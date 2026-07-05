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Nikol Leitgeb si do Karlových Varů přijela pro milion. Radost jí zkazil premiér Babiš

Nikol Leitgeb
Nikol LeitgebFoto: HerminaPress
Nikol Leitgeb
Nikol LeitgebFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Do Karlových Varů přijela Nikol Leitgeb hlavně kvůli dobré věci. Na prestižní BigBoard party převzala šek pro svůj nadační fond. Radost z příjemného večera jí ale podle všeho pokazilo jedno nečekané setkání.

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Influencerka Nikol Leitgeb si letošní návštěvu Karlových Varů nenechala ujít hned ze dvou důvodů. Na tradiční BigBoard party dorazila převzít finanční dar pro svůj nadační fond, který dlouhodobě pomáhá lidem, kterým osud zrovna nepřál. Slavnostní večer si užívala po boku manžela Petra, jenže idylku a radost z šeku na rovný milion korun, jí podle všeho narušila nečekaná společnost. Na stejnou akci totiž dorazil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jehož přítomnost influencerka dlouhodobě kritizující bývalého premiéra nenese zrovna s nadšením.

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Nikol Leitgeb

Společenským akcím se Nikol Leitgeb v poslední době vyhýbá. Tentokrát ale udělala ráda výjimku, když šlo o podporu jejího nadačního fondu.

Nikol Leitgeb
Foto: HerminaPress
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