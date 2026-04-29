Vše začalo nenápadnými signály – neuhasitelnou žízní, únavou a nápadným hubnutím. Když klučinu v jeho necelých čtyřech letech vyšetřovali v pražském Motole, lékařka diagnózu určila prakticky „od pohledu“, a to podle stupně dehydratace a vzhledu jazyka. Naměřená hladina cukru v krvi byla v tu chvíli na kritické hodnotě 30, což pro celou rodinu znamenalo obrovský šok a okamžitý převrat života celé rodiny. „Když malému zjistili cukrovku, byl to pro nás šok, strašná rána. Nikdo v rodině tuto nemoc neměl. Nechápali jsme, proč právě Matýsek,“ vzpomíná na zlomový okamžik Libuše Rohlíčková, dříve Vojtková.
„Nikomu bych to nepřál,“ říká o nevyléčitelné nemoci syna Matyáše rocker Pepa Vojtek
Život Matyáše Vojtka, syna lídra skupiny Kabát Pepy Vojtka a bývalé tanečnice Libuše Rohlíčkové, je na hony vzdálený tomu, kteří běžně žijí jeho vrstevníci. Ne proto, že se narodil slavným rodičům, ale kvůli nelítostné diagnóze, kterou se rodina dozvěděla krátce před jeho čtvrtými narozeninami. Diabetes 1. typu mu od základu změnil dětství i dospívání a udělal z něj předčasně dospělého bojovníka.
Vše začalo nenápadnými signály – neuhasitelnou žízní, únavou a nápadným hubnutím. Když klučinu v jeho necelých čtyřech letech vyšetřovali v pražském Motole, lékařka diagnózu určila prakticky „od pohledu“, a to podle stupně dehydratace a vzhledu jazyka. Naměřená hladina cukru v krvi byla v tu chvíli na kritické hodnotě 30, což pro celou rodinu znamenalo obrovský šok a okamžitý převrat života celé rodiny. „Když malému zjistili cukrovku, byl to pro nás šok, strašná rána. Nikdo v rodině tuto nemoc neměl. Nechápali jsme, proč právě Matýsek,“ vzpomíná na zlomový okamžik Libuše Rohlíčková, dříve Vojtková.
Dětství s váhou a jehlami
V ten okamžik pro Matyáše skončilo bezstarostné dětství a začal mu neúprosný režim, ve kterém se každé sousto muselo propočítat a zvážit. Prvních několik let bylo extrémně náročných hlavně pro starostlivou maminku Libušku – musela syna měřit i několikrát za noc, aby předešla nebezpečným výkyvům hladiny cukru. Samotný Matyáš na svůj stav pohlíží s obdivuhodným klidem: „Žije se s tím úplně normálně. Je těžké si na to navyknout ze začátku, ale potom stačí měsíc nebo dva praxe a je to,“ říká k začátkům nemoci.
Přestávky v kabinetu učitelky
Zatímco ostatní děti řešily v první třídě aktovky, Matyáš musel řešit, jak přežít dopoledne bez rodičů. Kvůli nemoci měl dokonce odloženou školní docházku. „Ve škole to bylo těžší, protože tam jsem byl sám a museli jsme to učit i učitelku,“ popisuje Matyáš svá školní léta. „Po konci vyučování jsem za ní musel chodit a požádat ji, jestli bych si to nemohl píchnout u ní v kabinetu,“ dodává s úsměvem. Rčení ‚všechno zlé je pro něco dobré‘ ale zde našlo skutečné naplnění a Matyášova nemoc pomohla pedagogům pochopit, co život s diabetem obnáší.
„Terminátor“ za sto tisíc
Dnešní medicína naštěstí postoupila od nekonečného píchání inzulínovými pery k moderní technice. Matyáš nosí u těla inzulínovou pumpu, kterou Libuška přezdívá „Terminátor“. Sám Matyáš si její pomoc nemůže vynachválit: „Mám pumpu, která mi dělá všechno sama. Jen si zadám inzulín, přepíchnu se a to je všechno,“ vysvětluje princip fungování přístroje, který mu v podstatě nahrazuje slinivku. Tato svoboda ovšem něco stojí. „Je to strašně drahé, ta pumpa sama o sobě stojí 100 tisíc korun a všechny ty věci k tomu, je to ohromně moc peněz. Naštěstí to ale hradí pojišťovny,“ přiznává otevřeně Libuše Rohlíčková.
Nemoc, která mění priority
I drsného rockera Josefa Vojtka nemoc jeho syna zasáhla a donutila ho přehodnotit pohled na svět. „Člověk, pokud to nezažije na vlastní kůži nebo v rodině jako my, na to kouká úplně jinak. Dokud to nemá, tak to neřeší,“ svěřil se frontman Kabátů. Přiznal také, že diagnóza vnesla do jeho života velký strach: „Nikomu bych to nepřál a nikomu to nezávidím. Jsou to starosti, bezesné noci,“ popsal své pocity Vojtek, který od rodiny odešel, když byl Maty miminko. Přesto je hrdý na to, jaký vztah si k dnes již dospělému synovi našel. Libuše k tomu dodává: „Já mám i pocit, že mu zčásti ta cukrovka pomohla. On se naučil mnohem rychleji být zodpovědný. Všechno dělá sám. Vyhýbá se alkoholu a ví, že by to mohlo mít nějaký fatální konec.“
Naděje, která neumírá
Matyáš musí dodržovat přísnou disciplínu – jídlo se mu dříve muselo vážit v jakékoliv situaci. „Naučila jsem se to, i na dovolenou jsem brala váhu,“ potvrzuje Libuše. Přesto rodina stále vzhlíží k budoucnosti s optimismem a věří v pokrok vědy. „Nepřestáváme doufat. Věřím, že pomůže výzkum kmenových buněk a že lidé budou bez cukrovky,“ uzavírá Libuše s vírou, že by její syn mohl žít jednou úplně bez přístrojů.