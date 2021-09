První večeře s Pohlreichem: Diváci kritizují soutěžící, jsou to prý nasazení herci

Oblíbený šéfkuchař a gastronom Zdeněk Pohlreich, který se proslavil především díky pořadu Ano, šéfe!, se opět vrátil na obrazovky. V nové seznamovací show se objevil v roli kuchaře, který v příjemné restauraci zajistí dobré jídlo a dokonalou intimní atmosféru pro připravené rande naslepo.

“Ten Pohlreich tedy dopadl, chudák. Propůjčit restauraci, která ještě nedávno měla celkem úroveň, pořadu, kde se seznamují najatí herci, kteří byli snad už všude. Nechápu,“ napsal kritiku na Facebook Primy jeden z diváků. Blondýnka z úvodního dílu se totiž podle ostatních údajně objevila v komedii Špindl 2 i při natáčení Ordinace v růžové zahradě.

Televizní stanice Prima po prázdninách spustila i několik nových seriálů, například 1. misi, která ale také sklidila více kritiky než chvály. “Měli jste vzít Zdendu jako generálplukovníka do té 1. mise. Mohla být alespoň legrace,“ přidal se jeden ze sledujících.

“Zdendu mám ráda, ale tohle bylo šlápnutí vedle. Pořad na mě působil jako bez duše, uměle, ale třeba se to rozjede. Tenhle pár - za mě: on normální sympoš, ona na mě působila… Ale třeba to bylo jen trémou,“ napsala jedna ze sledujících. Mezi nemilými komentáři se objevilo i pár pochvalných. Nedočkavé diváky také zajímalo, jak se vztahy po prvním rande vyvíjejí dál. A odpovědi se vzápětí dočkali, úvodní pár Patrik a Simone spolu čekají miminko a budou se dokonce i brát.

Televizní stanice se nakonec vyjádřila i k výrokům, že se jedná o najaté herce: “Všichni účastníci show První večeře prošli standardním castingem. V žádném případě se nejedná o najaté profesionální herce. Vztah Patrika a Simone je skutečný a autentický, aktuálně jsou v očekávání prvního přírůstku a plánují společnou budoucnost.“

Další epizoda První večeře se vysílá již dnes 6. září v 21:40 na televizní stanici Prima.