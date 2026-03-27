Přeskočit na obsah
27. 3. Dita
Ikona počasí
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Nevadí mi, že jsem zaškatulkovaná jako prsatá a pihatá zrzka." Vica Kerekes slaví 45

Herečka Vica KerekesFoto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková

Muži v naději, Nestyda, Křídla Vánoc, Anděl Páně 2. To je jen pár z mnoha filmů, ve kterých se objevila herečka Vica Kerekes. Ta říká, že každá herečka potřebuje jednou za život vyzývavou roli, díky které se dostane do povědomí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herečka Vica Kerekes se v Česku proslavila snímkem Nestyda a Muži v naději. Původně se hlásila na policejní akademii, kde ji nevzali, a tak vystudovala herectví, které vnímá jako poslání. Nevadí jí, že je většinou zaškatulkovaná jako ta pihatá sexy zrzka. 28. března slaví pětačtyřicáté narozeniny a tvrdí, že jí v seberozvoji pomohl vlastní rozvod. 

Reklama

Věděli jste, že je slovensko-maďarská herečka vášnivá čtenářka a nerada chodí na večírky? Na střípky z jejího života se podívejte do naší galerie.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Herectví jako poselství

Éva "Vica" Kerekes se narodila na Slovensku maďarské matce a otci s napůl maďarskými a napůl slovenskými kořeny. Aby si ji maďarské publikum nepletlo se stejnojmennou známou herečkou, přijala umělecké jméno Vica (zkratka z Évica). K divadlu ji přivedla maminka, která je učitelka a ochotnická režisérka.

Často jsem si říkala, že zanechám herectví a vyberu si jinou cestu. Třeba psychologii. A pak si říkám, že mi tohle povolání bylo přidělené jako poselství. Proč bych jinak měla patřičné schopnosti? Maminka mě jednou postavila na jeviště, protože jsem se tam motala, a mně to udělalo dobře. Nikdo mi neřekl, jak se mám chovat, když hraju. Prostě to vím, řekla v rozhovoru herečka. 

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama