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Nešťastná otočka při nákupu. Kateřina Brožová si poranila páteř

Kateřina Brožová
Kateřina BrožováFoto: Profimedia – JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia
Kateřina Brožová
Kateřina BrožováFoto: Profimedia – JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Nešťastná chvilka při nakupování skončila pro Kateřinu Brožovou bolestivým pádem. Herečku už dva týdny trápí poraněná záda a koleno, a protože potíže neustupují, rozhodla se obrátit na odborníka. Právě ten jí přitom pomáhal i po vážné autonehodě, při níž si zlomila dva krční obratle.

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Stačila chvíle nepozornosti a obyčejný nákup se změnil v nepříjemnou nehodu. Kateřina Brožová se před dvěma týdny nešťastně otočila na eskalátoru, uklouzla a spadla. „Stála jsem na kraji eskalátoru, nešikovně jsem se otočila, protože jsem si vzpomněla, že jsem chtěla ještě něco koupit, a uklouzla jsem,“ popsala herečka deníku Blesk.

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Při pádu si poranila koleno a bederní páteř. Ačkoli už od nehody uplynuly zhruba dva týdny, bolesti ji stále neopouštějí. Brožová se proto rozhodla, že nebude čekat, až samy odezní, a vyhledá odbornou pomoc. „Stále to přetrvává, takže jsem si řekla, že vyhledám odborníka,“ řekla herečka.

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Obrátí se přitom na profesora Pavla Koláře, který jí pomáhal po vážné autonehodě v roce 2003. Tehdy utrpěla zlomeniny dvou krčních obratlů. Následky si nesla ještě dlouho poté a potíže s krční páteří se jí opakovaně vracely. „Navštívím pana profesora Koláře, který mě dával dohromady tehdy po té autonehodě. Ty bolesti přetrvávají celé roky, tak na to koukne při jednom,“ svěřila se.

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Aby toho nebylo málo, k bolestem zad se přidala také chřipka. Přesto Brožová nechce rušit své pracovní plány a počítá s účastí na pátečním koncertu Pocta Václavu Hybšovi v pražském Divadle Broadway. „Ten koncert samozřejmě bude!“ ujistila herečka.

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Zdroj: Blesk

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