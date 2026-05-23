Nicole Šáchová zažívá opravdu úspěšné období. Diváci si ji pamatují jako vítězku první řady reality show Zrádci, letos k tomu přidala druhé místo v závodu Asia Express a teď má za sebou další velký životní milník. V pátek se po zhruba sedmiletém vztahu vdala za partnera Martina.
Nicole Šáchová ze Zrádců se vdala. Svatbu málem zkomplikovaly konvalinky i ženichova pleť
Nicole Šáchová, vítězka první řady Zrádců a finalistka Asia Express, prožívá další velký životní úspěch. Po zhruba sedmi letech vztahu se provdala za partnera Martina, který si své soukromí pečlivě střeží. Přípravy na svatbu se neobešly bez drobných komplikací, od nevydařených konvalinek až po kosmetický experiment ženicha, ale velký den nakonec dopadl šťastně.
Nicole Šáchová zažívá opravdu úspěšné období. Diváci si ji pamatují jako vítězku první řady reality show Zrádci, letos k tomu přidala druhé místo v závodu Asia Express a teď má za sebou další velký životní milník. V pátek se po zhruba sedmiletém vztahu vdala za partnera Martina.
Na rozdíl od Nicole, která se díky televizním soutěžím dostala do širšího povědomí, její novomanžel veřejný svět nevyhledává. Nejde o známou tvář showbyznysu a své soukromí si pečlivě chrání. Nicole to respektuje, přesto fanoušky nechala alespoň částečně nahlédnout do příprav na svatbu. A ty se neobešly bez drobných dramat.
Nejprve přišlo zklamání z květin. Konvalinky, které měly být součástí svatební kytice, dorazily do květinářství v mnohem horší podobě, než si nevěsta představovala. Situaci nakonec zachránila její maminka, která vyrazila do lesa a během chvíle natrhala čerstvé konvalinky tak, aby bylo vše podle představ.
Další komplikace se týkala samotného ženicha. Martin se krátce před svatbou rozhodl vyzkoušet kosmetickou péči, na kterou běžně není zvyklý. Výsledek nebyl úplně ideální. „Normálně žádnou skincare nepoužívá, ale před svatbou chtěl něco zkusit, tak jsme si spolu koupili drahé korejské masky. Nezkoušejte nic nového před důležitými událostmi,“ varovala Nicole s nadsázkou poté, co její partner před svatbou zarudl.
Žádná z těchto drobných komplikací ale nakonec velký den nezkazila. Nicole se fanouškům ozvala jako šťastná novomanželka a k fotografii ve svatebních šatech jednoduše napsala: „Vdaná.“
Jejich cesta k oltáři začala už v říjnu 2025, kdy se pár zasnoubil během dovolené ve Švédsku. Nicole tehdy darovala výlet Martinovi k jeho třicátým narozeninám, aniž by tušila, že právě tam se dočká žádosti o ruku. Z narozeninového překvapení se tak stal okamžik, který odstartoval přípravy na svatbu.