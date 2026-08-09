Dlouhé roky byla Nikol Kouklová spojená nejen s Divadlem Bez zábradlí, ale také s jednou z nejvýraznějších českých hereckých rodin. Manželství s Karlem Heřmánkem mladším je dnes minulostí a herečka vstupuje do další životní etapy. Otevřeně mluví o tom, jaké bylo vyrůstat profesně ve stínu slavného příjmení, proč si své soukromí vždy úzkostlivě chránila i co jí pomohlo ve chvíli, kdy se během krátké doby její život výrazně proměnil.
Nikol Kouklová už není jen „snacha Heřmánkových“. Po velké životní změně se vydala vlastní cestou
Nikol Kouklová prožila během krátké doby několik zásadních životních změn. Po letech po boku Karla Heřmánka mladšího dnes mluví o konci manželství, soukromí i o tom, co jí pomohlo začít znovu.
Když se Nikol ve svých jednadvaceti letech stala součástí života Karla Heřmánka mladšího, význam slavného hereckého příjmení podle svých slov příliš neřešila. Samozřejmě věděla, kdo jsou jeho rodiče Karel Heřmánek a Hana Heřmánková a co v českém divadelním prostředí znamenají, sama ale tehdy situaci nevnímala jako něco výjimečného.
„Je to prostě součást mého života, nějaké mojí historie. Myslím, že jsem si uvědomovala, kdo je Karel Heřmánek starší i Hanka Heřmánková, ale že bych tím žila… možná to bylo proto, že mi bylo 21 let a lidi v tomhletom věku si prostě neuvědomují všechny tyhlety souvislosti,“ vzpomíná.
Respekt k tomu, co rodina vybudovala, však měla od začátku. „Určitě jsem si ale vážila toho, co znamenali v oblasti kultury, co dokázali, že mají vlastně etablovaný zavedený divadlo. Byla jsem ráda, že jsem toho mohla být součástí.“
Vedle slavné rodiny se vlastní jméno prosazuje těžko
Právě Divadlo Bez zábradlí se na dlouhé roky stalo také důležitou součástí její vlastní profesní dráhy. Postupem času ale Kouklová začala vnímat i druhou stránku života vedle zavedené herecké rodiny. Přestože se věnovala charitě, psala blog a rozvíjela vlastní projekty, v souvislosti s herectvím ji veřejnost často vnímala především skrze Heřmánkovy.
„Když se člověk postaví za takovouhle rodinu nebo klan, tak tam trošku zapadne,“ připouští.
Sama přitom zdůrazňuje, že se nikdy nechtěla porovnávat s lidmi, kteří měli za sebou desítky let zkušeností a výraznou kariéru. Problém vidí spíše ve způsobu, jakým veřejně známé ženy někdy popisují média.
„Myslím, že spíš média to mají potřebu škatulkovat a házet do jednoho pytle a tomu člověku ubírat titulkama s nálepkou ‚manželka‘ nebo ‚snacha‘.“ Podobný tlak podle ní dopadá i na děti známých herců. „Být v herecké rodině určitě není jednoduché. Já opravdu obdivuju všechny herecký děti. Myslím si, že to nemají rozhodně jednoduchý.“
Soukromí odmítala proměnit v součást své kariéry
Ačkoliv byla dlouhé roky součástí známé rodiny, své osobní vztahy veřejně prakticky nekomentovala. Nebyla to podle ní žádná promyšlená mediální strategie. Jednoduše nikdy necítila, že by osobní život měl být součástí herecké profese.
„Ano, jsme herci, jsme veřejně působící osoby, nebo lidi to tak aspoň vnímaj, že když nás vidí v divadle nebo na televizní obrazovce nebo kdekoliv jinde, tak asi to prostě odjakživa je tak nějak daný, že se zajímají o to soukromí těch lidí,“ říká.
Sama ale o pozornost založenou na soukromí nestojí. „Ani na Instagramu nebo jinde si nehoním čísla. Myslím si, že to je každýho věc, co dělá v soukromém životě a k herecký profesi přistupuju tak, že je to práce a myslím si, že ta za mě má mluvit.“
Stejný přístup má i dnes, kdy už je její dlouholeté manželství s Karlem Heřmánkem mladším minulostí. Kdyby bylo pouze na ní, o rozchodu by veřejně nemluvila vůbec.
„Kdyby to šlo, tak o soukromí nemluvím ani teď. Je to jenom daný tím, že to lidi nějak zajímá,“ vysvětluje. Informaci podle ní bylo nakonec nutné potvrdit hlavně proto, aby otázky na jejich vztah dál nesměřovaly k ní ani k dalším členům rodiny.
„Kdo tím prošel, tak to je tak citlivá věc, že to opravdu sdílet nechce. Samozřejmě kromě toho nejbližšího okolí. Být na mě, tak já to nekomentuju vůbec.“
Během krátké doby přišla ztráta i konec vztahu
Rozpad dlouholetého manželství navíc přišel v období, které bylo pro Kouklovou složité i z dalších důvodů. Několik těžkých životních událostí se podle ní nakupilo v krátkém čase.
„Tam se těch událostí sešlo víc. Když přijdete o blízkého člověka, pak i o vztah, tak člověk potřebuje nějaký čas, než o tom dokáže mluvit,“ přiznává.
Právě odstup jí podle jejích slov pomohl. Informace o rozchodu se veřejně objevila až ve chvíli, kdy už měla alespoň částečně prostor vše zpracovat. „V tomhle ohledu jsem ráda, že jsem ten čas měla. Kdyby se to provalilo mnohem dřív, tak by to asi bylo něco úplně jinýho.“
Manželství přitom rozhodně nevnímala jako něco předem odsouzeného k nezdaru. „Každý, kdo jde do manželského svazku, tak má rozhodně v tu chvíli, že to je napořád. Jako samozřejmost jsem to nebrala, ale jako určitou jistotu ano.“
Z manželů znovu herečtí kolegové
Konec partnerského vztahu ovšem neznamenal automaticky konec společné práce. Kouklová a Heřmánek se totiž znali jako kolegové dávno před svatbou. Potkali se už během studií na DAMU a společně hráli řadu let.
Proto podle Kouklové dokázali oddělit osobní situaci od toho, co se odehrává na jevišti. „My jsme s Karlem vždycky byli herečtí kolegové, poznali jsme se už za studií na DAMU, když jsme spolu roky hráli. I po celou dobu působnosti v Divadle Bez zábradlí,“ říká.
Ve chvíli, kdy se zvedne opona, mají podle ní soukromé vztahy zůstat stranou. „Je tam profesionalita z obou stran a myslím, že diváky nezajímá koukat na nás a naše problémy, ale zajímá je příběh, hra, na kterou přišli.“
Pomohla práce, štěně i obyčejná zahrádka
Na otázku, co jí pomohlo projít náročným obdobím, odpovídá Kouklová bez velkých frází. Nehledala zázračný recept, ale snažila se soustředit energii tam, kde cítila radost a smysl.
„Opřela jsem se do práce. A taky jsem adoptovala štěně. Takže jsem v tu chvíli řešila radostnější věci,“ popisuje. Únik nachází i v úplně obyčejných činnostech. „Celkově mám tendenci sahat po těch pozitivních věcech a dělat věci, který mě baví a naplňujou, rýpat se v zahrádce, kytkách.“
Právě v období velkých osobních změn navíc vzniklo její vlastní divadlo UVIDÍME. Impulzem se stala hra Prádelna v Brooklynu, která ji oslovila natolik, že se rozhodla pustit do vlastního projektu. Žádný několikaletý podnikatelský plán za tím podle ní nebyl.
„Jsem spíš člověk, který jedná impulzivně. Když cítím, že je něco správná cesta, úplně dlouho se nerozhoduju,“ popsala v rozhovoru. Text přečetla prakticky jedním dechem a rozhodla se zariskovat. „Já jsem prostě střelec, takže jsem do toho šla hlava nehlava.“
„Jsem spíš člověk, který jedná impulzivně. Když cítím, že je něco správná cesta, úplně dlouho se nerozhoduju,“ popsala v rozhovoru. Text přečetla prakticky jedním dechem a rozhodla se zariskovat. „Já jsem prostě střelec, takže jsem do toho šla hlava nehlava.“
Život jednou změnou nekončí
Bylo by snadné hledat paralelu mezi jejím vlastním životem a příběhem ženy na životní křižovatce, který si vybrala jako jednu z prvních inscenací. Kouklová ale tvrdí, že podobnou autobiografickou symboliku cíleně nehledala. Jednoduše narazila na kvalitní text, který ji zaujal.
Zkušenosti posledních let jí přesto přinesly vlastní odpověď na otázku, co dělat ve chvíli, kdy se svět, který člověk považoval za pevný, začne měnit. „Myslím si, že nejdůležitější je neztratit svoji hrdost. Znát svoji hodnotu především sám pro sebe a nedokazovat ji pořád okolí, rodině nebo bývalému partnerovi,“ říká Nikol.
Podle Kouklové totiž konec jednoho vztahu ani jedné životní etapy nemusí znamenat konec všeho ostatního. „Důležité je neztratit sám sebe a říct si, že život v určité fázi opravdu nekončí.“
Možná právě v tom je největší změna oproti jednadvacetileté dívce, která kdysi vstoupila do známé herecké rodiny a příliš nepřemýšlela nad tím, jak silné jméno ji obklopuje. Dnes už Kouklová stojí především za svým vlastním.