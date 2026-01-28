Dominika Myslivcová už nechce dál přihlížet tomu, jak se její soukromí probírá veřejně a často bez jakýchkoli ověřených informací. Po týdnech spekulací kolem jejího vztahu s podnikatelem Jakubem V., o kterém se v komentářích i některých článcích psalo jako o „ženatém muži“ a otci tří dětí, se rozhodla ozvat. Na Instagramu zveřejnila video, ve kterém se ohradila proti tvrzením, že by komukoli rozbíjela rodinu.
„Netahám nikoho od dětí.“ Myslivcová se ostře ohradila proti obviněním z rozvrácení rodiny přítele
Kolem vztahu Dominiky Myslivcové s podnikatelem Jakubem V. se rozjely ostré spekulace, že měla zasáhnout do cizí rodiny. Influencerka teď prolomila mlčení a na sociálních sítích jasně odmítla, že by někomu brala partnera nebo otce od dětí. Podle svých slov jde o nepravdivé dohady.
Za poslední dobu se kolem influencerky rozjelo víc drbů, než byla ochotná dál snášet. Zatímco si s Jakubem užívala společné chvíle, dovolené i společenské akce, na veřejnost se postupně dostávaly informace, které podle ní s realitou nesouhlasí. Dvojice se poprvé objevila bok po boku na Beauty Ballu 2026 na Slovensku a později i na akci Ples jako Brno. Právě tehdy si mnozí všimli, že se k sobě mají a před objektivy se rozhodně neschovávají. Jenže s novým vztahem se okamžitě přilepily i dohady o Jakubově osobním životě.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Zřejmě má nasazeny růžové brýle,“ říká o novém vztahu Myslivcové Eva Feuereislová
Podle některých zdrojů měl být stále ženatý a jeho manželka měla o vztahu údajně vědět. „Manželka o jeho vztahu s Dominikou ví. Dominika sdílela fotky jeho potetované ruky na sítích. Byla to asi trochu provokace směrem k manželce,“ uvedl zdroj pro Expres, který zároveň zmiňoval i údajně plánovaný rozvod.
Myslivcová: Už mě to nebaví
Dominika teď říká, že mlčení z její strany skončilo, protože se z komentářů stala lavina. Ve videu vysvětlila, že nejde jen o bulvární titulky, ale hlavně o neustálé útoky v diskuzích. „Jen jsem se chtěla rychle vyjádřit k tomu všemu, co už týden jede všude na sítích v komentářích – že já tahám muže od rodiny, od malých dětí. Upřímně? Už mě to nebaví,“ řekla otevřeně. Zároveň objasnila, proč se k celé věci nechtěla vyjadřovat během společenské akce v Brně. Tvrdí, že ten večer si chtěla užít bez toho, aby řešila svůj vztah před kamerami. „Nechtěla jsem se o tom bavit před pár dny na Plese jako Brno, protože jsem si chtěla ten ples užít. Ale myslím si, že už stačilo a že by bylo fajn uvést věci na pravou míru,“ dodala.
Odmítá, že by někomu brala tátu od dětí
Nejcitlivěji vnímá nařčení, že by měla „rozbíjet rodinu“. Právě to prý považuje za hranici, přes kterou se přenést nedokáže – i proto, že sama je máma. „Na tahání chlapů od rodiny tu máme jiné adeptky, ale já mezi ně nepatřím. Nikomu bych nerozbíjela rodinu, zvlášť pokud by tam figurovaly tři malé děti. Sama jsem matka a mám s tím zkušenosti. Nikdy bych to neudělala,“ zdůraznila.
Na závěr se ohradila i proti tomu, že by měla být „milenkou“ a měla stát za rozpadem manželství. Podle ní byla situace v době jejich seznámení jiná, než jak se nyní prezentuje. „V době, kdy jsem Jakuba poznala, tak s manželkou nežil. Nejsem důvodem žádného rozpadu manželství, ani šťastné rodiny, ani nikoho netahám od malých dětí. Nevěřte všemu, co si přečtete,“ uzavřela.