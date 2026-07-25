Dávné křivdy, šikana a nevěra – tyto věci trápí i světové celebrity. Některé z nich na tohle bezpráví nedovedou zapomenout ani po letech. Miley Cyrusová například zabodovala s písní Flowers. A ačkoli se jedná o hezkou píseň o sebelásce, fanouškové zpěvačky si ihned všimli, že singl vyšel v den narozenin jejího bývalého manžela, herce Liama Hemswortha.
Nevěra, rozchody i šikana mají dohru. Takhle se celebrity postaraly, aby druhá strana litovala
Oko za oko, zub za zub. I celebrity jsou jenom lidé a nosí v sobě zranění z minulosti, která podle nich dokáže vyléčit dobře promyšlená pomsta. Podívejte se do naší galerie na slavné lidi, kteří využili svoje prostředky a kreativní talent na to, aby někomu vrátili starou křivdu.
Ve videoklipu dokonce objevili několik náznaků sdělení o pravé povaze jejich manželství a spekulují, že ji herec podvedl až se čtrnácti ženami v domě, kde se hudební video odehrává. Podle nich se tak jednalo o promyšlenou pomstu za všechna manželská příkoří.
Miley Cyrus ovšem není jediná celebrita, která se kreativně pomstila za křivdy z minulosti. Podívejte se v naší galerii na další slavné lidi, kteří si moment zadostiučinění náležitě vychutnali.
Miley Cyrus
Zpěvačka Miley Cyrus se s rozpadem manželství vypořádala písní Flowers. Píseň o sebelásce ovšem vydala na narozeniny svého exmanžela, herce Liama Hemswortha. Jen co vyšel ke skladbě klip, začaly se po internetu šířit dohady, že její zlaté šaty odkazují na Jennifer Lawrence, která měla být jednou z žen, s nimiž ji Hemsworth podvedl. V klipu také Cyrus tancuje v jednom z jeho obleků. Ten měl údajně na sobě na premiéře filmu Avengers: Endgame (2019), kde svou tehdejší polovičku napomenul, aby se „aspoň pro jednou chovala slušně.“
Od jejich rozvodu už nějaký ten rok uběhl, Cyrus si ale tímto singlem na svém bývalém partnerovi docela zgustla.
Miley Cyrus
Zpěvačka Miley Cyrus se s rozpadem manželství vypořádala písní Flowers. Píseň o sebelásce ovšem vydala na narozeniny svého exmanžela, herce Liama Hemswortha. Jen co vyšel ke skladbě klip, začaly se po internetu šířit dohady, že její zlaté šaty odkazují na Jennifer Lawrence, která měla být jednou z žen, s nimiž ji Hemsworth podvedl. V klipu také Cyrus tancuje v jednom z jeho obleků. Ten měl údajně na sobě na premiéře filmu Avengers: Endgame (2019), kde svou tehdejší polovičku napomenul, aby se „aspoň pro jednou chovala slušně.“
Od jejich rozvodu už nějaký ten rok uběhl, Cyrus si ale tímto singlem na svém bývalém partnerovi docela zgustla.
Katy Perry
Ačkoli byla na vrcholu slávy, ránu ze střední školy, kdy ji odmítl kluk, který se jí líbil, si zpěvačka Katy Perry nesla pořád v sobě. Až tak, že když ho zahlédla na svém koncertu, věnovala mu přímo na pódiu písničku s názvem Ur So Gay (v překladu Jseš tak teplej). Prý to má za to, že s ní nechtěl chodit.
Princezna Diana
Po rozvodu s princem Charlesem, dnes už králem Karlem III., neskrývala princezna Diana vůči svému bývalému choti zlost. Jednak jej v kontroverzním interview s Martinem Bashirem pro BBC nařkla z toho, že „v manželství byli tři“, čímž potvrdila jeho milostnou aféru s Camillou Parker-Bowles, teď už královnou chotí. Ale hlavně díky Dianě vznikl v angličtině nový pojem „revenge dress“ neboli odvetné šaty – v ten večer, kdy se Charles přiznal ke své nevěře, vyrazila do společnosti v odvážných černých koktejlkách z dílny Christiny Stambolianové.
Taylor Swift
Taylor Swift proslula tím, že se díky své hudbě vyrovnává s bolestnými rozchody a o každém svém vztahu napsala nějakou písničku, někdy dokonce i několik. Bylo jí ovšem pouhých osmnáct let, když po rozchodu se zpěvákem Joem Jonasem tohoto shodila v talkshow Ellen Degeneresové. Nejenže o něm napsala písničku Forever & Always, kde ho nazvala „vyděšeným malým klukem“, ale také veřejně popsala ošklivý způsob, jak se Jonas rozhodl jejich vztah ukončit: „Nebudu si pamatovat kluka, který se se mnou rozešel přes telefon během 25 vteřin, když mi bylo osmnáct. To musel být rekord!“ Několik let poté toto gesto nazvala svou největší rebelií. S Jonasem se tomu teď prý jen smějí.
Agáta Hanychová
Rozvod Agáty Hanychové s Jakubem Prachařem se nenesl zrovna ve znamení míru. Hanychová se rozhodla dokonce rozprodat zařízení domu, který byl převážně dílem Prachaře – podle médií to byla pomsta za to, že se v čase jejich manželství pořád ukazoval se svou tehdejší milenkou Denisou Dvořákovou. Vztah ovšem narušily i Hanychové početné nevěry.
„Ať si slečna laskavě najde muže bez rodiny, je stále můj manžel. Asi proto, že jí utekl muž, se mstí mně a mým dětem,“ nechala se tehdy slyšet Hanychová. Ačkoli se rozvedli už v roce 2020, pořád si nemůžou přijít na jméno.
Justin Timberlake
Justin Timberlake se s rozchodem s Britney Spears v roce 2002 vypořádal kreativně: napsal písničku Cry Me a River (Vybreč mi řeku) a do videoklipu obsadil dvojnici známé zpěvačky. Skladba i video nepřímo naznačovaly, že za rozpad vztahu mohla Spearsová, kterou obviňoval z nevěry. Ačkoli hudební manažeři nutili Spearsovou pěstovat image panny, která čeká do svatební noci, Timberlake veřejně prozradil, že spolu žili intimně. Po téměř dvaceti letech své stanovisko přehodnotil a Spearsové se omluvil za to, že svůj úspěch částečně postavil na jejím ponížení.
Jiřina Jirásková
Když Vlastimil Brodský nechal stát Jiřinu Jiráskovou před oltářem, rozhodně si to nenechala líbit. „Navenek jsem civilizovaně přistoupila na ten rozchod, decentně jsem to rozhodnutí přijala a začala jsem mu telefonovat. Jako ctitelka. Jako úplně cizí ženská. A Bróďa mě nepoznal,“ vzpomínala na šibalskou pomstu. Do své tajuplné, citlivé a inteligentní ctitelky na vozíčku se herec opravdu zamiloval, Jirásková ji totiž vytvořila přesně jemu na míru. „Všecko, co měl rád, co mu imponovalo a co jsem dobře věděla, to jsem jako nemocná inteligentní klavíristka samozřejmě prezentovala.“
Korespondenci udržovala nějakou dobu. Když jí o svém objevu vášnivě vykládal, Jirásková musela s pravdou ven. Udělala to ve velkém stylu. "Vysvětlil mi, že nedosahuju jejího formátu. A já sáhla s velkým gestem do kabelky a vytáhla jsem ty jeho dopisy."
Winona Ryder
Winona Ryder to neměla na škole jednoduché. V sedmém ročníku ji napadla skupina studentů, kteří po ní skákali, otřískali jí hlavu o skříňku a nazvali ji „buzerantem“, v domnění, že je kluk. Skončila s polámanými žebry a potřebovala zašít několik tržných ran, vedení školy se ovšem rozhodlo vyloučit Ryderovou, a ne výtržníky. Herečka se ale dočkala přímo karmického zadostiučinění.
"Po několika letech jsem šla do kavárny v Petalumě a potkala jsem jednu z dívek, co mě kopaly. Oslovila mě: ‘Winono, Winono, dáš mi autogram?’ A já na to řekla: ‘Pamatuješ si mě? Chodila jsem na Kenilworth. Pamatuješ si, jak jsi v sedmém ročníku zmlátila to děcko?’ A ona na to: ‘Tak trochu.‘ A já jí řekla: ‘Tak to jsem byla já. Jdi do p*dele!’"
Stella Zázvorková
Dramatický vztah byl i mezi Stellou Zázvorkovou a Milošem Kopeckým. Manželství jim vydrželo pouhý rok a herec svou ženu jednou dokonce prohrál v šachové partii. Vítěz si ji prý odvedl.
„Řekla Kopeckému, že když byl tak blbej a vsadil ji, tak ať si to užije! Miloš pak běhal po celém hotelu a bušil hlavou do zdi,“ vyprávěl její synovec. Po rozvodu v roce 1947 si prý úředně ponechala jméno Kopecká až do své smrti, v uměleckých kruzích ovšem vystupovala pořád jako Zázvorková. Byla to prý pomsta Kopeckému, říkala s nadsázkou.
Shakira
Svůj umělecký talent při mstě využila i kolumbijská zpěvačka Shakira. Na svém bývalém choti Gerardu Picquém nenechala nit suchou. Na YouTube její píseň Out of Your League (Mimo tvoji ligu) překročila už v první den 63 milionů zhlédnutí. Zpěvačka si nenechala líbit skutečnost, že se kvůli nové partnerce Picquého rozpadl jejich vztah.
"Mám cenu dvou dvaadvacetiletých holek. Vyměnil jsi Ferrari za (Renault) Twingo, vyměnil jsi Rolex za Casio," zpívá Shakira. Ve skladbě mu navíc vytkla jeho matku, zájem médií i daně. Svého bývalého navíc nazvala "zelenáčem" a nakonec si rýpla i do jeho údajně nižší inteligence. "Byla jsem mimo tvou ligu, a proto jsi s někým, kdo je jako ty," uzavřela to.
Lucie Borhyová
Komplikovaný a dramatický rozchod má za sebou i moderátorka Lucie Borhyová. Svého někdejšího partnera Michala Hrdličku obvinila z nevěry a prý mu u rozchodu vyházela věci na zahradu s tím, ať se sbalí a odejde.
"Já mám po té smršti útoků kvůli rozchodu svůj mediální obraz naprosto zničený," posteskl si sportovní moderátor. "Jsem vnímán jako ten, kdo kvůli jiné sukni rozbil rodinu, což nikdy nebyla pravda. Lucka svůj mediální obraz budovala patnáct let a stálo ji to obrovské úsilí, proto chápu, že jsem byl za toho zlého já."
Média si ovšem všimla, že po rozchodu se také Borhyová začala více odhalovat, zejména když se Hrdlička oženil s tenistkou Karolínou Plíškovou. Na internetu ovšem v tom čase kolovaly i podvrhy intimních fotografií moderátorky a spekulovalo se, jestli za nimi nestojí právě její bývalý partner. Díky pohotovému zásahu jejího týmu byly ale rychle stažené. Rozvířené vody se uklidnily a partneři se teď prý dokážou domluvit, zejména když přijde na péči o jejich společnou dceru Lindu.
Tomáš Řepka
Modelka Vlaďka Erbová čelila mimořádně nepříjemnému překvapení, když na její číslo začali volat neznámí muži a dožadovali se sexuálních služeb. Prsty v kanadském žertu měl její exmanžel, bývalý fotbalista Tomáš Řepka, který se svou novou partnerkou Katěrinou Kristelovou podal inzerát do novin s číslem své exmanželky. Řepka za to dostal trest odnětí svobody na šest měsíců, Kristelová pokutu 50 tisíc korun.
Kvůli malému synovi Markusovi se ovšem Erbová a Řepka rozhodli po letech válečnou sekyru zakopat.
David Kraus
Po rozchodu s tenistkou Barborou Strýcovou na ní nenechal nit suchou David Kraus. Přes sociální sítě ji opakovaně obviňoval z nevěry, nazval ji největším omylem svého života a prý se v nikom nespletl tolik jako v ní. Publikoval krátce po rozchodu i fotky, na kterých ležel v posteli s neznámou dívkou: "Točil jsem asi nejnamáhavější postelovou scénu, až jsme se z toho pěkně zpotili. Naštěstí jsem ji točil s dobrou kamarádkou Koki," připsal a neodpustil si rýpnutí: "Pro změnu jsem byl dneska já nevěrnej Barboře, kterou hrála Veronika Kubařová." Strýcová vydala pouze prohlášení, že to ve vztahu dlouhodobě nefungovalo.
Lucie Vondráčková
Rozvod plný naschválů mají za sebou i Lucie Vondráčková a hokejista Tomáš Plekanec. Když se rozhodovalo o péči o děti, rozhodla se najednou zpěvačka zůstat v Kanadě. To šlo proti hokejistovým původním plánům, což někteří vnímali jako pomstu. Plekanec na oplátku požadoval zpátky peníze, které investoval do filmu The Perfect Kiss (2018), ve kterém účinkovala jeho exmanželka v hlavní roli. Žalobu na zpěvačku podal dokonce až k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu za to, že měla údajně unést jejich syny.
- celebrity
- Jakub Prachař
- Agáta Hanychová
- Vlastimil Brodský
- Jiřina Jirásková
- Tomáš Řepka
- Vlaďka Erbová
- Kateřina Kristelová
- David Kraus
- Lucie Vondráčková
- Barbora Strýcová
- Tomáš Plekanec
- Lucie Borhyová
- Miley Cyrus
- Katy Perry
- Taylor Swift
- Justin Timberlake
- Britney Spears
- Shakira
- Král Karel III.
- Camilla Parker-Bowlesová
- Liam Hemsworth
- nevěra
- partnerské vztahy