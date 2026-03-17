Poté, co rodina podnikatelky Ornelly Koktové několik let bydlela v domě na břehu Slapské přehrady, rozhodla Koktová, že je na čase přesunout se zpět do města, protože časté dojíždění desítky kilometrů do Prahy ji velmi zmáhalo. Téměř za 23 milionů koupila dům v Nebušicích, což je místo, kde v minulosti žili její prarodiče. „V pátek a sobotu se stěhujeme a už tu budeme spát. A za týden touhle dobou tu už budeme všichni,“ raduje se Koktová.
Nový život Ornelly Koktové: Dům za miliony, bazén i výtah za milion pro Josefa Koktu
To, čím v současné době podnikatelka Ornella Koktová žije, rozhodně není mediálně sledovaný spor s Agátou Hanychovou, ale stěhování do nového domu, které se blíží mílovými kroky. Koktová nyní fanouškům ukázala, jak jejich nový domov vypadá.
Nové bydlení hledala Ornella dlouho. Jedním z jejích snů bylo vrátit se do okolí Prahy 6, kde strávila dětství a kde má její rodina kořeny. Nakonec objevila inzerát na vysněný dům. „Dva dny poté, co jsem to viděla, jsem tam na to telefonní číslo zavolala. První prohlídka byla 31. října, na Halloween, tedy v den, kdy má Quentin svátek. Ten den si budu pamatovat navždy. A rovnou ten den jsem řekla, že bereme,“ popsala v živém vysílání na Instagramu, kde se svěřila i s dojemnou historkou. Původní majitelka prý dokonce znala její prarodiče a tak byla velmi ráda, že dům, který navrhoval její zesnulý manžel, bude mít právě Ornella.
„Když mě ta paní vzala za obě ruce a řekla mi ‚holčičko moje, chci, abys tady bydlela se svou rodinou‘, tak jsme obě brečely, bylo to dojemný. Jsme spolu pořád v kontaktu, budeme v kontaktu i dál a těším se, až ji sem pozvu na návštěvu. Její muž byl architekt a projektoval celej dům, takže je to tu dělaný s láskou. Jsou tady i různý vychytávečky a zákoutíčka, takže super…,“ pochvaluje si Koktová, která prozradila, že paní nemovitost prodala z rodinných důvodů a také proto, že na udržování velkého domu jí už nestačily síly. Své fanoušky také po domě provedla a naznačila, jak ho plánuje proměnit.
„Mám ráda anglický styl, žádný podnikatelský baroko ani moderna, to je na mě moc chladný. Já to tu chci mít útulný, mix moderního a klasickýho stylu. Žádný křišťálový lustry, ale líbí se mi výrazný tapety, třeba v kombinaci s jednoduchým nábytkem. Sama design nepovedu, konzultuju to s profíkama, co se tomu věnujou, ale chci si to navrhovat, kreslit…“ říká matka tří dětí, které se už těší na to, že budou mít své vlastní pokoje. V domě jsou hned čtyři koupelny a opravdu velkorysý suterén s mnoha skladovacími prostory. Na zahradě nechybí skleník, na který se nejvíc těší Ornellin partner Josef Kokta. V plánu je také vybudování bazénu.
A protože je dům třípodlažní, přišla od sledujících otázka, jak bude Kokta, který je o více než třicet let starší než jeho žena, zvládat schody. „Tak si představte, že on koukal, že se dělá výtah, kam se vejde jeden člověk, je to taková tuba. Oni to umí udělat, že jenom vyříznou díru skrz stropy. Stojí to asi milion korun. Řekla jsem, že by bylo dobrý, aby to bylo i pro vozík, protože člověk nikdy neví. Je to řešitelná věc. Bylo by to super i na tašky na nákup. Ale teď se mi asi nechce dát milion za výtah, protože tady musím udělat plno věcí," nechala nahlédnout do svých plánů.