Herečka Ivana Jirešová přiznává, že jsou pro ni v životě důležité hlavně dvě věci, a to je její práce a pak také dcera Sofie. S tou má ale velmi komplikovaný vztah, na kterém se podepsaly zkušenosti z jejího dětství, kdy se Ivana soudila s jejím otcem, dnes již zesnulým novinářem Ondřejem Höppnerem, ohledně péče o Sofii. Dvakrát dokonce došlo na exekuci dítěte, kdy policie vytrhla plačící holčičku z matčiny náruče a předala ji otci. To zanechalo následky nejen na dítěti, ale i na Jirešové. Ta proto před rokem a půl vyhledala pomoc odborníka. O tom, jak na tom v současnosti její vztah s dcerou je, se rozpovídala v podcastu Čestmíra Strakatého.
„Nevím, jak na tom dcera je,“ zoufá si Ivana Jirešová, která nemá zprávy z nemocnice
„Šla jsem na terapii, souviselo to s tím že moje dcera Sofie odešla z domu. Potřebovala jsem vědět, jak s ní komunikovat, jak mám reagovat na věci, který se mi vůbec nelíbí, jestli můžu ještě vůbec vychovávat v tomhle věku, což už nemůžu, protože je jí jednadvacet,“ postěžovala si herečka. V rozhovoru zmínila také to, že vzhledem k jejím zkušenostem se na ni obrací zoufalí rodiče, kteří si prochází podobným příběhem jako v minulosti ona. „Občas mi nějaký mámy napíšou, že prochází tím samým a jestli k tomu nechci nějak vystoupit a bojovat proti té střídavé péči, ale já se k tomu nechci moc vracet, protože to bylo hodně těžký. Myslím si, že pořád nefungují ty sociální pracovnice, že v tom nejsou úplně vzdělaný, a taky je to hodně špatně placený. Rozhodně bych apelovala na to, aby se s těma dětma víc pracovalo,“ myslí si Jirešová, která podle svých slov u úřadu na ochranu dítěte nikdy zastání nenašla.
„Tam, kde je tlak, kde je boj, tak nejvíc to odnese opravdu to dítě. Když to násilí trvá moc dlouho, což je případ i mojí dcery, tak to má následky. Nikoho nezajímalo, že každých čtrnáct dní brečela, a ještě z toho vinili mě jako mámu,“ zavzpomínala na těžké okamžiky. „Snažila jsem se kolem nás udělat bublinu a ochránit nás, aby nám bylo s dcerou a mým tehdejším mužem Viktorem dobře. Nedokázala jsem bojovat stejnýma zbraněma jako on, nikdy bych nepřistoupila na ty lži a manipulace, jako byly z druhý strany. To šlo úplně proti mýmu pohledu na život. Neměla jsem na to, oplácet stejnou mincí,“ říká Jirešová, které chodily v té době i velmi zvláštní návrhy. „Nabízeli mi i chlapi z ulice, že mu rozbijou hubu,“ říká a hned dodává, že na něco takového by nikdy nepřistoupila.
Nepřeje si, abych něco věděla
Temná minulost opravdu na Sofii zanechala trvalé následky a ona několikrát skončila hospitalizovaná v psychiatrickém zařízení. Bohužel vztah s maminkou je na takové úrovni, že Sofie nechce, aby o jejím zdravotním stavu věděla. „Nemám ani žádnou zprávu z jakéhokoliv zařízení, kde byla, jelikož ona si nepřeje, aby ji měla. Takže já ani nevím, jak na tom přesně je. Je to její přání a věřím, že tím, jak bude dospívat, že to bude mít pozitivní progres,“ doufá Jirešová.
Sama Sofie ale tvrdí, že v současné době je jí dobře a že hospitalizace, kterými si prošla, splnily svůj účel. „Bylo to dohromady asi čtvrt roku. Myslím, že mi to hodně pomohlo. Cítím se lépe, je mi dobře a momentálně pracuju na své divadelní hře na monodrama,“ řekla Sofie během loňských prázdnin, kdy prozradila také to, že na živobytí si vydělává tím, že tancuje u tyče v klubu Daling. „Tančím. Ale nedělám nic jiného. Tančím a bavím se s lidmi. Za mě je to taková brigáda a zároveň i zábava. Ale jenom dočasná. Rozhodně se tomu neplánuju věnovat dlouhodobě.“