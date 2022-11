Novopečená maminka Olga Lounová si doma na zeď pověsí svou placentu

Minulý týden porodila zpěvačka Olga Lounová dceru, které dali s partnerem poměrně nezvyklé jméno Arianne. A ne úplně běžný byl i porod. "Rodili jsme ambulantně, což znamená, že po pár hodinách po porodu a první kontrole miminka a maminky, pokud je vše v pořádku, tak jedete domů," popsala na svém profilu na Instagramu Lounová, která tak ještě v den příchodu dcery na svět odpočívala v pohodlí svého domova.

"Zvládli jsme to krásně, měla jsem dvě úžasné porodní asistentky i partnera s kamarádkou s sebou, takže to bylo celé o obrovské podpoře, lásce a péči. Tak jak by si zasloužila každá žena," nešetřila slovy chvály novopečená maminka. Protože porod byl pro ni příjemným zážitkem, rozhodla se na něj pořídit velmi originální vzpomínku. Její porodní asistentka obtiskla placentu na papír a vznikl tak obraz, kterým se zpěvačka pochlubila svým sledujícím.

To však není jediné využití placenty, pro které se rozhodla. "Ptali jste se, jestli jsem si nechala udělat tinkturu z placenty. Ano, nechala. A také usušit na malé kousky, kdyby bylo potřeba," odpověděla prostřednictvím InstaStories na dotazy fanoušků. Ujistila také veřejnost, že její dceři se daří dobře a že ji už byl doma zkontrolovat pediatr.