O tom, že se rodina hvězdy seriálu Comeback rozrostla, se původně jen spekulovalo. První, kdo šťastnou informaci nechtěně vypustil do světa, byla její kolegyně Kateřina Kaira Hrachovcová.
Nic roztomilejšího dnes neuvidíte: Kristýna Leichtová se poprvé pochlubila třetím miminkem
První dny po narození třetího dítěte si chtěla herečka Kristýna Leichtová užít jen v kruhu své rodiny. O radostné novince tak vědělo jen několik nejbližších. Když ale její sladké tajemství nechtěně prozradila kolegyně, rozhodla se mlčení prolomit i ona. Fanouškům se pak pochlubila dojemnými záběry s novým „neuvěřitelně voňavým človíčkem“, které vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváři.
Ta na filmovém festivalu v Karlových Varech prozradila, že se jejich společné divadelní představení muselo kvůli porodu odložit. K potvrzení informace přispěli i sousedé z okolí hereččina domova, kteří ji vídali s kočárkem pro novorozence.
Hlavní náplň práce? Očichávání!
Trojnásobná maminka, tak nakonec „kápla božskou“ a na svém Instagramu zveřejnila dojemné video, ve kterém se s novým členem rodiny mazlí.
S humorem sobě vlastním vysvětlila fanouškům i svou absenci na sociálních sítích. „Pardon, já mám teď šíleně moc důležitý věci na práci, primárně očichávání…!“ vzkázala od svého voňavého uzlíčku štěstí.
Rodina plná holek, nebo přibyl chlapeček?
Z nového sourozence se těší také dvě starší sestřičky – téměř osmiletá Dorotka a šestiletá Rozárka, které má herečka s partnerem Vojtěchem Štěpánkem.
Zda se jejich „holčičí klan“ rozrostl o další členku, nebo se Kristýna tentokrát dočkala syna, si však zatím nechává pro sebe. Stejně tak zůstává tajemstvím i jméno děťátka.
Vlna gratulací od hvězdných kolegů
Pod příspěvkem se okamžitě strhla lavina gratulací. „Ta vůně je nejvíc! Děsnej fetiš. Gratuluju, Kristýnko,“ vzkázala jí herečka Denisa Pfauserová. S přáním všeho štěstí se přidaly i Olga Lounová, Míša Tomešová, Eva Burešová nebo Jana Bernášková. Kristýna slíbila, že až si naplno užije první společné chvíle, brzy se vrátí a bude o svém novém zázraku vyprávět víc.