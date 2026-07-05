Influencerka Nikol Leitgeb si letošní návštěvu Karlových Varů nenechala ujít hned ze dvou důvodů. Na tradiční BigBoard party dorazila převzít finanční dar pro svůj nadační fond, který dlouhodobě pomáhá lidem, kterým osud zrovna nepřál. Slavnostní večer si užívala po boku manžela Petra, jenže idylku a radost z šeku na rovný milion korun, jí podle všeho narušila nečekaná společnost. Na stejnou akci totiž dorazil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jehož přítomnost influencerka dlouhodobě kritizující bývalého premiéra nenese zrovna s nadšením.
Nikol Leitgeb si do Karlových Varů přijela pro milion. Radost jí zkazil premiér Babiš
Do Karlových Varů přijela Nikol Leitgeb hlavně kvůli dobré věci. Na prestižní BigBoard party převzala šek pro svůj nadační fond. Radost z příjemného večera jí ale podle všeho pokazilo jedno nečekané setkání.
Nikol Leitgeb
Společenským akcím se Nikol Leitgeb v poslední době vyhýbá. Tentokrát ale udělala ráda výjimku, když šlo o podporu jejího nadačního fondu.
Nikol Leitgeb
Společenským akcím se Nikol Leitgeb v poslední době vyhýbá. Tentokrát ale udělala ráda výjimku, když šlo o podporu jejího nadačního fondu.
Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš dorazil ve výborné náladě. Mnoho lidí ale tak trochu zaskočil.
Jaromír Jágr
Oblíbenou party si nenechal ujít hokejista Jaromír Jágr.
Vendula Pizingerová
Charitativní činnosti se už desetiletí věnuje i Vendula PIzingerové. " Uspěch ale Nikol ze srdce přála.
Jana Švandová a Klára Melíšková
Na akci se skvěle bavily i herecké kolegyně Jana Švandová a Klára Melíšková.
Marek Prchal
Nechyběl ani marketingový specialista Marek Prchal, který za volebním úspěchem Andreje Babiše v minulosti stál.
Martin Kupka
Přítomný byl i opoziční politik Martin Kupka.
Petr Jákl
Mike Spirit
Renata Langmanová a Ondřej Novotný
Pobavit se přišel i moderátor Ondřej Novotný s partnerkou Renatou Langmanovou. Právě Novotný se jen před pár dny ostře vymezil ke členům současné Babišovy vlády.
Jakub Žáček a DJ Roxstar
Nikol Moravcová s manželem
Dana Batulková, Mariana Prachařová, Jakub Prachař a Sara Sandeva
Herečka Dana Batulková dorazila s celou rodinou.
Aneta Vignerová a Petr Kolečko
Světlana Witowská a Petr Kolář
O lehké dusno v souvislosti s Babišem se postarala i účast Petra Koláře, poradce prezidenta Petra Pavla.
Hana Vagnerová
Andrea Verešová a Daniel Volopich
Andrea Verešová překvapila novou barvou vlasů.
Anastacia
Hřebem večera bylo vystoupení zpěvačky Anastacie.