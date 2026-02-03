Influencerka a bývalá herečka Nikol Leitgeb oznámila na sociálních sítích, že se rozhodla uzavřít spor se spolkem RadoVan z Brna. Ten se týkal názvu jejího nadačního fondu Radovan, který se dostal do kolize s již existující organizací působící rovněž v neziskové sféře.
Nikol Leitgeb mění název svého nadačního fondu: „Nechceme se soudit,“ vzkázala po sporu se spolkem RadoVan
Nikol Leitgeb oznámila, že ukončuje spor s brněnským spolkem RadoVan kvůli shodnému názvu jejího nadačního fondu. Podle jejích slov hrozilo soudní řízení, kterému se chtěla vyhnout, a proto přistoupí na přejmenování.
O celé záležitosti mluvila Leitgeb se svými sledujícími už loni na podzim. Tehdy uvedla, že ji kontaktoval brněnský spolek RadoVan, který existuje déle než její fond, a požadoval změnu názvu kvůli možné záměně obou subjektů. Situaci se rozhodla řešit otevřeně právě na svém Instagramu, kde je v posledních letech aktivnější než v herecké branži.
Podporu fanoušků sice měla výraznou, právní situace však podle dostupných informací nebyla jednoznačně na její straně. Výsledek sporu teď sama popsala ve videu. „Druhá strana už chtěla přejít k soudu, a tak jsme tak nějak vyčkávali. Ještě jsem volala panu Havlovi ze spolku RadoVan a ptala jsem se ho, jestli opravdu není nějaká možnost domluvy, jestli něco nevymyslíme, nějakou spolupráci, nějaký happy end,“ uvedla. Zároveň zdůraznila, že soudní cestou jít nechtěla. „Říkala jsem mu, že se určitě nechceme soudit, že já jsem poslední člověk, který by se chtěl soudit, a že teda případně my se přejmenujeme, ale jestli to opravdu chce, abysme se přejmenovali…“ Nakonec podle ní dostala jasnou odpověď: „Dali si čas na rozmyšlenou a v pondělí mi pan Havel zavolal, že si za tím stojí a že opravdu chce, abychom si změnili název.“
Nadační fond tak čeká změna názvu i vizuální identity. Sama Leitgeb ale působí, že bere situaci jako nový začátek. „Vezmeme nějakej čas na tu naši proměnu a brzy se uvidíme. Budeme mít čerstvej vítr v plachtách, máme spoustu plánů a budeme doufat, že u těch plánů budete chtít být s námi,“ vzkázala sledujícím.
RadoVan prý nevykazoval primárně charitativní činnost
Reagovala také na otázky, proč si existenci spolku se stejným názvem nezjistila dřív. Tvrdí, že právní prověrka při zakládání fondu proběhla. „Naši právníci hledali nějaký rozpor v rámci nadačních nadací a charitativních entit a tak, a tam ten rozpor tenkrát nenašli, protože brněnský spolek RadoVan nevykazoval primárně charitativní činnost. Své činnosti rozšířil až v listopadu 2024, když my už jsme existovali. A tam se ty naše činnosti začaly teprve překrývat a jakoby jsme si teda začali lézt do zelí. Ale jinak v tomhle jsme trošku nevinně, ze začátku ta situace byla trošku jiná,“ vysvětlila.
Vyjádření zveřejnil i samotný spolek RadoVan na své facebookové stránce. Uvedl, že s nadačním fondem komunikuje a chápe jeho pohled, zároveň však trvá na změně názvu. Připomněl, že označení RadoVan používá od roku 2019, tedy o několik let déle. „Uvědomujeme si, že ani pro ně není tato situace jednoduchá. Přesto se náš postoj nemění – na změně jejich názvu trváme, aby nedocházelo k nejasnostem a záměně dvou neziskových organizací, ke kterým už bohužel dochází,“ stojí v prohlášení.
Organizace zdůrazňuje, že pro ni má název hlubší význam. „RadoVan pro nás není jen název, ale součást identity. Jsou to roky práce a konkrétní pomoc. Naše činnost se přirozeně vyvíjela a postupně rozšiřovala. Naší vizí je v této práci pokračovat a dále ji rozvíjet,“ vysvětlují zástupci spolku, který se zaměřuje na služby pro lidi s handicapem. Dodávají také, že situaci nechtěli řešit veřejně. „K veřejnému vyjádření přistupujeme výhradně jako k reakci na vzniklou situaci. Veškeré naše kroky a reakce jsou pečlivě zvažované, nikoli unáhlené. Právní služby nám byly poskytnuty bezplatně, a proto nemají žádný dopad na finanční prostředky určené na naši činnost a přímou podporu lidí, kterým dlouhodobě pomáháme,“ uzavírá spolek.