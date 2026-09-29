Od smrti Patrika Hezuckého uplynul už skoro rok a pro jeho manželku Nikolu a malého syna Olivera se ale život bez něj stal každodenní realitou. Nikola přiznává, že bolest se časem nezmenšuje a otevřeně promluvila o posledních chvílích svého muže, o tom, jak jeho smrt pochopil jejich syn, i o životě v domě, který Patrik plánoval postupně opravovat. Některé věci už ale za něj musí zvládnout sama.
Nikola Hezucká se o umírajícího Patrika nedokázala postarat sama. Musela zavolat pomoc
Nikola Hezucká se po smrti manžela Patrika snaží společně se synem Oliverem pomalu vracet do běžného života. Bolest ze ztráty ale nezmizela a doma na něj vzpomínají každý den. Šestiletý chlapec si navíc vytvořil vlastní způsob, jak si vysvětlit, co se s tatínkem stalo. A jeho dětská představa dojímá i samotnou Nikolu.
Nikola také uvedla na pravou míru některé informace, které se kolem jejich vztahu v minulosti objevovaly. „Není pravda, že nás seznámil Leoš Mareš. Napsalo se tolik nesmyslů, že už radši nic nečtu,“ řekla. Na Patrika přitom vzpomíná jako na člověka, který měl velký všeobecný přehled a rád se vzdělával. „Docela hodně se vzdělával. Koukal na pořady ve francouzštině, sledoval naši i světovou politiku, měl všeobecný přehled.“ Na druhou stranu měl podle ní jednu výraznou slabinu. „Manuálně byl ale absolutně neschopný. V devátém měsíci těhotenství jsem skládala skříň, protože on se u toho vztekal, že mu to nejde. Já s tím problém neměla, jsem zručná od přírody,“ zavzpomínala s úsměvem.
Mnohem bolestnější jsou ale její vzpomínky na Patrikovo umírání. Přestože je Nikola vystudovaná zdravotní sestra, nedokázala se o svého manžela postarat po odborné stránce tak, jak by to možná zvládla u kohokoli jiného. „Drásalo by mi to srdce. Na injekce jsem si objednala hospicovou péči. Komukoliv jinému bych ji píchla bez problému, ale jemu ne,“ přiznala. Právě v těchto chvílích podle ní musela přestat být zdravotnicí a být především manželkou, která se loučí s člověkem, kterého miluje.
Velkou starostí pro Nikolu bylo také to, jak celou situaci vysvětlit Oliverovi. Psycholožka jí podle jejích slov poradila, aby před ním smrt neskrývala a otevřeně s ním o ní mluvila. „Poradila mi, abychom s ním o tom mluvili a nedělali, že se nic nestalo.“ Pro malého chlapce to navíc nebyla první zkušenost se smrtí. „Nejprve mu zemřel jeho nejlepší kamarád – pejsek, pak odešel můj táta, za kterým Oliver chodil každý den do hospice, takže viděl celý ten proces odcházení. A když se to stalo s Patrikem, už věděl, o co jde,“ vysvětlilapro iDnes Nikola.
Oliver si přesto vytvořil vlastní dětské vysvětlení toho, kam lidé po smrti odcházejí. „Vzpomínáme na něj každý den. A Oliver si sám vysvětlil, co se stalo. Vymyslel si historku, že mrtví lidé odcházejí na Měsíček,“ popsala. Právě tam podle chlapcovy představy odešel i jeho tatínek. „Když Patrik umíral, ptal se ho, jestli taky půjde tam za dědou,“ dodala Nikola. Patrik tak zůstává součástí jejich každodenního života nejen prostřednictvím vzpomínek. Jeho urnu má Nikola doma a nechala ji pomalovat motivem měsíčku. „Nedokážu si představit, že ho dám někam na veřejné místo,“ vysvětlila. A právě k urně Oliver pokládá obrázky, které pro svého tatínka kreslí.
Po Patrikovi ale nezůstaly jen vzpomínky. Nikola musí řešit také praktické věci, které její muž už nestihl. „Patrik hrozně snil, jak udělám novou střechu, tohle a támto a pořád se šetřilo, šetřilo a nikdy se to nestihlo. Takže teď je to všechno na mně,“ přiznala. Pomoci rodině měl mimo jiné i benefiční koncert, který uspořádal Leoš Mareš. Nikola zdůrazňuje, že s jeho organizací neměla nic společného. „Byla to Leošova iniciativa. Udělal to jako poctu Patrikovi a zároveň chtěl nějak zabezpečit Olivera, kterému jde výtěžek z koncertu.“ Peníze jsou podle ní na synově účtu. „Já teď z minima rekonstruuji dům, protože to bylo opravdu zapotřebí. Bydlíme ve staré chalupě. Takže, co je nutné, opravujeme a ostatní bude Olikovo,“ vysvětlila.