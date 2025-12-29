Život Norberta Lichého se nikdy nepodobal pohádce o úspěchu, která končí potleskem a klidem. Byl to příběh muže, jenž si s sebou nesl Ostravu v kostech – syrovou, hlučnou, tvrdou – a přetavoval ji do rolí, které bolely svou pravdivostí. Na jevišti působil neotřesitelně, jako herec s neobyčejnou silou a charismatem, ale za touto maskou se skrýval člověk, který celý život zápasil s vlastními démony, samotou i tělem, jež ho nakonec zradilo příliš brzy.
Nezlomný na jevišti, křehký v životě: příběh Norberta Lichého, který skončil příliš brzy
Herec Norbert Lichý patřil k těm osobnostem, které na jevišti působily nezlomně, zatímco v soukromí sváděly tiché a bolestivé boje. Jeho životní příběh byl plný kontrastů – drsné ostravské kořeny, mimořádný talent, úspěch v divadle i filmu, ale také samota, závislosti a předčasný konec. Portrét muže, jehož síla byla vždy vykoupena křehkostí.
Život Norberta Lichého se nikdy nepodobal pohádce o úspěchu, která končí potleskem a klidem. Byl to příběh muže, jenž si s sebou nesl Ostravu v kostech – syrovou, hlučnou, tvrdou – a přetavoval ji do rolí, které bolely svou pravdivostí. Na jevišti působil neotřesitelně, jako herec s neobyčejnou silou a charismatem, ale za touto maskou se skrýval člověk, který celý život zápasil s vlastními démony, samotou i tělem, jež ho nakonec zradilo příliš brzy.
Lichého osud byl plný kontrastů. Diváci v něm viděli drsňáka, rebela nebo outsidera, který má svět přečtený až na dřeň. Jen málokdo ale tušil, kolik bolesti, závislostí a vnitřních bojů se za těmito rolemi skrývalo. Jeho život připomínal kapitoly knihy, kde se střídají chvíle tvůrčího vzepětí s pády na dno – a kde sláva nikdy nebyla únikem, ale spíš dalším zrcadlem, v němž se odrážela jeho křehkost.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Lahváč a uhlí ve smuteční síni. Ostrava se rozloučila s hercem Norbertem Lichým
Ostrava jako osud
Norbert Lichý se narodil v roce 1964 v Ostravě – městě, které v jeho životě sehrálo zásadní roli. Drsné industriální prostředí, sociální kontrasty i syrová energie regionu se později otiskly nejen do jeho herectví, ale i do jeho osobnosti. Sám často říkal, že Ostrava ho „vychovala“ víc než jakákoli škola. Dětství neměl idylické. Vyrůstal v prostředí, kde se neřešily emoce, ale přežití. O rodinném zázemí mluvil jen útržkovitě, nicméně z rozhovorů vyplývá, že blízké a stabilní vztahy mu v raném věku chyběly. Už tehdy se u něj formovala uzavřenost a sklon hledat úniky. „Táta umřel na silvestra v roce 1986, když mu bylo 61 let. Před tím byl řadu let hodně nemocný a já si dodnes myslím, že na jeho zdraví se podepsalo i to, že byl v „krizových letech“ ředitelem divadla. Nebo spíš to, jak se k němu postavili lidé, které miloval. Tedy herci. Ale možná, že se mýlím. Víte, hodnotit dobu, ve které jste nežili, nebo byli dítětem, je hezké, ale co s tím? Já jsem ročník 1964, a z toho patrno, že jsem taktak utekl pubertě a tatínkovy rady moc neposlouchal. Co mi ale bezpochyby dal, byl vztah k divadlu, ke kumštu. K tomu prostoru, kde je vše možné a kde vzniká něco nevýslovně krásného. A že jde o duši a o věrnost. A že tomu jde propadnout a věnovat tomu vše,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDnes.cz.
Škola jako nutnost, ne volba
Herectví nebylo od začátku jeho snem. Na konzervatoř šel spíš z vnitřního pnutí než z jasného plánu. Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, ale školní systém mu nikdy nebyl blízký. Spíš než technika ho zajímala pravdivost a intenzita projevu – často na hraně. „Nedostal jsem se vícekrát na JAMU, tak jsem se k divadlu musel dostat přes institut elévství, což je vlastně „učeň divadla“. To bylo možné jen na oblasti, jako je divadlo v Šumperku. A touto cestou, díky hrozně milým lidem v této instituci, stal jsem se profesionálním hercem. Nikdy jim to nezapomenu a v duchu často děkuji. Loutkové divadlo, přes cennou zkušenost, bylo jen přestupní stanicí do Divadla Petra Bezruče, které, jak shora vidno, bylo mým přirozeným divadelním domovem,“ uvedl Lichý.
Zlom přišel právě s Divadlem Petra Bezruče, kde Lichý strávil většinu profesního života. Tady našel prostor, kde mohl být autentický – surový, zranitelný, neuhlazený. Publikum ho milovalo pro role outsiderů, násilníků i zlomených mužů. Divadlo se pro něj stalo náhradní rodinou.
Sláva, která nepřinesla klid
Přestože byl respektovaným hercem, masovou popularitu nikdy nehledal. Filmové a televizní role (např. Pustina, Samotáři) mu přinesly uznání, ale ne pocit štěstí. Sám opakovaně říkával, že úspěch mu vnitřní prázdnotu nevyplnil.
Maminku Evelyn miloval
Maminka Evelyn pro Norberta Lichého představovala středobod celého světa. Podle lidí z jeho okolí k ní měl mimořádně silné pouto – tak silné, že se prý v minulosti stávalo i to, že sdíleli jednu postel. „Dokonce spolu dříve sdíleli i lože,“ citoval hercovy známé server eXtra.cz. Lichý přitom nepovažoval za nic zvláštního ani to, že jako dospělý muž stále žije se svou matkou. Když se ho na to někdo ptal, reagoval po svém: „Čemu na tom nerozumíte? Však na tom není nic divného. Ale v posteli už teď spolu nespíme, nastěhoval jsem se do svého pokoje,“ měl říkávat.
Herec po sobě nezanechal potomky, což ho mrzelo. Nikdy se také neoženil. O svých vztazích dokázal mluvit s nadsázkou a humorem: „Těch vztahů bylo víc, ale myslím si, že i kdybych si přivedl snad půvabnou Sněhurku, tak se jí to (mamince, pozn. red.) líbit nebude!“ pronesl se smíchem. Za velkou lásku svého mládí údajně považoval Karolínu, se kterou nějakou dobu žil, jenže jejich společná cesta skončila ve chvíli, kdy se odstěhovala do Skandinávie. O to bolestnější pro něj musel být i další zásah osudu – jen pár měsíců před jeho smrtí zemřela také maminka Evelyn, která ho tak provázela prakticky celým životem.
Alkohol jako tichý společník
Jednou z nejtemnějších kapitol jeho života byl dlouhodobý boj s alkoholem. Lichý o závislosti mluvil otevřeně a bez příkras. Nešlo o pózu, ale o realitu, která mu komplikovala vztahy i práci. Alkohol byl podle něj způsob, jak „na chvíli vypnout“. Lékaři ho opakovaně nabádali, aby se svým režimem něco udělal. I on sám si uvědomoval, že dlouhodobé přejídání a zanedbaná životospráva mohou mít vážné následky. V několika rozhovorech přiznal, že na tom není dobře – jenže zároveň dodával, že mu schází vůle, aby se dokázal skutečně změnit. „Zaběhat si nebo jít do posilovny, to pro mě není. Vím, že bych se sebou měl něco dělat, ale nejde to,“ popsal otevřeně.
K tomu se přidával i jeho silný vztah k cigaretám. Jako zapáleného kuřáka ho kdysi rozladil zákaz kouření v restauracích a hospodách. „Je to ponižující, kouřit někde na dvorku, skoro jako kdysi ve škole,“ komentoval tehdy nové pravidlo. Zároveň ale přiznával obavy o zdraví: když musel kvůli cigaretě ven, často v mrazu, vracel se podle svých slov opakovaně nachlazený.
Rychlý a tichý konec
V posledních letech života se začaly objevovat vážné zdravotní problémy. Přesto Lichý dlouho hrál a pracoval, dokud mu to tělo dovolilo. Informace o nemoci držel spíš stranou, o to větší šok přišel, když se jeho stav náhle zhoršil. Norbert Lichý zemřel v lednu 2024 ve věku 59 let. Pro mnoho kolegů i diváků to byla nečekaná zpráva – ještě krátce předtím stál na jevišti. Jeho odchod působil náhle, neuzavřeně, jako by jeho příběh skončil uprostřed věty.