Novinářka a moderátorka Nora Fridrichová má v životě spoustu rolí, ale skloubit práci s mateřstvím je podle jejích slov občas pořádná improvizace. „Moc to nekloubím, všechno řeším za běhu,“ přiznala na křtu své knihy. Její dcery Diana a Mariana, kterým je čtrnáct a jedenáct let, měly na akci původně pomáhat s kontrolou vstupného. Nakonec ale dostaly přednost školní povinnosti. A maminka to bere bez výhrad. „Samozřejmě ať se učí, to je na prvním místě,“ zdůraznila s tím, že celý život všechno tak trochu „pytlíkuje“.
Nora Fridrichová prozradila, co si o ní myslí dcery. Pyšné na ni prý vždycky nejsou
Nora Fridrichová zvládá zpovídat politiky, ale doma má dvě dospívající dcery, které z ní takový respekt jako zvolení zástupci rozhodně nemají. A slavná maminka přiznává, že u nich rozhodně není za hvězdu. Jak sama říká, někdy je pro ně prostě trochu trapná.
Ani jedna z dívek se podle ní zatím nechystá vydat v jejích profesních stopách. „Ani jedna nechce dělat to, co já, ale jsou ještě malé. Mají svoje sny,“ prozradila pro eXtra.cz Fridrichová. Obě dcery si navíc vytvářejí vlastní obsah na internetu a jejich tvorba se od té maminčiny výrazně liší. Zatímco Nora se věnuje novinařině a veřejnému dění, její holky si hledají vlastní cestu. A jejich maminka jim do ní zjevně nechce příliš zasahovat.
Že by ji dcery obdivovaly za její práci, si navíc Nora příliš nenamlouvá. „Ani si nejsem jistá, že by na mě byly úplně pyšné,“ přiznala pobaveně. Výjimky ale prý existují. Když se pustí do zpovídání některého politika a ten jí začne nadávat, dívky občas uznají, že jejich maminka je statečná. Jinak ji však podle jejích slov příliš neprožívají. „Jsem pro ně zkrátka taková trochu trapná matka,“ dodala s nadhledem.
Fridrichová tak zjevně patří k rodičům, kteří dobře vědí, že doma se pracovní úspěchy počítají trochu jinak než před kamerami. Její dcery mají vlastní zájmy, sny i svět, do kterého maminku pouštějí jen po svém. A moderátorka se s tím zjevně smířila. Koneckonců, být pro vlastní děti občas trapná může být v tomhle věku skoro součást rodičovské výbavy.