala závislost na heroinu i alkoholu, práci v pražském nevěstinci a také nátlak, aby klientům poskytovala sexuální služby. Otevřeně zavzpomínala i na traumatické dětství poznamenané vleklými spory rodičů, za které podle ní nesou odpovědnost oba.
V podcastu Nory Fridrichové Höppnerová otevřeně mluvila nejen o tom, jaké psychické následky na ní dětství, kdy například chodila do dvou škol, protože se rodiče nebyli schopní dohodnout na jedné, zanechalo. Na rovinu přiznává, že trpěla poruchou příjmu potravy a také závislostí na alkoholu a heroinu. K drogám se dostala ve větším množství v okamžiku, kdy nastoupila na konzervatoř. „Tam ty drogy jedou ve velkým. V tom uměleckým prostředí je to úplně normální věc už v prváku,“ říká Sofie. V devatenácti pak strávila čtyři měsíce v komunitě v odvykacím programu, kde se snažila svých závislostí zbavit. „Největší životní zlom byl, když umřel táta. Pak se mi všechno posunulo a já měla velký psychický problémy, odešla jsem z domu, pendlovala jsem po Praze. Ty návykový látky bývají často náplastí na bolavou duši,“ přiznává mladá žena.
Rozpovídala se také o své práci v pražském klubu Darling, kde pracovala jako tanečnice. Jenže málem neskončilo jen u toho. Když tančila u tyče, používala umělecké jméno Ariel a sama tuto práci popisuje jako terapeutickou, neboť její náplní nebylo jen tančit, ale také klienty vyslechnout a dát jim pocit, že jim někdo rozumí. „Jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, ale je to náročný. Měla jsem i problémy s koleny. Byla to ale hustá jízda,“ zamýšlí se dcera Jirešové.
Tím, co ji nakonec přimělo skončit, byl požadavek, aby zákazníkům klubu poskytovala i sexuální služby. Tyto návrhy prý přicházely nejen ze strany klientů, ale také od vedení klubu. „Každej druhej to zkoušel,“ popsala muže, kteří tyto podniky vyhledávají. Daleko horší ale bylo, když ji do prostituce začal tlačit i provozovatel klubu. „Potom mi začalo vadit, že ten tlak byl z obou stran. Nevěděla jsem, co mám dělat, a často jsem brečela. Kvůli tomu jsem taky skončila. Ten nátlak už byl tak velkej,“ svěřila se s tím, že byla na vlastní oči svědkem případů, kdy některé dívky své tělo prodávaly nedobrovolně. Toto prostředí ji také vrátilo k návykovým látkám. „Nedokázala jsem být střízlivá,“ dodala Sofie, která tvrdí, že momentálně se cítí skvěle.
V současnosti se snaží nejen napravit svůj vztah se svou slavnou matkou, ale je šťastná po boku nového partnera, se kterým si pořídila dokonce štěně. Tím, kdo získal její srdce, je téměř o dvacet let starší spisovatel Daniel Flasza. I on má ale za sebou pestrou minulost. Dříve patřil k vyhlášeným pražským dealerům a také si odpykal rok a půl dlouhý trest ve vězení. Tam se začal věnovat literatuře a píše o tom, co sám zná – o drogovém a vězeňském prostředí. Druhá kniha se pak odehrává právě v nevěstincích. V podcastu Sofie prozradila také to, že spolu s Danielem plánují svatbu.