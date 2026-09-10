Taťána Kuchařová má za sebou další soudní bitvu, která pro ni nedopadla podle představ. Tentokrát se utkala se svým někdejším spolupracovníkem a novinářem Lubošem Procházkou, po kterém její společnost požadovala 275 tisíc korun za údajné porušení smlouvy v jedenácti bodech. Soudkyně jí ale dala za pravdu pouze v jediném případě. Procházka tak musí zaplatit 25 tisíc korun, zároveň však Kuchařová musí uhradit jeho soudní náklady, které mohou podle aktuálních informací přesáhnout i sto tisíc korun.
Nová rána pro Kuchařovou po sporu s Brzobohatým. U soudu neuspěla
Taťána Kuchařová má za sebou další soudní prohru. Po novináři Luboši Procházkovi chtěla 275 tisíc korun, soud jí ale vyhověl pouze v jediném z jedenácti bodů. A během jednání navíc padala velmi ostrá slova na adresu bývalé Miss World.
Celý spor přitom úzce souvisí s vleklou kauzou kolem jejího rozvodu s Ondřejem Brzobohatým. Právě Procházka měl být člověkem, který měl přístup k citlivým informacím a fotografiím týkajícím se bývalého manžela. Kuchařová tvrdila, že některé materiály zveřejnil bez jejího vědomí a souhlasu. Procházka naopak od začátku tvrdil, že postupoval podle jejích instrukcí. „Jsem žalován firmou Taťány Kuchařové o 275 tisíc korun. Jedná se podle firmy o 11 pochybení v případě porušení smlouvy, kterou jsem s tou firmou měl,“ uvedl dříve.
U soudu se pak otevřela i mnohem pikantnější část celé kauzy. Podle soudkyně se Procházkovi podařilo prokázat, že na něj Kuchařová tlačila, aby svého bývalého manžela v médiích zdiskreditoval. „Žalovanému se podařilo prokázat, že tlak ze strany paní Kuchařové na to, aby byl pan Brzobohatý zdiskreditován, tam skutečně byl,“ uvedla podle Expresu soudkyně. Procházka přitom tvrdil, že informace dostával přímo od Kuchařové prostřednictvím zpráv, telefonátů i osobních rozhovorů. Její právní zástupkyně však svědecké výpovědi zpochybňovala.
To však vyvrací svědectví Prachazkova bývalého partnera. „Paní Kuchařová činila na Luboše nátlak, aby něco dělal s Ondřejem Brzobohatým. Nazývala ho velmi vulgárně. Vykřikovala, že ten s*áč jí zničil život, říkala Lubošovi, co kde dělal, jaké má jeho fotky a kam je poslala. Chtěla se vyloženě pomstít,“ uvedl u soudu. „Pořád do něj hučela, proč se šéfredaktor toho s*áče bojí, proč to pořád nevydal,“ dodal novinářův bývalý manžel.
Kuchařová nakonec uspěla pouze v otázce zveřejnění církevní žaloby, u níž soud dospěl k závěru, že Procházka neměl její svolení. Ve zbývajících deseti bodech ale neuspěla. Procházka po verdiktu neskrýval, že výsledek vnímá jako své vítězství. „Já si stojím za tím, že jsem ta svolení měl. Poradím se s právními zástupci, jak budeme postupovat dál. Pro nás je to ale nyní vítězství,“ řekl. Obě strany mají patnáctidenní lhůtu na případné odvolání, takže ani tahle soudní kapitola ještě nemusí být definitivně uzavřená.