Domov má být místem, kde se člověk cítí v bezpečí. Pro Alici Bendovou a jejího partnera Michala Topola se ale tenhle pocit začal vytrácet ve chvíli, kdy se na domě objevily první nenápadné trhliny.
Nový dům Alice Bendové roste před očima. Herečka si buduje domov snů a na prostoru rozhodně nešetřila
Začalo to nenápadnými vlasovými trhlinkami a skončilo totální demolicí. Když si Alice Bendová s partnerem Michalem před patnácti lety pořizovali na první pohled bezchybný bungalov, ani ve snu netušili, co je čeká. Už vůbec ne, že jednou budou muset svůj dům nechat zbourat. Dnes je všechno jinak - na pozemku znovu panuje optimismus a radost. Alice dokonce udělala „prohlídku“ nového domova.
Zpočátku to vypadalo jako banalita, zkrátka obyčejná kosmetická vada patnáct let starého domu. Jenže postupem času bylo jasné, že problém je mnohem vážnější.
Praskliny se zvětšovaly závratným tempem, nejhůř v ložnici. Jedna z nich se dokonce rozšířila natolik, že skrz zeď bylo vidět až do vedlejší místnosti.
Když dům prohlédli statici, přišel verdikt, který nikdo nechtěl slyšet – stavba byla v tak špatném stavu, že jí hrozilo zřícení. Jediným řešením proto zůstala demolice. Pro Alici a její rodinu to znamenalo začít úplně od začátku.
Základy, nebo hřbitov?
Zbourat vlastní dům rozhodně není nic příjemného. Alice se ale ani v těžké situaci nevzdala svého nadhledu a na sociálních sítích dál sdílela, jak nový domov postupně vzniká.
Když však na začátku srpna zveřejnila fotografii čerstvě vybetonovaných základů, nejspíš netušila, jaké reakce tím vyvolá. „Já myslela, že je to hřbitov,“ napsala jedna z fanynek. A nebyla sama – podobných reakcí se pod příspěvkem objevilo hned několik.
Tentokrát už bez kompromisů
Vedle vtípků ale přišly i vážné otázky. Fanoušci se zajímali především o to, jestli je bezpečné stavět nový dům na místě, kde měl předchozí objekt tak závažné statické problémy.
Alice je ale uklidnila. „Všechno se vykopalo do 70 centimetrů pod základy a vše je nové,“ vysvětlila. Nový dům tak dostává od samého začátku pořádně pevné základy a rodina nemusí mít obavy, že by se historie opakovala.
Z trosek dům snů
O téměř měsíc později už zase pozemek vypadá úplně jinak. Místo prázdného prostoru po zbouraném domě začínají růst nové zdi a budoucí bydlení dostává konkrétní podobu.
Alice se o radost z postupu stavby podělila i se svými fanoušky a nabídla jim první „prohlídku“ hrubé stavby. Na místě, které ještě nedávno připomínalo „pohřebiště“, je teď zase pořádně živo.
„Tohle je obývák, tady už vidím kuchyň, tamhle špajz a krb a velkou sedačku. Tamhle bude terasa, ježíš to bude hezký,“ pochlubila se herečka, která se jako každá žena nemůže dočkat toho pravého zařizování a dekorování. Po všech starostech tak konečně přichází chvíle, na kterou celá rodina čekala – nový domov a nové začátky.