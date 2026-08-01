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Nezaměnitelný hlas, odzbrojující úsměv a klid, který se nedá naučit. Rey Koranteng skrývá příběh, který diváci neznají

Rey Koranteng
Rey KorantengFoto: HerminaPress
Rey Koranteng
Rey KorantengFoto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Rey Koranteng, celým jménem Reynolds Koranteng, je neodmyslitelně spjat s naší největší komerční televizní stanicí. Na TV Nova působí už od roku 1994. Začínal zde jako moderátor počasí, po pěti letech přešel do Televizních novin, které dodnes moderuje s Lucií Borhyovou.

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Na své začátky na TV Nova vzpomíná jeden z nejdéle sloužících moderátorů televizního zpravodajství s nostalgií, stejně tak na devadesátá léta jako taková. "Byla to těžká, ale nádherná doba. Byla to nejsvobodnější doba v téhle zemi," tvrdí. Ve volném čase rád tráví čas nad partičkou šachu, zajímá se také o letectví. Rey Koranteng je otcem tří dcer.

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Populární moderátor slaví 2. srpna 52. narozeniny. Na nejzajímavější momenty z jeho pracovního i soukromého života se podívejte v naší galerii.

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Za otcem do Ghany

Rey Koranteng se narodil 2. srpna 1974. Jeho matka je české národnosti, otec pochází z Ghany. Rodiče se seznámili v Praze, kde jeho tatínek studoval medicínu. "Někde se potkali s maminkou, pak spolu dlouho chodili, vzali se a já jsem se do toho manželství po dvou letech narodil," zavzpomínal v rozhovoru pro knihu Náš černobílý svět, která vyšla v roce 2021.

Malý Rey přišel na svět v době, kdy jeho otec dostudoval a měl se vracet do Ghany. "Takže se tam vrátil, já jsem se narodil a po dvou měsících jsme s maminkou letěli za ním," uvedl moderátor. V ghanské metropoli Accra ale žili jen osm měsíců. Poté, co jeho matka onemocněla malárií, odjela s Reyem do Československa na rekonvalescenci a zpět do Afriky už se nevrátili.

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