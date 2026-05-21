Spolu s tím, jak se blíží slavnostní vyhlášení ceny o nejúspěšnější podcasty roku, vyplouvá na povrch další svár mezi bývalými kamarádkami Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou. Byly to totiž právě ony, kdo minulý rok získal ocenění v kategorii rozhovorů a zábavy. Jenže i když byly autorky v té době dvě, skleněná plaketa byla jen jedna. A to se teď ukazuje jako problém.
Nová válka Hanychové a Koktové: Hádají se kvůli zmizelé trofeji
Rozpad přátelství Agáty Hanychové a Ornelly Koktové dál přináší nové konflikty. Tentokrát se bývalé parťačky nepřímo střetly kvůli ocenění za jejich společný podcast, který loni ovládl kategorii rozhovorů a zábavy. Zatímco Agáta tvrdí, že vítězná plaketa záhadně zmizela, z druhé strany přišla chladná odpověď. A je jasné, že staré křivdy rozhodně ještě nejsou zapomenuté.
Jejich spolupráce skončila neslavně a ty dvě si nemohou přijít na jméno. Vzájemně se osočují z nefér jednání a to, že by někdy ještě spolupracovaly, je podle nich vyloučené. A zatímco Koktová měla svůj dokument a momentálně na své vlastní platformě vydává díly nejen o svém životě, ale také rozhovorové, Hanychové zůstal původní podcast, kterému pouze změnila jméno. Ráda by tak měla na poličce i ono zmíněné ocenění. Jenže to zmizelo. „Ano, je to pravda. Plaketa měla ve studiu své čestné místo, ale už tam není. Nevím, kam se poděla,“ přiznala redakci eXtra.cz Hanychová s tím, že prý tuší, kde se nachází, ale nechce se rýpat v minulosti.
Je tak naprosto jasné, kam její slova mířila. Trofej je podle ní v rukou její rivalky. „Podcast Agáta a Ornella, který cenu vyhrál, už neexistuje. Skončil jejich rozpadem,“ napsal stroze na dotaz Ornellin životní i pracovní partner Josef Kokta. „Tu plaketu měla u sebe Ornella kvůli natáčení a Agáta má zase ten diplom. Za mě jde o neexistující podcast,“ dodal tónem, který naznačuje, že tuhle debatu nepovažuje, na rozdíl od Agáty, vůbec za důležitou. „Ta plaketa je aktuálně pohřbená někde v krabicích, jelikož renovujeme dům a většina krabic je stále zabalená,“ zakončil své vyjádření.
A tak se zdá, že cennou trofej už Hanychová neuvidí. Ta se nyní snaží své vítězství zopakovat a prosí své sledující, aby pro ni v anketě hlasovali. Zda se jí podaří opět ocenění získat, se teprve uvidí. Jak tvrdí Ornella, po jejím odchodu z podcastu prý totiž výrazně ubylo předplatitelů.