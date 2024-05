Hvězda seriálu Bridgertonovi Nicola Coughlanová se svlékla, ale před rodinou to tají

Už třetí řada velmi populárního seriálu Bridgertonovi je ke zhlédnutí na streamovací platformě Netflix. Seriál sledující život vyšší společnosti se nevyhýbá ani sexuálním scénám. A právě ve třetí sérii takové má i herečka Nicola Coughlanová, ztvárňující postavu Penelope Featheringtonové. A i když jsou pro mnohé její kolegyně takové scény noční můrou, ona si je sama prosadila.

"Požádala jsem o zařazení některých momentů do scénáře, dokonce je tu jedna scéna, kde jsem opravdu nahá. To byl můj nápad, má volba," prozradila Coughlanová s tím, že jí tato práce pomohla zvednout sebevědomí.

"Všem, kteří komentovali moji postavu, jsem chtěla ukázat, ať se jdou bodnout. Cítila jsem se díky tomu ohromně silná. Když jsem se teď na ty scény dívala, jsem na ně strašně pyšná," řekla herečka a dodala, že jednou bude mít vzpomínku na to, jak sexy byla.

Tato práce má ale háček, Herečka pochází z Irska a její rodina je silně věřící. Z toho důvodu je speciálně pro ni sestříhaná verze, kde se všechny milostné scény vynechávají, a ona se tak bude moci pochlubit seriálem rodině. "Mám to doslova napsané ve smlouvě. Lidé si myslí, že to říkám jako vtip, ale je to pravda," uvedla pro deník The Sun.