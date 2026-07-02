Dlouhých sedm let trvalo, než Nikol s manželem vyrazili na dovolenou úplně sami, bez dcery Violky. Cílem byl Lisabon a surfařská oblast Ericeira. Pro manželský pár, který spolu tráví čas nejen jako rodina, ale i pracovně, šlo o nezbytný vztahový restart. „Bylo to hrozně osvěžující a hrozně nutné. Měli jsme úplně jiný tempo,“ pochvaluje si Nikol s tím, že si konečně mohli užít klid a naprostou svobodu v rozhodování. Protože snad každý rodič miluje ty okamžiky, kdy si může objednat k jídlu to, co skutečně chce, bez ohledu na milovaného potomka.
Nikol Moravcová s blížící se čtyřicítkou: Druhé dítě už je v plánu, teď jen najít nový domov
Za sebou má první „romantický útěk“ jen s manželem po sedmi letech vztahu a před sebou velké životní výzvy. Moderátorka a influencerka Nikol Moravcová v otevřeném rozhovoru prozradila, že se s rodinou chystá na novou kapitolu – a to nejen co se týče bydlení, ale i počtu dětí. Jak se mění její pohled na adrenalin a proč už ji na večírcích s drinkem v ruce potkáte jen zřídka?
I přes ledový Atlantik, který měl pouhých 16 stupňů, Nikol neodolala své vášni pro surfování. „Vzali jsme si ty nejtlustější neopreny a sjela jsem si dvě nejlepší vlny mého života,“ vzpomíná. Přestože má za sebou i kurz paraglidingu a miluje adrenalin, přiznává, že jako matka už vnímá jistou „ruční brzdu“ a do velkého rizika se nepouští.
Léto v českém rytmu: Od Varů po Mácháč
Po návratu z ciziny už čeká rodinku typické české léto. Kromě „povinné“ jízdy na filmový festival v Karlových Varech mají v plánu objevovat krásy tuzemska. „V Čechách je to prostě fakt nádherné v létě. Jsou to Violčiny první prázdniny, tak máme v plánu jet na vodu, na Berounku, chtěla jsem na Mácháč nebo na jezero Most,“ vypočítává Nikol své plány.
Léto pro ně bude také ve znamení pohybu – od kola a bruslí až po plážový volejbal, ke kterému s manželem vedou i malou Violku.
Cesta ke čtyřicítce
S blížícím se jubileem Nikol otevřeně mluví o tom, jak se její životní styl mění. Příští rok oslaví čtyřicítku a tělo jí začíná dávat najevo, že regenerace je základ. Kvůli problémům se zády musí pravidelně cvičit pilates na reformerech a navštěvovat fyzioterapii. „Za rok mi bude 40, takže vím, že už prostě musím přemýšlet i nad těmi základními životními funkcemi, jako je spánek. Spánek je pro mě svatý grál,“ přiznává.
Velká změna ale s narůstajícím věkem nastala i v Nikolině společenském životě. Zatímco dříve byla nekorunovanou královnou večírků, dnes ji v baru často potkáte s šálkem bylinkového čaje. „Už dokonce i v baru si dávám čaj… jdu v klidu spát, abych mohla nějakým způsobem fungovat, nebyla protivná a byla vyspalá,“ směje se.
Konečně padlo „ano“
Dlouhou dobu byla otázka na druhého potomka pro Nikol spíše teoretickou disciplínou, nyní má ale jasno. Jejich dcera Violka brzy oslaví sedmé narozeniny a Nikol cítí, že nastal ten správný čas. „Jsem hrozně ráda, že konečně můžu říct, že ano, už o tom uvažujeme,“ přiznává s tím, že je stále trošku brzdí otázka životního prostoru. „Pořád nás brzdí trochu to, že máme malý byt, ale už hledám inzeráty. Máme to v plánu,“ dodává odhodlaně k tématu nového domova a dalšího člena rodiny.
VIDEO: Nikol Moravcová se přišla inspirovat na letní party pořádanou známou módní značkou.
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