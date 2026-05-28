Inluencerka Nikol Leitgeb dlouhodobě propaguje jiné hodnoty, než je vzhled. Za svou pomoc potřebným dokonce získala medaili předsedy Senátu. A nyní se rozhodla jít příkladem a ukázala své tělo, které je dle mnohých krásné, ale najdou se i tací, kteří by na něm našli nějaké nedokonalosti.
Nikol Leitgeb se nebojí ukázat "špeky". Chce podpořit ostatní ženy
Influencerka Nikol Leitgeb znovu dokázala, proč ji fanoušci milují. Na sociálních sítích sdílela video v plavkách, ve kterém bez retuše ukázala i své „špeky“, a ženám poslala jasný vzkaz: přestaňte být na sebe tak přísné. Místo dokonalých póz vsadila na humor, nadhled a pořádnou dávku upřímnosti.
Na svém profilu na Instagramu uveřejnila video, kde je v plavkách, pod kterými se jí rýsuje drobný „špíček“ na břiše. „Holky. Ještě než se rozjedete na dovolený – nenechte si je zkazit svejma vlastníma soudama, prosím vás,“ apeluje na své sledující, kterých má téměř 700 tisíc. „Tahle doba je, jako vlastně všechny doby předtím, k ženským přísná. A my samy k sobě někdy ještě víc. Každá doba měla něco. Dřív jsme se rvaly do korzetů, pak jsme nejedly, pak jsme počítaly každou kalorii a teď si pícháme injekce, abysme neměly hlad,“ rozepsala svou úvahu.
Leitgeb přiznala, že i jí se současné zaměření na dokonalost dotýká. „Taky ten tlak cejtim. Taky se porovnávám. Taky občas plaším, že mi bude 40 a chtěla bych strašně stárnout s grácií, ale pořád nevím, co to znamená. Do toho mám pocit, že bych měla snižovat kortizol, o kterým jsem donedávna vůbec nevěděla, že existuje, že mě čeká perimenopauza a že mám určitě málo proteinu,“ napsala s humorem sobě vlastním.
„Děsí mě, kolik mladejch hubenejch holek si dneska bez dohledu lékaře píchá léky jen proto, aby neměly hlad. Jak kdyby to byl problém, kterej je potřeba vypnout. Holky, prosím vás… mít chuť k jídlu je ta nejlepší věc. Znamená to, že jste zdravý. Pojďme se domluvit, že začneme zase normálně žít. A že samy na sebe přestanem bejt hnusný. Fakt si to nezasloužíme,“ vyzvala všechny, aby k sobě byli hodnější.
Zdroj: Instagram Nikol Leitgeb