Zpěvačka Bára Basiková má za sebou tři nepovedená manželství. Asi nejhorší šrámy na duši si odnesla z toho druhého, s architektem Jaromírem Pizingerem. Nejen v dokumentu, který o jejím životě natočila režisérka Helena Třeštíková, zavzpomínala na to, jak mu přišla na nevěru se ženou, kterou vydával za svou dceru.
Neuvěřitelná zrada Báry Basikové. Pravdu o manželově dvojím životě zjistila náhodou na ulici
Zpěvačka Bára Basiková po letech vytáhla jednu z nejbolestivějších kapitol svého života a přiznala, jak rafinovanou lež jí bývalý manžel naservíroval. To, co následovalo po nečekaném setkání s milenkou, bylo jak ze špatného filmu.
Zpěvačka Bára Basiková má za sebou tři nepovedená manželství. Asi nejhorší šrámy na duši si odnesla z toho druhého, s architektem Jaromírem Pizingerem. Nejen v dokumentu, který o jejím životě natočila režisérka Helena Třeštíková, zavzpomínala na to, jak mu přišla na nevěru se ženou, kterou vydával za svou dceru.
„Ona žila v Rakousku a občas sem za ním přijela. Byla to vlastně dcera jeho bývalé partnerky, s níž měl od 15 let vztah. Bylo to velice složité, já se k tomu nechci vracet. Žena nějak cítí, my máme nějaké ty radary,“ rozpovídala se zprvu váhavě v rozhovoru pro Reflex. „Cítíte, že tam něco není úplně v pořádku. Ano, dcera, dobře. Dvacetkrát denně mu telefonovala, hodinové telefonáty. Vždycky když přijela za ním do Prahy, tak jsme se nesměly vídat nebo jsem se musela s dětmi odstěhovat z jeho bytu, abychom se nesetkaly, abychom nebyly konfrontovány. Znala jsem ji z fotografií, ale cítila jsem, že tam něco nefunguje,“ popsala náznaky, které napovídaly, že v historce jejího manžela něco nehraje.
Brzy měla zpěvačka získat bolavou jistotu. „Jednou přijela, bylo to tři měsíce po naší svatbě. Já věděla, že je v Praze a že jsou spolu někde na hotelu. Já jdu takhle po Praze po Příkopech a najednou ona jde proti mně. Jako dítě jsem chodila na jazykovou školu a mám státnice z němčiny. Sice ji nepoužívám a nemluvím, ale v tu chvíli ten mozek začal šrotovat a já jsem mluvila německy jako rodilý mluvčí. Takže jsem ji oslovila a řekla jsem jí, proč nejde k nám, že máme veliký byt a že může bydlet u nás. A ona vůbec nechápala, kdo jsem, co jsem,“ zavzpomínala na náročné období Basiková.
Nepříjemné překvapení to však nebylo pouze pro ni, ale i pro Pizingerovu milenku, která mu také naletěla. „Řekla jsem jí, že jsem jeho žena, byla úplně v šoku. Řekla jsem, že jsme se vzali, že mám dvě děti a tak dále. A ona mi řekla, že je jeho přítelkyně a že jí slíbil, že spolu budou v Praze žít, a že to mají v plánu a já jsem tam v tom příběhu nebyla. A tak jsme seděly v kavárně a bavily jsme se, obě jsme strašně brečely a já jsem sundala snubní prstýnek a ještě jsem jí ho ukazovala, protože uvnitř bylo datum svatby a jméno. Bylo mi z toho všeho tak strašně zle a hlavně jí mi bylo líto. Já jsem mu to odpustila a vydržela jsem ještě dalších osm let,“ uzavřela nepříjemné vzpomínání zpěvačka.