Herečka Vica Kerekes se v Česku proslavila snímkem Nestyda a Muži v naději. Původně se hlásila na policejní akademii, kde ji nevzali, a tak vystudovala herectví, které vnímá jako poslání. Nevadí jí, že je většinou zaškatulkovaná jako „ta pihatá sexy zrzka“. 28. března slaví pětačtyřicáté narozeniny a tvrdí, že jí v seberozvoji pomohl vlastní rozvod.
"Nevadí mi, že jsem zaškatulkovaná jako prsatá a pihatá zrzka." Vica Kerekes slaví 45
Muži v naději, Nestyda, Křídla Vánoc, Anděl Páně 2. To je jen pár z mnoha filmů, ve kterých se objevila herečka Vica Kerekes. Ta říká, že každá herečka potřebuje jednou za život vyzývavou roli, díky které se dostane do povědomí.
Herectví jako poselství
Éva "Vica" Kerekes se narodila na Slovensku maďarské matce a otci s napůl maďarskými a napůl slovenskými kořeny. Aby si ji maďarské publikum nepletlo se stejnojmennou známou herečkou, přijala umělecké jméno Vica (zkratka z Évica). K divadlu ji přivedla maminka, která je učitelka a ochotnická režisérka.
„Často jsem si říkala, že zanechám herectví a vyberu si jinou cestu. Třeba psychologii. A pak si říkám, že mi tohle povolání bylo přidělené jako poselství. Proč bych jinak měla patřičné schopnosti? Maminka mě jednou postavila na jeviště, protože jsem se tam motala, a mně to udělalo dobře. Nikdo mi neřekl, jak se mám chovat, když hraju. Prostě to vím,“ řekla v rozhovoru herečka.
Škatulka sexy herečky jí nevadí
V Česku se proslavila komedií Nestyda v roli milenky Jiřího Macháčka v Hřebejkově adaptaci bestselleru Michala Viewegha Povídky o manželství a sexu. Herečka řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že jí nevadí, že ji má většina českých diváků zaškatulkovanou jako "tu pihatou a prsatou zrzku".
"V Česku jsem si zahrála i v pohádkách nebo dramatu Křídla Vánoc, a to byly úplně odlišné postavy, než které jsem ztvárnila v Mužích v naději a Nestydovi. Ale dnešní doba je už zkrátka taková, erotika je všude a lidem zůstane v paměti spíš to, že člověk někde odhalí tělo a ukáže něco sexy," řekla.
Herečky v sobě musí mít ženu
Ve snímku Muži v naději Jiřího Vejdělka si zahrála sexy krásku Šarlotu opět po boku Jiřího Macháčka a Bolka Polívky. Říká, že každá herečka potřebuje alespoň jednu takovouto roli, díky které se dostane do povědomí lidí a jež jí pomůže udělat jméno.
"Každá herečka, která tvrdí opak, lže. Když o nějaké herečce tvrdí spousta lidí, že je ženská, tak se musí radovat. Herci v sobě musí mít muže a herečky naopak tu ženu."
Má ráda fyzicky náročné role
Odlišnou roli ztvárnila v dramatu 7 dní hříchu po boku Ondřeje Vetchého. Tuto roli si užívala, protože měla příležitost sáhnout si na hranici svých možností a sil. Má ráda role, ve kterých může pracovat nejen duševně, ale zapojit také fyzično.
„Musela jsem v lese běhat bosá celé dny. Točili jsme v lágru, venku v chladu a v horách a v blátě, což bylo dost náročné, když jsem na sobě musela mít jen lehké šaty,“ řekla pro Českou televizi.
Díky herectví si plní sny
Například pro roli v televizním filmu Křídla Vánoc se musela dvaačtyřicetiletá herečka naučit jezdit na koni.
„Já jsem už dlouho toužila jezdit na koni, takže jsem měla velkou radost, když jsem s touhle rolí dostala i tuto možnost. V tom je herectví nádherné, že vám plní sny a přinese do života něco, na co bych jinak neměla ani možnosti, ani čas,“ řekla herečka pro Českou televizi.
Je rozvedená
Byla provdaná za uměleckého fotografa Csabu Vigha, se kterým žila v Budapešti, ale manželství skončilo rozvodem. Nepříjemný konec svazku jí pomohl v duchovním a osobním rozvoji, kdy si uvědomila, že si musí budovat především vztah sama k sobě.
"Milovala jsem svého partnera a myslela si, že jako dva můžeme být silní. Jenomže to je omyl. Od narození jsme každý sám. A každého, koho dostaneme, si jen půjčíme. Nikdo není náš. Ani maminka, ani miminko, ani partner. Došlo mi, že to já musím být nejlepší kamarád sama sobě," řekla v rozhovoru.
Vztah s umělcem Musou
S dalším partnerem, bývalým českým tatérem a umělcem Lukášem Musilem alias Musou, žila Vica v Budapešti. Jejich vztah tehdy popsala herečka, která říká, že nejlépe umí ukázat, kdo je, když mluví maďarsky, takto: „Občas máme problém, když Lukáš nepochopí, co mám na mysli. Hodně filozofujeme, a já mluvím strašně ostře, protože nedokážu vyjádřit ty správné jemnosti. Něco vypálím, co tak nemyslím, on mi to vrátí a je konflikt.“
O českých mužích
Herečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekla, že i když jsou čeští muži velmi sympatičtí a přirození, s ženami to příliš neumí. Maďaři prý vědí lépe, jak ženu krásně obalamutit a získat.
"My jako ženy potřebujeme cítit, že jsme ty nej na světě. I když to není pravda! Potřebujeme slyšet 'ty jsi tak úžasná 'a 'dnes vypadáš báječně', a když to někdo poví, tak jsem ochotná dát všechno. Na tom by Češi mohli trochu zapracovat, abychom se cítily jako královny."
Žije v Budapešti
V Budapešti hraje herečka v divadle a objevila se také v několika maďarských filmech. Ještě před pandemií v rozhovoru řekla, že každý den chodila pravidelně do vinotéky.
"To je moje oblíbené místo, kam chodím každý den. Jmenuje se Palack a dávám si tam kávičku a vínko a mám tam různá rande."
Nejraději je doma a čte si
Ve volném čase je ráda ve svém soukromí a v klidu, aby načerpala novou energii. Ráda sportuje a v centru pozornosti je ráda, pouze když pracuje.
"Abych byla upřímná, nemám tolik ráda premiéry a různé promenády. Vůbec třeba nechodím na večírky. Nejradši jsem v klidu večer doma a čtu si," řekla.
Zajímá ji psychologie
Co se týká literatury a knih, na poličce jí podle jejích slov nesmí chybět Osho a nejrůznější americké a asijské knihy od duchovních guru.
"Velmi mě baví psychologie a to, a jak funguje naše duše. Ve svém příštím životě bych si chtěla jen povídat s lidmi a vymyslet s nimi řešení, které by vylepšilo život nás všech."
Co jí dělá radost
Kromě sportu a čtení jí dělá radost dobré jídlo a to, když si může popovídat s lidmi, kteří se navzájem poslouchají.
"Mívám totiž problém, že se často s někým bavím, ale ten člověk je duchem úplně jinde. Když pak potkám lidi, před kterými můžu být sama sebou a jsme schopni se spolu bavit hodiny a hodiny, zažívám opravdové pocity štěstí," řekla v rozhovoru.