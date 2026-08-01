Na své začátky na TV Nova vzpomíná jeden z nejdéle sloužících moderátorů televizního zpravodajství s nostalgií, stejně tak na devadesátá léta jako taková. "Byla to těžká, ale nádherná doba. Byla to nejsvobodnější doba v téhle zemi," tvrdí. Ve volném čase rád tráví čas nad partičkou šachu, zajímá se také o letectví. Rey Koranteng je otcem tří dcer.
Nezaměnitelný hlas, odzbrojující úsměv a klid, který se nedá naučit. Rey Koranteng skrývá příběh, který diváci neznají
Rey Koranteng, celým jménem Reynolds Koranteng, je neodmyslitelně spjat s naší největší komerční televizní stanicí. Na TV Nova působí už od roku 1994. Začínal zde jako moderátor počasí, po pěti letech přešel do Televizních novin, které dodnes moderuje s Lucií Borhyovou.
Populární moderátor slaví 2. srpna 52. narozeniny. Na nejzajímavější momenty z jeho pracovního i soukromého života se podívejte v naší galerii.
Za otcem do Ghany
Rey Koranteng se narodil 2. srpna 1974. Jeho matka je české národnosti, otec pochází z Ghany. Rodiče se seznámili v Praze, kde jeho tatínek studoval medicínu. "Někde se potkali s maminkou, pak spolu dlouho chodili, vzali se a já jsem se do toho manželství po dvou letech narodil," zavzpomínal v rozhovoru pro knihu Náš černobílý svět, která vyšla v roce 2021.
Malý Rey přišel na svět v době, kdy jeho otec dostudoval a měl se vracet do Ghany. "Takže se tam vrátil, já jsem se narodil a po dvou měsících jsme s maminkou letěli za ním," uvedl moderátor. V ghanské metropoli Accra ale žili jen osm měsíců. Poté, co jeho matka onemocněla malárií, odjela s Reyem do Československa na rekonvalescenci a zpět do Afriky už se nevrátili.
Za otcem do Ghany
Rey Koranteng se narodil 2. srpna 1974. Jeho matka je české národnosti, otec pochází z Ghany. Rodiče se seznámili v Praze, kde jeho tatínek studoval medicínu. "Někde se potkali s maminkou, pak spolu dlouho chodili, vzali se a já jsem se do toho manželství po dvou letech narodil," zavzpomínal v rozhovoru pro knihu Náš černobílý svět, která vyšla v roce 2021.
Malý Rey přišel na svět v době, kdy jeho otec dostudoval a měl se vracet do Ghany. "Takže se tam vrátil, já jsem se narodil a po dvou měsících jsme s maminkou letěli za ním," uvedl moderátor. V ghanské metropoli Accra ale žili jen osm měsíců. Poté, co jeho matka onemocněla malárií, odjela s Reyem do Československa na rekonvalescenci a zpět do Afriky už se nevrátili.
Otce už nikdy znovu neviděl
Otec zůstal v Africe, takže Rey vyrůstal jen s maminkou a babičkou v pražské Libni. S otcem se od té doby neviděl. „On jen prostřednictvím velvyslanců zjišťoval nebo kontroloval, jak se mi vede,“ prozradil Blesku moderátor, který se za ním chtěl vydat do Ghany, ale z plánů sešlo, když se dozvěděl, že otec zemřel.
Čech
Moderátor podle vlastních slov uvažuje, že by do rodné země svého táty zaletěl. "Mám tam rodinu, ale neznám ji… Bude to znít chladně, ale spíš než rodinu bych chtěl vidět tamní přírodu. Díky tomu, že jsem tady v Česku měl relativně pohodlný život, nemám důvod vystavovat Česko nějaké konkurenci emocí. Prostě jsem Čech a vždycky to tak bylo," říká.
Začátky na TV Nova
Sledovat Televizní zprávy jej podle vlastních slov bavilo už od útlého dětství. Později vystudoval obor politologie a mezinárodní vztahy na vysoké škole CEVRO Institut. Už po ukončení střední školy se ale začal věnovat meteorologii, a když v roce 1994 nastoupil do TV Nova, jeho první post byl právě moderátor počasí. U toho vydržel pět let.
Vzpomíná na devadesátá léta
„Byla to těžká, ale nádherná doba. Devadesátá léta byla nejsvobodnější léta v téhle zemi. TV Nova začínala jako podceňovaný projekt. Všichni jsme byli mladí, nadšení a zapálení. Doba tomu přála, vzpomínám na to s nostalgií,“ prohlásil pro Český rozhlas.
Proměna jeho profese
Profese se podle něj hodně proměnila. "Dřív bylo všechno jinak. Dnes se klade důraz na rychlost, už není tak důležitá absolutní přesnost. Tenkrát bylo vše pomalejší. Tehdy měly zprávy 20 minut a přišly nám dlouhé. Dnes mají i 50 minut, a stejně se tam všechno nevejde," říká.
Bába pod kořenem
Občas zavzpomíná i na legendární reportáž "Bába pod kořenem". Tu by sice prý natočil jinak, nějaká úprava by ale podle něj byla chyba.
„Patří do naší genetické výbavy. Zpravodajství na Nově má nějaký vývoj a tam to patří. Byla to nějaká etapa, dneska zpravodajství vypadá úplně jinak, a toto si s sebou neseme. Ale já se za to nestydím,“ prohlásil k reportáži, která zlidověla, v rozhovoru pro Českou televizi v roce 2021.
Vztah k politice
Politika je pro něj zábava. „Beru to jako show. Když se oprostíte od emocí, je to vlastně jenom představení navenek. Jako člověk, který vystudoval politologii, si troufám tvrdit, že bych tu teorii měl znát, a pak ji porovnávám s praxí. Je důležité si držet profesní odstup, podobně jako to mají třeba lékaři,“ uvedl v Českém rozhlase.
Pověrčivost
Podle svých slov je pověrčivý. "Vycházím ze dveří pravou nohou, a když vidím černou kočkou, tak se vrátím. Někdy nám přeběhne přes zahradu, to mi nevadí. Ale jakmile mi přejde přes cestu, tak jsem nesvůj. Sám sebe také považuji za stydlína. Když někam přijdu, sednu si někam do rohu, koukám se do stolu a spíš naslouchám. Kamarádi se mi rádi svěřují. Navíc si nic nepamatuju, takže nic nevykecám," prozradil. Na fotce s Lejlou Abbasovou.
Vztah s Lucií Borhyovou
Do doby, než ve studiu usedl k jednomu stolu s moderátorkou Lucií Borhyovou, se neznali. Že spolu vydrželi ve dvojici přes dvacet let, považuje za malý zázrak. „Každý jsme jiný, ale to je princip ozubených koleček. Funguje to. Paradoxní je, že bydlíme kousek od sebe. Lucka tam byla první a byla to náhoda, že jsem se přistěhoval poblíž,“ prozradil.
Rey a Lucie
"Za ty roky jsme se nepohádali ani neměli ponorku. Nikdo nám to nevěří. Spousta lidí si myslí, že jsme dokonce partneři. Ale máme rozdílné zájmy. V soukromí bychom se asi zabili," prohlásila před časem Lucie Borhyová.
Neměnná vizáž
Oproti svým kolegům a kolegyním prakticky nemění styling. "Vizáž příliš měnit nemůžu, ani nevím jak. Jednou jsem se zapomněl oholit, a to mě paní vizážistka hnala. A kdybych si nechal narůst dlouhé vlasy, tak bych pak vypadal jako mikrofon, tak to nedělám."
Létání
Mezi jeho zájmy patří sport, šachy a vše, co souvisí s letectvím. Dokonce je držitelem sportovního pilotního průkazu a čas od času usedá za knipl. Létá na větroních, ale pouze v okolí Roudnice nad Labem, jinde se podle svých slov bojí.
Oddechne si také u řízení. V posledních době propadl svému elektromobilu. „Je to moje nová závislost a opravdu si užívám to ticho v autě,“ pochvaloval si na výstavě historických škodovek.
Podceňování moderátorů zpravodajství
"Historie je můj koníček. Jsem poměrně zvídavý a hodně čtu. Když člověk chodí po světě s otevřenýma očima a ušima, ledacos se dozví. Lidé mají možná někdy tendenci podceňovat moderátory zpravodajství s tím, že jsou to jen čtečky, a nevyvracím jim to, ať si každý myslí, co chce, ale z mého pohledu je to spíš úsměvný názor," řekl pro eXtra.cz. Na fotce s manželkou Monikou, která se na veřejnosti objevuje spíše sporadicky.
Svůj zájem o historii promítá i do svých plánů na dovolenou. "Mám strašně rád hrady a zámky, vždy si představuji, jak to tam chodilo v době, kdy je obývali jejich majitelé," netají své nadšení.
Rodinný život
Rey je otcem tří dcer, které od sebe dělí poměrně velký věkový rozdíl. Mezi nejmladší a nejstarší je celých 20 let. Sám už tak vyhlíží i možnost, že by se díky nejstarší dceři, která žije v zahraničí, mohl stát prarodičem. "Samozřejmě už bych mohl být dědečkem a moc se na tu roli těším, ale zatím to není aktuální," konstatoval nedávno s úsměvem.