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Nic roztomilejšího dnes neuvidíte: Kristýna Leichtová se poprvé pochlubila třetím miminkem

Kristýna Leichtová
Kristýna Leichtová
Kristýna Leichtová s partnerem Vojtěchem Štěpánkem
Kristýna Leichtová s partnerem Vojtěchem Štěpánkem
Kristýna Leichtová
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7 fotografií
Kristýna Leichtová |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

První dny po narození třetího dítěte si chtěla herečka Kristýna Leichtová užít jen v kruhu své rodiny. O radostné novince tak vědělo jen několik nejbližších. Když ale její sladké tajemství nechtěně prozradila kolegyně, rozhodla se mlčení prolomit i ona. Fanouškům se pak pochlubila dojemnými záběry s novým „neuvěřitelně voňavým človíčkem“, které vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváři.

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O tom, že se rodina hvězdy seriálu Comeback rozrostla, se původně jen spekulovalo. První, kdo šťastnou informaci nechtěně vypustil do světa, byla její kolegyně Kateřina Kaira Hrachovcová

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Ta na filmovém festivalu v Karlových Varech prozradila, že se jejich společné divadelní představení muselo kvůli porodu odložit. K potvrzení informace přispěli i sousedé z okolí hereččina domova, kteří ji vídali s kočárkem pro novorozence.

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Hlavní náplň práce? Očichávání!

Trojnásobná maminka, tak nakonec „kápla božskou a na svém Instagramu zveřejnila dojemné video, ve kterém se s novým členem rodiny mazlí. 

S humorem sobě vlastním vysvětlila fanouškům i svou absenci na sociálních sítích. „Pardon, já mám teď šíleně moc důležitý věci na práci, primárně očichávání…!“ vzkázala od svého voňavého uzlíčku štěstí. 

Kristýna Leichtová je trojnásobnou maminkou

Rodina plná holek, nebo přibyl chlapeček?

Z nového sourozence se těší také dvě starší sestřičky – téměř osmiletá Dorotka a šestiletá Rozárka, které má herečka s partnerem Vojtěchem Štěpánkem.

Zda se jejich „holčičí klan rozrostl o další členku, nebo se Kristýna tentokrát dočkala syna, si však zatím nechává pro sebe. Stejně tak zůstává tajemstvím i jméno děťátka.

Vlna gratulací od hvězdných kolegů

Pod příspěvkem se okamžitě strhla lavina gratulací. „Ta vůně je nejvíc! Děsnej fetiš. Gratuluju, Kristýnko,“ vzkázala jí herečka Denisa Pfauserová. S přáním všeho štěstí se přidaly i Olga Lounová, Míša Tomešová, Eva Burešová nebo Jana Bernášková. Kristýna slíbila, že až si naplno užije první společné chvíle, brzy se vrátí a bude o svém novém zázraku vyprávět víc.

Zdroj: Autorský text, Instagram

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