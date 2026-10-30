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Nevlastní dcera Radka Kašpárka ho obvinila z domácího násilí. Mámu jsem našla celou od krve, popsala

Radek Kašpárek s exmanželkou Andreou
Diane Keaton
Radek Kašpárek v restauraci Červený jelen, KŘEST KNIHY KUCHAŘKA KOŘENĚNÁ ŽIVOTEM
Radek Kašpárek, Field
Radek Kašpárek, Andrea Kašpárková
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11 fotografií
Radek Kašpárek s exmanželkou Andreou |
Foto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Dosud o tom příliš otevřeně nemluvila. Teď se ale rozhodla prolomit mlčení a popsala, co zažívala jejich rodina za zavřenými dveřmi. Natálie Burdová, nevlastní dcera šéfkuchaře Radka Kašpárka, ho přímo obvinila z fyzického i psychického násilí vůči své mamince Andree. Sama prý čelila urážkám a ponižování.

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Rozvod Radka Kašpárka a Andrey je už nějakou dobu minulostí, jejich někdejší soužití ale znovu vyvolává pozornost. Tentokrát promluvila Andreina dcera Natálie Burdová, která přišla s velmi závažným svědectvím. V rozhovoru pro Blesk popsala, co zažívala doma už od dětství. „Tyhle všechny nechutnosti, co se týče fyzického a psychického násilí, vídám od osmi let,“ uvedla.

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Zatímco její maminka měla podle Natálie čelit fyzickým i psychickým útokům, ona sama prý zažívala především slovní napadání. „Na mamce bylo fyzické i psychické, na mně pouze psychické – urážky,“ popsala. Následně nenechala nikoho na pochybách o tom, že mluví přímo o Radku Kašpárkovi. „Ano, mluvím o panu Kašpárkovi. O tom, co nám dělal.“

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Na otázku, zda skutečně hovoří o fyzickém násilí, odpověděla znovu jednoznačně. Podle jejích slov nebylo Kašpárkovo násilného chování žádnou výjimkou a ona většinou musela přihlížet tomu, co se mamince děje. „Bylo prováděno na mamce. A já toho byla svědkem,“ řekla. Nezůstala přitom jen u obecných tvrzení a rozhodla se popsat i konkrétní událost, která jí podle všeho zůstala hluboko v paměti.

Jedné noci ji ze spánku vytrhl podivný křik. Začala volat maminku, odpovědi se ale nedočkala. Vstala proto z postele a vydala se do ložnice. Dveře byly zavřené, a když je otevřela, čekal ji děsivý pohled. „Otevřela jsem dveře, přišla jsem tam a viděla, jak mamku mlátí u skříně a teče jí krev. To je asi moje nejhlubší vzpomínka. Kdybych tam nepřišla, tak ji prostě umlátí,“ popsala Natálie. Právě tento okamžik patří k nejotřesnějším částem jejího svědectví.

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I přesto Kašpárkovi dlouho působili jako spokojený pár. Napětí mezi bývalými manželi bylo možné pozorovat až v době, kdy Andrea bojovala o život po mozkové příhodě. Natálie tehdy naznačila, že k maminčiným zdravotním komplikacím přispěly dlouhodobé stresy doma. „To, co se u nás doma dělo předtím, všechny ty stresy mámu málem zabily,“ uvedla tehdy.

Ani po rozvodu ale nemají s maminkou klid. nejnovější incident se odehrál jen před několika dny. „Stalo se to, že pan Kašpárek byl s paní Ivanou (jeho nová přítelkyně, pozn. red.), jeho dcerou z prvního manželství a Sebíkem. No, a mamka ho konfrontovala s tím, proč bral i nachlazenou Sáru, když ví, že se musím chránit kvůli roztroušené skleróze,“ rozpovídala se Natálie o návštěvě svého pětiletého bratra u jeho otce. Následovaly pak prý vulgární urážky. Tehdy prý Natálie nad svým nevlastním otcem definitivně zlomila hůl.

Radek Kašpárek, Andrea Kašpárková
Radek Kašpárek
Radek Kašpárek
Radek Kašpárek
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11 fotografií

VIDEO: V gastru je tvrdá dřina, nejde to dělat na půl plynu, říká Kašpárek

Spotlight moment: V gastru je tvrdá dřina, nejde to dělat na půl plynu, říká Kašpárek | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk

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