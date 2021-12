Víme, kdo bude česky dabovat norskou Popelku. Princeznu nikdy nehrála

Pro Miladu Vaňkátovou je tato role velkou poctou. "Trošku mě to nejdřív vyděsilo, protože je to velká zodpovědnost, ale mám z toho radost. Princeznu jsem si nikdy nezahrála, ale dabovala jsem jich spoustu," řekla herečka Super.cz. Vaňkátové se líbí zejména prostředím, ve kterém se Tři přání pro Popelku, jak se film jmenuje, odehrává. "Mají to tam moc hezké, Norové," říká.

Pohádka obsahuje také scénu, ve které se líbají dva muži. Tato část se původně neměla objevit v českých kinech, nakonec se tuzemský distributor dohodl s producenty a čeští diváci uvidí stejný film jako Norové. Popelčina dabérka tuto kauzu nijak nekomentuje a má na ni neutrální názor. "Ať se líbá, kdo chce s kým chce. Samozřejmě že když je to v pohádce, tak je to asi ožehavější, ale v tomhle já nemám žádné vyhraněné názory."

V roli Popelky se představí norská hudební hvězda Astrid Smeplassová vystupující pod uměleckým jménem Astrid S. "Celé moje dětství jsem se každé Vánoce dívala na původní českou Popelku, neboť se u nás v Norsku stala součástí vánočních tradic. Je to role, ke které člověk přistupuje s maximální pokorou. Popelku a její příběh mám moc ráda a doufám, že lidé budou chtít naše nové zpracování vidět a bude se jim líbit," uvedla Astrid S, jež kvůli roli podstoupila trénink jízdy na koni i výcvik lukostřelby.

Podívejte se na ukázku z filmu: