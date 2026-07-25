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Nevěra, rozchody i šikana mají dohru. Takhle se celebrity postaraly, aby druhá strana litovala

Miley Cyrus
Miley CyrusFoto: Shutterstock
Miley Cyrus
Miley CyrusFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Oko za oko, zub za zub. I celebrity jsou jenom lidé a nosí v sobě zranění z minulosti, která podle nich dokáže vyléčit dobře promyšlená pomsta. Podívejte se do naší galerie na slavné lidi, kteří využili svoje prostředky a kreativní talent na to, aby někomu vrátili starou křivdu.

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Dávné křivdy, šikana a nevěra tyto věci trápí i světové celebrity. Některé z nich na tohle bezpráví nedovedou zapomenout ani po letech. Miley Cyrusová například zabodovala s písní Flowers. A ačkoli se jedná o hezkou píseň o sebelásce, fanouškové zpěvačky si ihned všimli, že singl vyšel v den narozenin jejího bývalého manžela, herce Liama Hemswortha.

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Ve videoklipu dokonce objevili několik náznaků sdělení o pravé povaze jejich manželství a spekulují, že ji herec podvedl až se čtrnácti ženami v domě, kde se hudební video odehrává. Podle nich se tak jednalo o promyšlenou pomstu za všechna manželská příkoří.

Miley Cyrus ovšem není jediná celebrita, která se kreativně pomstila za křivdy z minulosti. Podívejte se v naší galerii na další slavné lidi, kteří si moment zadostiučinění náležitě vychutnali.

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Miley Cyrus

Miley Cyrus
Miley CyrusFoto: Shutterstock

Zpěvačka Miley Cyrus se s rozpadem manželství vypořádala písní Flowers. Píseň o sebelásce ovšem vydala na narozeniny svého exmanžela, herce Liama Hemswortha. Jen co vyšel ke skladbě klip, začaly se po internetu šířit dohady, že její zlaté šaty odkazují na Jennifer Lawrence, která měla být jednou z žen, s nimiž ji Hemsworth podvedl. V klipu také Cyrus tancuje v jednom z jeho obleků. Ten měl údajně na sobě na premiéře filmu Avengers: Endgame (2019), kde svou tehdejší polovičku napomenul, aby se aspoň pro jednou chovala slušně.

Od jejich rozvodu už nějaký ten rok uběhl, Cyrus si ale tímto singlem na svém bývalém partnerovi docela zgustla.

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